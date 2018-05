Der Oslebshauser Park ist nicht das, was man sich unter einer grünen Idylle vorstellt. Er soll deshalb nachhaltig aufgewertet werden. (Roland Scheitz)

Eingänge wie dunkle Tunnel. Alte Bänke, die zuwachsen und alles andere als einladend sind. Eine große Wiese, meist komplett nass und nur mit Gummistiefeln betretbar. Der Oslebshauser Park ist nicht das, was man sich unter einer märchenhaften grünen Idylle gerne vorstellt. Das soll sich jetzt ändern: Der Umweltbetrieb Bremen hat dem Stadtteilbeirat Gröpelingen jetzt einen entsprechenden Entwurf vorgelegt.

„Der Park hat ein unheimlich tolles Potenzial, wir wollen ihn nachhaltig aufwerten“, sagte Karsten Schmidt. Für die Präsentation des Landschaftsarchitekten waren die Mitglieder der Fachausschüsse „Bau, Verkehr, Umwelt und Häfen“ und „Kinder, Bildung und Sport“ im Ortsamt West versammelt. Im Mittelpunkt der Umgestaltung stehen insbesondere die Schüler der Oberschule im Park aber auch alle anderen Besucher, die sich einen Ort zur Erholung wünschen.

Die Wege sollen saniert und ausgebaut werden. Die Bänke möchte der Umweltbetrieb vereinheitlichen, besser befestigen und einladender platzieren. Außerdem soll man sich im Park sicherer fühlen. Dafür werden Bäume beschnitten und Gehölz entfernt. „So werden Sichtbeziehungen in den Park und zur Schule hergestellt“, sagte Schmidt. Größere Umwälzungen können Bewohner am Eingangsbereich beim Bunker erwarten, der gleichzeitig die Hauptzufahrt zur Schule ist.

Hier kommt ein Parkplatz, bessere Beleuchtung und ein Hinweis hin. „Wir wollen eine Mauer bauen und beschriften“, sagte Schmidt. Die Worte „Schule“ und „Park“ sollen darauf zu sehen sein, ähnlich wie an der Oberschule am Leibnizplatz, wo auch „Theater“ und „Schule“ plakativ nebeneinanderstehen. „Die gleichberechtigte Darstellung von Park und Schule als eine Einheit ist die Grundlage der gesamten Konzeption“, so Schmidt.

Mehr zum Thema Bremen-Horn-Lehe Über die Körpersprache der Bäume Volker Kranz erklärt auf dem Lehrpfad in Menkes Park, wie die Bäume sprechen. mehr »

Auch über die Beleuchtung des Eingangs hat Schmidt sich schon konkrete Gedanken gemacht: „Hingucker, aber keine super teure Lichtgestaltung“, stelle er sich vor. Für den Eingang am Nonnenberg ist Ähnliches geplant. Eine wichtige Änderung für alle Radfahrer: Der Weg durch den Park an der Oslebshauser Heerstraße entlang wird breiter, damit er auch von Fußgängern „konfliktfrei“ genutzt werden kann, sagte Schmidt. Drei Meter Breite hat der Umweltbetrieb eingeplant und Sitzplätze mit Blick Richtung Park.

Die große Wiese möchte der Umweltbetrieb zu einer Spiel- und Liegewiese machen. „Jetzt ist sie dauerhaft nass und uneben“, sagte Schmidt. Sie müsse trocken gelegt werden um einen neuen, standhaften und festen Rasen ansähen zu können. Der Bereich werde dann räumlich mit neuen Bäumen abgegrenzt. Die Schüler der Oberschule können dann auch mal Unterricht im Freien haben, zumal ihnen im Moment keine Turnhalle für den Sportunterricht zur Verfügung steht.

Kritik an dem vorgestellten Entwurf kam von Beiratsmitglied Muhammet Tokmak (SPD): „Mir fehlt der Pep“, sagte er. Es würde sicherlich ein schön gepflegter Park werden, aber ihm mangele es an Angeboten für Kinder. „Wir sind ein sehr junger Stadtteil, das sehe ich hier nicht.“ Was sei mit einem Abenteuerspielplatz wie im Waller Park? Oder mit einem Hügel zum Rodeln im Winter?

"Mir fehlt der Pep"

Karsten Schmidt nickte andächtig. „Um überhaupt die Liegewiese beim Naturschutz durchzudrücken, habe ich mir den Mund fusselig geredet“, sagte er. Für diesen Park sei leider ein Spielplatz nicht umsetzbar. Auch seine Referatsleiterin Tanja Piening meldete sich zu Wort. Die Hügelidee sei hart diskutiert worden, erzählte sie. „Wir haben ihn dann kleiner machen wollen, natürlicher, weicher aber wir haben aus Naturschutzgründen eine schriftliche Absage erhalten.“

Gabriela Grosch, ebenfalls SPD, hatte noch andere Bedenken: „Die Liegewiese ist jetzt eine Hundewiese“, sagte sie. Die Tretmienen seien natürlich ein Problem für spielende Kinder. „Können wir vielleicht Ausweichmöglichkeiten für Hunde schaffen? Weil ich überzeugt bin, das wird ein Hundeplatz bleiben“, so Grosch. Auf dieses Problem habe er leider keine Antwort, sagte Schmidt. Einen Zaun um die Wiese stellen könnten sie nicht. „Es muss sich zeigen, wie mit der Wiese umgegangen wird.“

Maria Monika Steinhauer ist die Schulleiterin der Oberschule im Park, sie zeigte sich mit dem Entwurf des Umweltbetriebes zufrieden. „Wir gucken immer ein bisschen neidisch auf den Waller Park, aber wir freuen uns, dass etwas in unseren Park investiert wird.“ Insbesondere begrüßte sie das geplante Schild am Eingang beim Bunker und die Spiel- und Liegewiese. Für den Hundekot könnte auch die Schule gemeinsam mit dem Beirat eine Lösung finden, sagte sie.

Mehr zum Thema Problem mit Hundekot Ärger im Hollergerund Hundehinterlassenschaften im Grünstreifen. Und keiner will es gewesen sein. Im Hollergrund fordern ... mehr »

Als es zu der Frage des Budgets kam, zögerte Landschaftsarchitekt Schmidt. Für das Projekt waren anfangs 656.000 Euro angedacht, aber „wir haben uns ein wenig frei gemacht vom Budget“, sagte er. Sie hätten sich, unabhängig von den Kosten, gefragt, was für den Park Sinn macht. „Wir wollen ja nachhaltige Effekte erzielen, mit Substanz.“ Das Ergebnis: Die Kosten des Vorschlags würden sich auf etwa 1,2 Millionen Euro belaufen. Das Doppelte der angedachten Summe.

„Natürlich ist das sehr viel Geld, da musste ich auch erst mal schlucken“, meinte Claus Gieseler, Stadtplaner beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Er war ebenfalls am Mittwoch bei der Sitzung der Fachausschüsse dabei. Das könne man aber aus anderen Projekten, wo es weniger gebraucht werde, umschichten.

Angesichts breiter Zustimmung der Mitglieder beschloss der zuständige Stadtteilbeirat, keine geplanten Maßnahmen zu streichen und stattdessen das Budget des Projektes zu erhöhen. Bis es wirklich mit der Umgestaltung losgehen kann, muss aber noch viel passieren. „Die Zeichen stehen auf Grün“, sagte Schmidt, „aber die Umschichtung der Finanzierung muss noch verabschiedet werden und dann brauchen wir eine Genehmigung von der Baudeputation.“ Trotzdem sei er optimistisch. Erste Maßnahmen, wie das Auslichten von Gehölz, könnten schon im Herbst beginnen. Ende 2019 soll dann der Park mit allen Veränderungen fertig sein.