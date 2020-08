Das Team hinter dem neuen Beratungsangebot: Jörn Borchert (v.l.), Burkhard Steinberg, Ursula Heiligenberg, Monika Möhlenkamp, Sandra Ehrichs, Bärbel Timmler-Backes und Jan Wiemann. (Roland Scheitz)

Was kann ich? Und was will ich? Nicht immer liegen die Antworten auf diese Fragen klar auf der Hand. Für Menschen im Bremer Westen, deren Weg womöglich anders als gedacht verlaufen ist und die aufgrund psychischer Probleme schwierige Phasen durchzustehen oder Krisen zu meistern haben, gibt es ab sofort in Gröpelingen eine neue Anlaufstelle, an die sie sich wenden können.

„Arbeit im Fokus“ heißt das im Juni gestartete Angebot, bei dem sich Ratsuchende Unterstützung holen können – etwa, um aus der Isolation herauszukommen, eine sinnvolle Beschäftigung zu finden oder um wieder in Arbeit zu kommen.

„Unser Ziel ist es, Menschen dahingehend zu begleiten, wieder am sozialen, kulturellen und vor allem am Arbeitsleben teilzunehmen. Um das möglich zu machen, arbeiten wir mit den vielen Akteuren im Stadtteil, den Jobcentern und mit Arbeitgebern zusammen“, sagt Projektleiterin Monika Möhlenkamp: „Wir arbeiten mit einem professionellen Team aus Coaches und Genesungsbegleitern.“

Genesungsbegleiter sind Menschen, die selbst eine psychische Erkrankung durchlebt haben und nach einer einjährigen Weiterbildung psychisch erkrankten Menschen beistehen, wobei sie ihre persönlichen Erfahrung mit psychischer Erkrankung, Erwerbslosigkeit und dem Umgang mit Barrieren mit einbringen können.

„Wir beraten jeweils mit einem Coach und einem Genesungsbegleiter, sodass dabei zwei Perspektiven einfließen“, erklärt Coach Burkhard Steinberg: „Meine erste Aufgabe sehe ich darin, zuzuhören und darauf einzugehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute reden wollen. Sie suchen erst mal jemanden, der zuhört.“ Aus dem Gespräch ergebe sich dann jeweils, ob weitere Termine verabredet und länger zusammengearbeitet werde.

„Ihr Ziel“, so Genesungsbegleiter Jan Wiemann, „formulieren die Ratsuchenden dabei jeweils selbst“. Coachin und Projektkoordinatorin Ursula Heiligenberg ergänzt: „Die Geschichten sind so verschieden wie die Menschen. Jeder hat andere Fragen.“ Sich mit anderen zu beraten, erweitere den Horizont und die Handlungsmöglichkeiten: „Wenn man lange arbeitslos war, ist man häufig nicht so stark, dass man seine Dinge noch vertreten kann oder seine Ziele noch im Kopf hat.“ Viele Menschen hätten beispielsweise aus verschiedenen Gründen Angst, zum Jobcenter zu gehen, so Steinberg: „Da haben wir auch die Möglichkeit, sie zu begleiten.“ Angedacht ist Wiemann zufolge auch eine Begleitung, wenn jemand eine Arbeit aufnimmt. Die Situationen, in denen man sich unterstützen lassen könne, seien dabei vielfältig: „Es können sich auch Menschen beraten lassen, denen die Arbeit noch Struktur und Halt gibt – wo aber andere Probleme drohen, das einzureißen. Oder Menschen, die Probleme mit dem Gesundheitssystem haben.“

Seit dem Start im Juni wurde die Beratungsstelle schon von 20 Menschen aufgesucht, mehrere werden wiederkommen. Der Bedarf dürfte da sein: Der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde zufolge sind jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der erwachsenen Deutschen von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das Angebot kostet nichts: „Arbeit im Fokus“ wird bis Juni 2022 über den Europäischen Sozialfonds finanziert.

Weitere Informationen

„Arbeit im Fokus“, Gröpelinger Heerstraße 242a und 246a, bietet immer montags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 17 Uhr offene Sprechzeiten ohne Anmeldung an. Wer gezielt einen Termin vereinbaren möchte, kann sich unter Telefon 3 80 19 50 zwischen 8 und 14 Uhr oder per E-Mail an arbeitimfokus@izsr.de an Sandra Ehrichs wenden.