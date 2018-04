Nun wird für einen Teil der jungen Bewohner mit Hochdruck nach neuem Wohnraum gesucht – am liebsten in Findorff. Die Frage, die sich die Findorffer jetzt stellen können: Was plant die Stadt für die Zukunft der Polizeistation?

Im Sommer 2015 waren das Betreuerteam und 16 Jugendliche in das Geschoss oberhalb der Findorffer Polizeistation eingezogen. Es war eine Zeit, in der die Sozialbehörde händeringend nach Unterkünften für Geflüchtete suchte. Mittlerweile hat sich der Zuzug deutlich verringert. Die Behörde wolle auf den Standort verzichten, weil er nicht dem geltenden Standard der Jugendhilfe entspreche, erklärt die Mitarbeiterin des Jugendhilfeträgers „Reisende Werkschule Scholen“. Die Wohnung sei nicht barrierefrei, ein Teil der Jugendlichen in Doppelzimmern untergebracht, außerdem favorisiere die Sozialbehörde kleinere Wohngruppen. Der Träger selbst könne die Miete nicht finanzieren. Am 31. Juli dieses Jahres ist daher Schluss.

Zurzeit ist das Betreuerteam in engem Austausch mit den zuständigen Case-Managern, um Lösungen für die weitere Unterbringung zu finden. Ein Teil der Jugendlichen werde voraussichtlich Platz in anderen betreuten Wohngruppen finden, erklärt die Einrichtungsleiterin. Doch „etliche“, so Seeber, möchten gerne in Findorff bleiben – oder zumindest in der Nähe: dort, wo sie sich eingelebt haben und zuhause fühlen: „Für Tipps zu kleinen freien Mietwohnungen im Stadtteil wären wir sehr dankbar.“ Auch nach ihrem Umzug werden die jungen Männer nicht alleine gelassen, betont die Pädagogin: Sie werden ambulant weiterbetreut. Neuorientieren müssen sich auch die zehn hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die die Jugendlichen an der Fürther Straße in Zweierbesetzung rund um die Uhr betreut hatten. Einige würden in anderen Bereichen des Jugendhilfeträgers weiter beschäftigt, so Seeber.

40 Jugendliche in drei Jahren

Insgesamt rund 40 Jugendliche haben in den vergangenen drei Jahren eine Zeit lang in der Fürther Straße verbracht. Sie blieben in der Einrichtung, bis das Team ihnen zutraute, selbstständig zu leben, und passende Wohnungen gefunden waren. Während es anfangs vor allem junge Männer aus westafrikanischen Ländern waren, besteht die Gruppe aktuell mehrheitlich aus jungen Afghanen und Syrern. Sie besuchen zurzeit verschiedene Bremer Schulen oder bereiten sich auf eine Ausbildung vor.

Ein Rückblick: Auf der Suche nach Örtlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen hatte der Findorffer Beirat bereits im Sommer 2013 das Polizeihaus Fürther Straße vorgeschlagen. Dort gab es genügend Platz. Ein Großteil der Räume wurde von der Polizei schon lange nicht mehr genutzt, weil die personelle Besetzung des Standorts im Laufe der Jahre immer mehr reduziert worden war. Die Sozialbehörde hatte das Gebäude zunächst als ungeeignet abgelehnt, sich nach erneuter Prüfung aber anders entschieden. Im Januar 2014 wurden den Findorffern erste konkrete Planungen für die Einrichtung einer betreuten Wohngruppe vorgestellt. Mit der Reisenden Werkschule Scholen war ein Träger gefunden, der mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Jugendhilfe vorweisen konnte. Von April bis September 2014 wurde die Findorffer Polizeistation an die Bürgerweide ausquartiert, um das Haus auf die neue Nutzung vorzubereiten. Für die Beamten wurde das Erdgeschoss eingerichtet. Das Obergeschoss wurde für rund 350 000 Euro saniert und bewohnbar gemacht. Doch die Planungen zogen sich, bis schließlich im August des folgenden Jahres Betreuerteam und Jugendliche einziehen konnten.

Es war ein Experiment, dem die Findorffer mit viel gutem Willen, aber auch mit einer kleinen Portion Skepsis entgegensahen. Im Ortsamt kamen einige wenige Briefe von besorgten Bürgern an, die sich um Ruhe und Ordnung im Stadtteil sorgten. Doch auch bei der Polizei waren nicht alle überzeugt, dass das enge Miteinander eine gute Idee sei. Schließlich könnte es sich um Menschen mit Kriegstraumata handeln, die aus ihren Herkunftsländern schlechte Erfahrungen mit Polizei und Militär mitbrachten, erklärte der damalige Leiter des Reviers Walle/Findorff, Dieter Krieg.

Sämtliche Vorbehalte erwiesen sich dann als unbegründet, und das Projekt sei „hervorragend“ gelaufen, berichtet Stephanie Seeber. Zwar sei die erste Zeit allgemein „chaotisch“ gewesen, erinnert sich die Pädagogin. Die ganze Stadt, das ganze Land war mit der Situation überfordert. Doch dann haben sich Ruhe, Routine und ein geregelter Alltag eingestellt. Für die Jugendlichen wurden Schulplätze gefunden und eine große Zahl an freiwilligen Mentoren und engagierten Unterstützern aus dem Stadtteil. Das Zusammenleben mit den Polizeibeamten im Untergeschoss habe sich von Anfang an „prima“ entwickelt. Die Jugendlichen absolvierten bei den Findorffer Polizisten ihre Fahrradführerscheine und feierten ihre gute Nachbarschaft mit einem Hoffest. „Im Grunde hatten wir mit dieser Wohngruppe viel weniger Probleme als mit manchen anderen, in denen nur deutsche Jugendliche betreut werden“, bilanziert die Einrichtungsleiterin. Immer wieder kämen frühere Bewohner zu Besuch in ihre alte Wohngruppe. „Das zeigt: Sie haben in diesem Stadtteil eine Heimat gefunden.“

Wieder völlig offen ist nun die Frage, was künftig mit Haus und Grundstück an der Fürther Straße und dem Standort der Polizeistation passiert. Im Herbst 2013, bevor die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft spruchreif wurde, beschäftigte sich Immobilien Bremen bereits mit den Ausschreibungen zum Verkauf des städtischen Eigentums. Ein Verkauf stehe jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zur Debatte, erklärt IB-Sprecher Peter Schulz. Vielmehr werde zurzeit die Verwendung der Räumlichkeiten für behördliche Zwecke geprüft.