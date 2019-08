Adrenalin, Angst und Magen ein Gesicht geben – bei der Waller Welle gelang es Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das innere Leben eines Teenagers auf die Bühne zu bringen. (Roland Scheitz)

Was passiert eigentlich in einem Körper im emotionalen Ausnahmezustand? Von Außen kann ja niemand in einen Menschen hineinschauen. Aber 20 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren haben sich das Unsichtbare vorgestellt. Für das Theaterprojekt „Waller Welle“ haben sie mit künstlerischen Mitteln das Innerste nach Außen gekehrt. Und darum wurde das Volkshaus zum Schauplatz eines echten Wechselbads der ­Gefühle!

So, wie es alle Beteiligten aus eigener Erfahrung gut kennen: Wenn man zum ersten Mal im Schwimmbad auf dem Zehn-Meter-Turm steht. Wenn in den entscheidenden Sekunden Mut und Panik aufeinander treffen und sich einen Machtkampf liefern. Wenn das Monster Angst übernimmt, das Herz rast, die Beine zittern, und man ganz schwindelig wird vor Respekt – und schließlich die Courage übernimmt, angeschoben vom Willen, sich keinesfalls zu blamieren. Und schließlich: Das Glück, der Stolz, die Erleichterung, wenn die Herausforderung gemeistert ist!

Dies war die dramatische Ausgangssituation, die sich die Truppe gemeinsam ausgedacht und einem Teenager namens Lutz zugeschrieben hatte. Auf der Bühne sah man weder Sprungbrett noch Swimmingpool. Aber dafür zum Beispiel das Stresshormon Adrenalin, das ständig auf Hochtouren lief – eine Rolle wie gemacht für Hanna, die in ihrem knallroten Kleid ganz in ihrem Element war: „Das hat viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht“, erzählte die Zehnjährige. Die elfjährige Matilda hatte die Rolle des Magens übernommen, in dem es bei Aufregung ebenfalls turbulent zugeht. „Ich musste zum Beispiel Schmetterlinge im Bauch spielen“, berichtete die Schülerin aus Walle. Um ihrem Publikum die Geschehnisse verbal zu erläutern, griff das Ensemble zu einem dramaturgischen Trick: Zwei Zeitungsreporter, verkörpert von den Neunjährigen Ida und Nilas, wurden auf Körperzellengröße geschrumpft, sodass sie vor Ort Live-Interviews mit den beteiligten Organen führen konnten.

Begleitet wurde das Ensemble von erwachsenen Profis. Schauspieler und Regisseur Alexander Hauer und Theaterpädagogin Alexandra Benthin leiteten die Theaterworkshops, Komponist Felix Reisel war für Tonstudio und Musik verantwortlich. Unter den Fittichen von Musiker und Musikpädagoge Max Meyer probte die Waller-Welle-Band mit Frontfrau Marie, zwei Gitarristen, Bassist, Keyboarder und Drummer – davon hatten mehr als die Hälfte vorher keine Erfahrung mit den Instrumenten, erklärte Alexander Hauer. Vier Tage lang wurde gespielt, getanzt und musiziert, bis am letzten Tag ein einstündiges Hörspiel stand, das wie in jedem Jahr live über Radio Weser TV ausgestrahlt wurde. Das Publikum am Nachmittag konnte dann sehen, was im Radio nicht übertragen werden kann: Zum Beispiel das Bühnenbild, die fantasievollen Kostüme, die Band und die Choreografien.

Bereits im sechsten Jahr luden die Theatermacher von Opus Einhundert zur Waller Welle im Volkshaus. Viel Werbung müsse man dafür schon lange nicht mehr machen, erzählte Hauer, der mit seiner damaligen Kollegin Corinna Bruggaier die Idee für ein Feriencamp entwickelt hatte, das viele künstlerische und mediale Sparten abdeckt. Die Altersbegrenzung mussten die Organisatoren zwischenzeitlich nach oben verschieben. „Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind alte Hasen, die seit Jahren immer wieder kommen“, sagt Hauer. Der zehnjährige Max war zum ersten Mal mit dabei und übernahm die Lichttechnik. „Ich musste mir ganz schön viel merken“, berichtete der Gröpelinger. „Aber es war total cool. Ich komme auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder.“ Über manche der zwölf Teilnehmer freute sich der Theaterleiter besonders. „Wir hatten uns von Anfang an ein inklusives Projekt gewünscht“, so Hauer. „Diesmal haben sich die Eltern erstmals getraut – und alles klappte ganz wunderbar.“