Dem 70. Jahrestag des Wiederaufbaus wurde mit einem festlichen Gottesdienst von Pastorin Annette Quade gedacht. (fotos: Roland Scheitz)

Altstadt. Die Abendsonne strahlt milde auf den Stephanikirchhof, als Pastorin Annette Quade auf der Wiese vor der Kulturkirche St. Stephani mit dem wunderbaren Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben“ beginnt, die Andacht anlässlich des 70. Jahrestages des Wiederaufbaus des Gotteshauses zu halten. Viele, die seit Jahrzehnten Gemeindemitglieder in St. Stephani sind, singen mit. Darunter auch Edith Ehlers, deren Mann Erich Ehlers als Kantor an St. Stephani und Landeskirchenmusikdirektor Jahrzehnte lang das Musikleben in Bremen geprägt hat. Nun spielt seine Tochter Babette an der Beckerath-Orgel eines seiner Lieblingsstücke: Bachs „Gottes Zeit ist allerbeste Zeit“. In der Kirche stimmen die Gemeindemitglieder dann den Choral „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ an.

Da ist zu spüren, wie tief die Menschen im christlichen Glauben verwurzelt sind. Für sie war es immer selbstverständlich, sich mit ganzem Herzen für ihre Kirche einzusetzen. Als das Gotteshaus 1944 zu einem Großteil von Bomben zerstört wurde, war es für sie eine Selbstverständlichkeit, mit der Enttrümmerung des Kirchen-Areals zu beginnen, Steine zu klopfen und zügig mit dem Wiederaufbau zu beginnen. Wie ein Mahnmal ragte damals der „Lange Steffen“, der stark beschädigte Kirchturm, der mit einer Holzkonstruktion abgestützt werden musste, in einer Trümmerwüste empor. „An diesem schönen Sommerabend kann man sich nur schwer vorstellen, wie es damals im Stephani-Viertel und in der Stadt ausgesehen hat“, sagt Pastorin Quade, die in ihrer Predigt paradigmatisch die Passage aus dem Psalm 26 Vers 8: „Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt“ wiederholt, die so viel über das Engagement der Gemeindemitglieder für ihre Kirche aussagt. „Ein Gotteshaus ist ein besonderer Ort, ein Ort der Gemeinschaft, des Trostes, der Ermutigung, der Stärkung und der Vergebung“, betont die Pastorin.

„Wir sollten nicht vergessen, dass diese Bomben gegen das Hitler-Regime gerichtet waren“, betont Bremens Altbürgermeister Henning Scherf, dessen Vater Mitglied im Kirchenvorstand war. Als Zeitzeuge erinnert er sich daran, wie er damals, gemeinsam mit anderen Schülern und Gemeindemitgliedern, Steine schleppte. „Alle packten mit an“, sagt Quade und erinnerte daran, dass vor dem Wiederaufbau die Gottesdienste in der Sparkasse am Brill abgehalten wurden, oder wie Scherf sich erinnerte, in der Norddeutschen Mission am Dobben. Der Wiederaufbau sei damals alles andere als selbstverständlich gewesen, zunächst wurde der Bau einer hölzernen Notkirche geplant. Am 31. März 1947 wurde dann von der Gemeinde der mutige Entschluss zum Wiederaufbau getroffen. Im Juni 1948 hieß es in den kirchlichen Nachrichten: „Wir hoffen sehr, das Seitenschiff in Benutzung nehmen zu können“. Doch die Behörde untersagte einen Gottesdienst im Seitenschiff, aus Furcht, dass der Kirchturm doch noch einstürzen könnte. Und so wurde die Andacht, wie jetzt auf den Tag genau 70 Jahre später, draußen auf der Wiese gefeiert.

Henning Scherf, der vor 80 Jahren in St. Stephani getauft wurde, erinnert, genauso wie Margrit Voss, seit vielen Jahren Chronistin und engagierte Kulturbeauftragte von St. Stephani, die mit einem Arbeitskreis aus der Gemeinde federführend auch die Ausstellung zum Wiederaufbau konzipiert hat, an den ebenso charismatischen wie furchtlosen Pastor Gustav Greiffenhagen, der Mitglied in der Bekennenden Kirche war und offen das NS-Regime kritisierte. Er weigerte sich, anders als andere Bremer Pastoren, vor der Stephani-Kirche Hakenkreuzfahnen zu hissen.

„Das war damals eine ganz schwierige Zeit, in der die Gemeinde gespalten war. Der Landesbischof hatte hier mit Unterstützung des Nazi-Systems gegen den ausdrücklichen Willen der Gemeinde in St. Stephani den Deutschen Christen (einer rassistischen, am Führerprinzip orientierten Strömung des deutschen Protestantismus) Herbert-Werner Fischer eingesetzt. Er war sogar hinterhältiger als die Gestapo-Leute, die Greiffenhagen, nachdem er von deutschen Christen denunziert worden war, verhafteten, ihn dann aber wieder laufen ließen. Fischer aber wollte seinen Amtskollegen ins KZ bringen“, erinnert sich Scherf. Er berichtete davon, wie mit Fischers Billigung viele jüdische Gemeindemitglieder, die nicht getauft waren, von St. Stephani ins weißrussische Minsk deportiert wurden.

Bis zu deren Tode hatte Henning Scherf zu Hedwig Abraham Kontakt, die später Mitglied des Zentralrates der Juden war und die jüdische Gemeinde in Oldenburg gründete. „Sie war eine kluge und beredte Frau. Und sie hat bis zuletzt betont, die Gemeinde habe sie und ihre Familie gerettet“. Scherf bedauert es noch heute, dass die Stephani-Gemeinde sich nicht vor die Juden gestellt hat, die später deportiert und ermordet wurden. In diesem Sommer wird ein Mahnmal für die 440 ermordeten Bremer Juden in Minsk errichtet, für das Bremens Altbürgermeister eine Million Euro eingeworben hat und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Unterstützer gewinnen konnte.

Aber Gustav Greiffenhagen wusste auch im Konfirmandenunterricht, was er wollte. „Er verbot uns, Nietzsche zu lesen und wir haben es natürlich trotzdem getan“, so Scherf. Der traditionelle Theologe habe zuweilen durchaus auch anstrengend und dogmatisch sein können, obwohl er politisch sehr links und pazifistisch gewesen sei. Seinem Aufruf zur Kriegsdienstverweigerung folgten viele Jugendliche aus der Stephani-Gemeinde, darunter auch Scherf. „In seinen Predigten hat er uns erst einmal alle zu Schuldigen gemacht, ab der Hälfte der Predigt brach dann die Gnade aus“, erinnert er sich mit einem Schmunzeln.

Die wieder erstandene Stephani-Kirche, die immer noch die Narben der Kriegsverwundungen trägt, ist bis heute ein Mahnmal für den Frieden. Diesen Frieden, der auch heute noch tagtäglich bedroht sei, gelte es als nicht selbstverständlich hinzunehmen, so Michael Kümmel, erster Vorsitzender der Gemeinde, am Rande der Ausstellungseröffnung. Er lobte auch den unbedingten Aufbauwillen der damaligen Zeit.

Weitere Informationen

Am Sonntag, 1. Juli, kann nach dem morgendlichen Gottesdienst die Ausstellung zum Wiederaufbau der Stephanikirche im Seitenschiff der Kulturkirche besucht werden. Der Eintritt ist frei.