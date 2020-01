Walle. Frühkindliche Bildung ist besonders wichtig: Darin sind sich Fachleute und Politik einig. Für Kinder ab drei Jahren sind Kitaplätze in Bremen seit August kostenlos. Den Eltern der etwa 80 Kinder, die im Kinderhaus Purzelbaum in Walle betreut werden, nützt dies aber nichts. Denn nur in zwei der zehn Wochen vor den Weihnachtsferien war in der Einrichtung ein regulärer Betrieb möglich. Ansonsten gab es krankheitsbedingt nur einen Notdienst, wie der Elternbeirat in einem Offenen Brief Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) geschrieben hat.

„Dies bedeutet: Eltern, die eine andere Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind haben, werden aufgefordert, das Kind nicht in die Kita zu bringen.“ Die restlichen Kinder würden von immer anderen Erzieherinnen betreut – an Sprachförderung oder Integrationsarbeit, wie sie gerade in Walle nötig wäre, sei dabei nicht zu denken. Von der Senatorin sei auf den Brief noch keine Antwort gekommen, sagt Elternsprecherin Susanne Böjer: „Das finden wir eigentlich am enttäuschendsten. Alle Probleme, die es gibt, liegen am Fachkräftemangel und wir verstehen nicht ganz, warum es den eigentlich gibt. Aus unserer Sicht wird zu wenig dagegen unternommen.“ Bereits vor etwa zwei Jahren sei die Betreuungssituation in der Kita ähnlich schlecht gewesen: „Damals gab es einen großen Elternabend mit der pädagogischen Leitung. Das hat zu nichts geführt, die Situation hat sich höchstens zum Schlechten verändert.“ Dem Einrichtungsträger sei dabei kein Vorwurf zu machen und ihre Kita kein Einzelfall, ist Böjer überzeugt: „Eigentlich könnte jede Kita so einen Brief schreiben.“

Sie habe auf den Brief der Eltern geantwortet, sagt dazu Bildungsressort-Sprecherin Annette Kemp: „Wir haben einen Fachkräftemangel in der Stadt und drehen da viele Stellschrauben.“ So sei die Absolventenzahl seit 2015 um zwei Drittel auf 665 und die Zahl der Schulplätze im pädagogischen Bereich um 35 Prozent auf rund 950 erhöht worden. Und die Aus- und Weiterbildung sei nun kürzer und attraktiver. Auch wolle man mit einem Quereinsteiger-Programm und Maßnahmen zur Gewinnung neuer Zielgruppen weitere potenzielle Erzieherinnen ansprechen.