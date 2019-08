Kinder (oben) ernten mit ihrer Choreografie Applaus. Bewohner grillen (links) oder genießen den Nachmittag, etwa Jennifer Oppong Koufie (rechts). (Roland Scheitz)

Es ist einiges los an diesem Nachmittag im Übergangswohnheim für Geflüchtete in Walle. Schon in der Einfahrt am Überseetor ist laute Musik zu hören. Beim diesjährigen Sommerfest im „roten Dorf“ kommen alle Bewohnerinnen und Bewohner zusammen, um gemeinsam zu feiern. Vorerst zum letzten Mal, denn im November schließt die Notunterkunft im Bremer Westen.

Es ist das fünfte Sommerfest, das seit Gründung des Übergangswohnheims in Walle 2014 am Überseetor stattfindet. Der Verein Innere Mission sorgt seitdem jährlich für eine Feier, bei der die Bewohnerinnen und Bewohner singen, tanzen und Spaß haben können. Mit Erfolg wie die ausgelassene Stimmung an diesem Nachmittag zeigt. Dabei variiert die Herkunft der Geflüchteten genauso wie deren Alter. „Egal wie viele Kulturen hier zusammenkommen, Menschen bleiben Menschen“, sagt Markus Großkopf. Der 51-Jährige hat vor fünf Jahren beim Aufbau der Unterkünfte mitgewirkt und war bis 2017 Leiter der Notunterkünfte im „Roten Dorf“. Gemeinsam mit etwa sechs Mitarbeitern und zahlreichen Ehrenamtlichen hat Großkopf 2014 einen Raum geschaffen, in dem zu der Zeit 120 Geflüchtete ein Zuhause gefunden haben. Den Namen hat das Wohnheim dank seiner roten Wohncontainer, erklärt er. „Die Farbe der Container passt sich immer am Stil des Stadtteils an. In diesem Fall an die roten Backsteingebäude in Walle“, sagt Großkopf.

Die von der Inneren Mission eingerichteten Übergangswohnheime bieten Menschen eine Bleibe, bis sie eine Wohnung finden. „Einige von den Menschen, die damals hier eingezogen sind, wohnen jetzt immer noch hier“, sagt der ehemalige Leiter des „Roten Dorfes“. Für viele Bewohnerinnen und Bewohner sei es schwer, eine Wohnung zu finden. Den Grund dafür sieht Großkopf in der ablehnenden Haltung gegenüber Geflüchteten seitens vieler Vermieter. Die Notunterkunft bietet den Geflüchteten jedoch nicht nur einen vorübergehenden Ort zum Wohnen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Container erhalten dort Deutschunterricht und können auf ein vielseitiges Angebot an Freizeitaktivitäten zurückgreifen. Außerdem findet regelmäßig eine Kinderbetreuung statt. „Die Leute fühlen sich wohl hier. Das hat nicht zuletzt mit dem Stadtteil zu tun“, sagt Großkopf. „Walle bietet mit seinen Einkaufsmöglichkeiten und einer offenen Gemeinde eine beliebte Wohngegend“.

Dass sich die Menschen hier wohlfühlen, ist an diesem Tag deutlich spürbar. Während die Band „Duo Daf“ mit Geigenklängen eine gemütliche Atmosphäre schafft, sitzen die Bewohnerinnen und Bewohner an den Tischen und essen das frisch gegrillte Fleisch. Eine von ihnen ist Jennifer Oppong Koufie. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern ist die junge Frau aus Ghana vor sechs Monaten in die Unterkunft in Walle gezogen. „Mir gefällt es hier, alle sind so nett“, sagt sie. Für die Zukunft hat sie einen genauen Plan. „Erst will ich eine Wohnung finden und dann eine Arbeit als Altenpflegerin. Das habe ich auch in meiner Heimat gemacht“, sagt Koufie.

Noch wenige Monate

Nach der musikalischen Einheit folgt eine Tanzeinlage, die bei allen Anwesenden des Festes für Aufmerksamkeit sorgt. Fünf Mädchen führen in einheitlichen Outfits eine einstudierte Choreografie vor, bei der alle Gäste zugucken und begeistert mitklatschen. Anschließend reihen sich mehrere Jungs des Dorfes in den Tanz ein und sorgen damit für heitere Stimmung.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern gefällt es im Übergangswohnheim, trotzdem müssen sie das „Rote Dorf“ in nur wenigen Monaten verlassen. Spätestens am 31. November schließt die Notunterkunft in Walle. Grund dafür ist der Bau einer Berufsschule auf dem Gelände am Überseetor. Die jetzige Leiterin und Organisatorin des Sommerfests Ninja Samadzai-Scholz bedauert die Schließung. „Das Wohnheim hat momentan 131 Bewohner. Es wird schwer für alle, bis dahin eine Wohnung zu finden“, sagt die 36-Jährige. Sie freue sich über den Bau einer Berufsschule, dass diese nun ausgerechnet auf dem Gelände der Notunterkünfte entstehen müsse, sei schade. „Das rote Dorf harmoniert mit dem Stadtteil und ist gut ausgestattet“, sagt Samadzai-Scholz. „Viele von den Bewohnern sind hier zur Ruhe gekommen und haben sich zum Positiven entwickelt“. Bis November gilt es daher, für möglichst viele Menschen ein neues Zuhause zu finden. Diejenigen, die bei der Wohnungssuche erfolglos bleiben, haben die Möglichkeit, in einem der anderen Wohnheime der Inneren Mission unter zu kommen.