Jeden Monat müssen an Bremens Grundschulen 50 neue Kinder in sogenannte Vorkurse aufgenommen werden, in denen sie zunächst Deutsch lernen. (Roland Scheitz)

Wie steht es eigentlich um die Zukunftsperspektiven von Flüchtlingskindern in Gröpelingen – gehen alle von ihnen zur Schule? Das wollten die Mitglieder der beiden Fachausschüsse Kinder, Jugend, Bildung und Sport sowie Inneres, Soziales, Gesundheit und Senioren in ihrer jüngsten Sitzung nun von Scharajeg Ehsasian, Referentin für Migration im Bildungsressort, wissen. Und auch wenn viele Geflüchtete inzwischen in eigenen Wohnungen leben statt in Übergangswohnheimen – was Planung und Übersicht im Bildungsressort nicht unbedingt einfacher macht – so lässt sich die Antwort an die Ortspolitiker doch kurz und knapp zusammenfassen: „Alle Kinder sind versorgt. Wir haben keine Kinder auf der Warteliste für Vorkurse.“

In der Langversion stellen sich die Dinge dabei deutlich komplexer dar, wie sich an diesem Abend zeigte. Denn Scharajeg Ehsasian nahm sich die Zeit, um den Gröpelinger Ortspolitikern ausführlich zu deren Fragen Rede und Antwort zu stehen.

Weiterhin viele Zuzüge in Gröpelingen

Auch wenn es zunächst schien, als nähme der Zuzug allmählich ab: Ihre Behörde verzeichne aufgrund von Familienzusammenführungen weiterhin sehr, sehr hohe Zugänge an Schülern, sagt die Politikwissenschaftlerin. Demnach müssen an Bremens Grundschulen jeden Monat 50 neue Kinder in sogenannte Vorkurse aufgenommen werden, in denen sie zunächst Deutsch lernen. Ergänzend dazu bekommen sie einen Platz in einer Regelklasse, in der sie stundenweise mit am Unterricht teilnehmen.

Im Grundschulbereich werde dabei versucht, möglichst einen Platz im Umkreis von höchstens drei Kilometern anzubieten, so Ehsasian: „Wenn im Westen keine Plätze mehr da sind, dann müssen wir gucken, ob Kinder aus Gröpelingen und Oslebshausen in Bremen-Nord und Waller Kinder in der Stadtmitte versorgt werden können.“

Es gibt – oder gab – offenbar aber auch entgegengesetzte Verschiebungen. So hatte der Bildungsausschuss vor einiger Zeit erfahren, dass Kinder aus anderen Stadtteilen Gröpelinger Schulen zugeordnet worden waren – wo Schulplätze traditionell knapp und Kollegien dementsprechend stark beansprucht sind. „Das soll eigentlich nicht sein“, sagt dazu Ehsasian; sie geht von Einzelfällen aus, in denen Eltern umgezogen sein könnten.

In der Sekundarstufe I – also den Klassen 5 bis 10 – kommen Ehsasian zufolge monatlich sogar zwischen 50 und 70 neue Schülern nach Bremen: „Wir haben seit 2015 mehr als 7000 Kinder ins Schulsystem aufgenommen.“ In diesem Jahr sei die Behörde dabei schließlich an ihre Grenzen gestoßen. Denn die Klassen sind voll, es gibt keine Plätze mehr und aus mehreren Schulen haben Überlastungsanzeigen die Behörde erreicht.

Daraufhin waren in der ganzen Stadt zwölf zusätzliche Vorkurse eingerichtet worden, zwei davon im Bremer Westen, wo in Gröpelingen inzwischen an allen Grund- und Oberschulen Vorkurse laufen.

Ein bestimmtes Sprachniveau, das die Kinder im Vorkurs erreichen sollen, ist der Behördenvertreterin zufolge dabei nicht vorgegeben. „Wir gucken jeweils, ob ein Kind nach einem Jahr im Regelunterricht mitmachen kann oder ob ein Antrag auf Verlängerung gestellt werden sollte“, sagt Ehsasian. Nicht aufgeholt werden könnten dabei fachliche Lücken bei Kindern, die zum Beispiel aufgrund von Flucht nicht regelmäßig die Schule besuchen konnten.

Bis 2025 ändert sich nichts

Bei der Schaffung zusätzlicher Vorkurse sei der Platzmangel ein großes Problem gewesen, sagt Ehsasian: Da es im Westen mittlerweile kaum mehr Unterrichtsräume gibt, hat inzwischen das Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum (Rebuz) West an der Vegesacker Straße in Walle Räumlichkeiten für Vorkurse zur Verfügung gestellt. Die Schüler, die dort im Moment Deutsch lernen, kommen von der Oberschule Findorff.

Prognosen zufolge werde sich bis zum Jahr 2025 an der aktuellen Situation wohl nicht viel ändern, so die Behördenvertreterin weiter. Auf Dauer müssten deshalb neue Ideen zum Thema Beschulung entwickelt und bei der Ausbauplanung berücksichtigt werden.

Die Behörde plane in diesem Zusammenhang, ab dem Schuljahr 2019/20 in den Grundschulen sogenannte Basis-Klassen einzurichten. In dieser Jahrgangsstufe 0 könnten dann Kinder, die die Schule ganz neu kennenlernen, neben Sprachunterricht auch sämtliche Grundlagen des Schulbesuchs erlernen und hätten somit ein Jahr mehr Zeit, sich im Bildungssystem einzuleben.

Bei der Verteilung der Basis-Klassen wolle man alle Stadtteile berücksichtigen und dort Schulstandorte heraussuchen, über die dann alle Kinder versorgt werden könnten. Immer öfter treffen nämlich Lehrer in den Schulen auf Kinder, die zu wenig Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können. Zu hören war etwa von einer Grundschule, in der 49 von insgesamt 72 Erstklässlern Sprachförderung brauchen. Dabei nehmen in Bremen – theoretisch – alle Kinder ein Jahr vor der Einschulung an einem Sprachtest teil. Wenn sich dabei zeigt, dass die Kinder Unterstützung brauchen, erhalten sie eine Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung. Von den 72 Erstklässlern an besagter Schule allerdings hatten laut Schulleitung nur 53 Kinder vor dem Schulanfang am sogenannten Cito-Sprachtest teilgenommen.

An Herausforderungen für das Ressort Kinder und Bildung wird es also auch in Zukunft wohl nicht mangeln. Gröpelingens Bildungsausschusssprecher Martin Reinekehr (SPD) plädiert in diesem Zusammenhang dafür, so frühzeitig wie möglich anzusetzen: „Wir wären auch sehr dafür, im letzten Jahr vor der Schule eine Kita-Pflicht wie in Niedersachsen einzuführen.“