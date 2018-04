Gemeindeleiterin Christiane Gratenau (links) und Renate Worreschk eröffnen das Haus. Die 88-Jährige hatte auch bei den letzten Vorbereitungen tatkräftig Hand angelegt. (Roland Scheitz)

„Gott hat uns ein Haus gebaut – da können wir alle leben“, sang der Kinderchor der Hoffnungskirche. Es war ein Lied wie für den Anlass gemacht. Mit vielen Gästen und bei herrlichem Frühlingswetter weihte die Waller Baptistengemeinde jetzt das „Elly-Krimmer-Haus“ ein. In den fünfstöckigen Neubau an der Waller Heerstraße 58-60 ist bereits viel generationsübergreifendes Leben eingezogen. „Genau so etwas brauchen wir mitten in Walle“, lobte Ortsamtsleiterin Ulrike Pala in ihrer Festrede.

Sie bezog sich damit nicht nur auf die Tatsache, dass der zeitlos-klassische Bau rein äußerlich eine Aufwertung für den Heerstraßenzug darstelle, sondern vor allem auch auf dessen besonderes Innenleben. Die Gemeinde wünschte sich ein Haus, in dem Respekt und Achtung voreinander gelebt werden. „Als Christen dürfen wir wissen und immer wieder erleben, dass jeder Mensch gleich welcher Hautfarbe, Herkunft oder Religion, ob Frau oder Mann, jung oder alt, betreuungsbedürftig oder nicht, von Gott geliebt, gewollt und erschaffen ist“, heißt es im Selbstverständnis der Hoffnungskirche.

Vor Ort sieht das konkret so aus: Die beiden unteren Etagen gehören der gemeindeeigenen Kindertagesstätte „Schatztruhe“, in der insgesamt 40 Kinder in drei Gruppen betreut werden. Seit Ostern werden nach und nach die 16 Wohnungen auf den oberen Stockwerken bezogen. Sämtliche Wohnungen sind barrierefrei, fünf davon sind rollstuhlgerecht konzipiert.

Ein Dauermieter ist die Lebenshilfe Bremen, die sich fünf Wohnungen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gesichert hat. Sechs der Wohnungen sind frei vermietet, die übrigen sozial gefördert, erklärt der stellvertretende Gemeindereferent Simon Görler. Egal welchen Alters, welcher Herkunft oder welchen Glaubens, ob mit oder ohne Unterstützungsbedarf: Gemeinsam sei allen Bewohnerinnen und Bewohner, dass sie „im Umzugsgepäck ein offenes Herz mitbringen“, sagt Görler, der im September die Vollzeitstelle des Gemeindereferenten übernehmen wird.

Nach Plänen des Bremer Architekten Frank Sieber ist in den vergangenen beiden Jahren ein Haus entstanden, das nach allen Seiten Offenheit ausstrahlt. Realisiert wurde der Bau von der direkt benachbarten Waller Beschäftigungs-Qualifizierungs-GmbH (Wabeq). Durch raumhohe Fensterfronten öffnet sich nun die Begegnungsstätte „Hoki 58“ zur Waller Heerstraße. Ein großzügiger Durchgang führt auf die Rückseite des Gebäudes und in den großen, grünen Innenhof.

Zentrum des Hauses ist der große, helle Gemeinschaftsraum mit Gartenzugang, in dem sich die Nachbarn jetzt kennen lernen und in Zukunft viel Zeit miteinander verbringen können. Bewohner und Nutzer können das Außengelände über Stahltreppen erreichen, oder von ihren Balkons und Terrassen das Panorama weit über die Dächer des Stadtteils bewundern. Von hier oben aus wird auch offensichtlich: Der Neubau verbindet sich mit der Wurzel der Gemeinde an der Zietenstraße zu einem großen Ganzen.

Die Bremer Hoffnungskirche wurde 1922 gegründet. Ab 1923 diente ein Saal der damaligen „Knabenbewahranstalt“ an der Herbststraße 111 als Versammlungsort. 1930 konnte die Gemeinde das ehemalige Knabenheim der „Bremer Centrale für Jugendfürsorge“ an der Zietenstaße 59 ankaufen. 1945 eröffnete die Gemeinde ihren Kindergarten. 1960 kam das Nachbaugrundstück Zietenstraße 57 dazu. 1965 wurde die alte „Eben-Ezer-Kapelle“ an der Zietenstraße 59 durch ein neues Gemeindezentrum ersetzt, das ausschließlich durch „Sonderopfer“ der Gemeindemitglieder und in viel Eigenarbeit erstellt wurde.

Im Jahr 1995 erwarb die Gemeinde das Grundstück Waller Heerstraße 58 und eröffnete dort ihre Begegnungsstätte „Hoki 58“. Vor drei Jahren kaufte sie auch das Nachbargrundstück an der Waller Heerstraße 60. Beide Gebäude wurden für das 3,4 Millionen-Euro-Neubauprojekt abgerissen.

Das notwendige Eigenkapital für das Vorhaben wurde durch den Verkauf eines gemeindeeigenen Hauses, durch Spenden der Mitglieder sowie eine großzügige Hinterlassenschaft aufgebracht, erklärt Simon Görler. Das inklusive Wohnprojekt wird außerdem von der Aktion Mensch gefördert. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde finanziert sich ohne öffentliche Zuwendungen oder Kirchensteuern, ausschließlich aus Spenden. „Dass diese kleine Gemeinde mit rund 120 Mitgliedern etwas so Großes geschafft hat, ist etwas ganz Besonderes“, betont Görler.

Architektonisch schlägt die Hausfassade eine Brücke zwischen Historie und Gegenwart. Und auch in ihrer Namenswahl bezieht sich die Gemeinde bewusst auf die Vergangenheit. Das Haus ist nach Elly Krimmer benannt, die 1888 in Liegnitz geboren wurde, 1941 nach Minsk deportiert und dort ermordet wurde. Ein Stolperstein vor ihrem letzten Wohnort Am Wall 76 erinnert seit September 2007 an ihr Schicksal. Elly Krimmer war jüdischer Herkunft, hatte sich aber 1921 von der Erfurter Baptistengemeinde taufen lassen. Ab 1931 lebte und arbeitete die gelernte Schneiderin und Stickerin in Bremen und schloss sich der Hoffnungskirche an, wo sie zum aktiven, beliebten und engagierten Gemeindemitglied wurde. Spätere Generationen erinnerten sich, dass Elly Krimmer immer Süßigkeiten für die Kinder in der Tasche hatte. Bei Gemeindeausflügen trug sie einen Koffer mit sich, in dem sie aus Stoffresten genähte Belohnungen wie Tücher und Puppen mitbrachte.

Ihre christliche Taufe bewahrte sie nicht vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Im Januar 1939 trat Elly Krimmer aus der Gemeinde aus – vermutlich, um sie durch ihre jüdische Herkunft nicht in Schwierigkeiten zu bringen, heißt es in eier Kurzbiografie, die anlässlich der Stolperstein-Verlegung erarbeitet wurde. Der enge persönliche Kontakt zu Gemeindemitgliedern und zum damaligen Pastor Franz Thorn blieb erhalten. Am Vorabend ihrer Deportation feierte Elly Krimmer das Abendmahl beim Ehepaar Thorn an der Münchener Straße 86/88. Wegen des Treffens mit der Jüdin wurde Prediger Thorn von einem Findorffer Nachbarn angezeigt. Bei der Verlegung des Gedenksteins am Wall war auch Christa Thorn anwesend, die Tochter des damaligen Gemeindepastors, der Elly Krimmer auf dem Weg zur Sammelstelle zur Seite gestanden hatte. Mit dem Namen des Hauses, in dem alle gut miteinander leben sollen, setzt die Hoffnungskirche ein Zeichen für Mitmenschlichkeit, Toleranz und Zivilcourage.