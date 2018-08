Michael Bugiel vor seinen Stadtteil-Fotos, die er noch bis zum 21. September im Atelierhaus Roter Hahn an der Gröpelinger Heerstraße ausstellt. (Roland Scheitz)

Ohlenhof. Eine Gruppe älterer Frauen wartet auf den Bus, im Hintergrund ein Deich und Industrieanlagen. Ein alter Sessel im Nirgendwo und doch in der Lindenhofstraße. Ein kaputtes Auto vor dem „Lichthaus“: Drei von 30 Motiven, die Michael Bugiel auf seinen „Foto-Streifzügen durch Gröpelingen“ aufgenommen hat. Seine Fotos verdeutlichen den grundlegenden Wandel des Stadtteils und sind noch bis Freitag, 21. September, im Atelierhaus Roter Hahn zu sehen.

„Das gibt es so nicht mehr“, „da sieht es jetzt auch vollkommen anders aus“ oder „da kommt man gar nicht mehr ran“, das sind Sätze, die fallen, wenn Michael Bugiel seine Bilder betrachtet. Die Schwarz-Weiß-Fotos zeigen Gröpelingen in der Zeit von 1973 bis 2010, sie zeigen die Menschen im Stadtteil und die Umgebung, in der sie leben: Industrie, Verfall, aber auch schicke Wohnstraßen mit Altbremer Häusern, die auswärtige Betrachter auch in der Neustadt oder im Viertel verorten könnten. „Ich habe in Gröpelingen fotografiert, aber auch in der ganzen Stadt und in Oslebshausen, da ist einiges zusammengekommen“, sagt Michael Bugiel, der 35 Jahre lang Lehrer in Gröpelingen war – erst in der Gesamtschule West, dann in der Grundschule Pastorenweg.

Inspiriert wurde er von der US-amerikanischen Fotografie der Siebzigerjahre, die den Alltag der Menschen in all seinen Facetten zeigte: „Dort, wo man lebt, nichts Spektakuläres“, sagt er. Und: „Ich bin Spaziergänger und fotografiere, was ich sehe.“ Und dabei sah er auch die AG Weser bis zu ihrem Niedergang im Jahre 1983, er sah die Getreideanlage im Dezember 1980 und er sah im selben Jahr im Februar den Schlachthof in der Schragestraße: die Räumlichkeiten, die Arbeitswerkzeuge.

Der Verfall hat seinen Reiz

Und dazwischen immer wieder den Menschen in seiner Umgebung – einer Umgebung, die es so nicht mehr gibt. „Der Mensch ist immer da, er hat es gestaltet und überlegt, wie es aussehen muss“, sagt Michael Bugiel. „Der Mensch muss demnach nicht immer auf dem Bild sein.“ Der Verfall habe dabei schon seinen Reiz, meint er: „Das hat mich angezogen, das gebe ich zu.“

Wobei Michael Bugiel aber auch betont: „Gröpelingen hatte und hat bis heute eine hohe Lebensqualität.“ Seit 1961 wohnt er mit Unterbrechungen ständig in Gröpelingen, zuvor war er 1959 nach West-Berlin geflüchtet und 1960 nach Bremen gekommen. Und seit 1973 dokumentierte er das Leben im Stadtteil – und das bis 2010: „Da bin ich auf die digitale Fotografie umgestiegen“, erzählt er, der bis dahin die Filme auch entwickelt und die Bilder auf Fotopapier gebannt hat. Außerdem sei die Art seiner Fotografie nicht mehr so einfach möglich, „das geht ja schon wegen des Datenschutzes nicht mehr.“ Er stehe für die Dinge, die er mache, auch gerade: „Da hat sich nie jemand bloßgestellt gefühlt, so etwas mache ich nicht.“

Doch noch immer lässt den 71-jährigen die Fotografie nicht ganz los: „Ich habe mir überlegt, mit einem Kultur-vor-Ort-Schild herumzulaufen und Bilder zu schießen, aber eigentlich sollten das mal Jüngere machen“, findet er. „Das wäre schön, wenn das noch mal laufen würde.“ Auch, um weiterhin den Wandel Gröpelingens zu dokumentieren. Doch neben den sichtbaren Entwicklungen – „die Fülle an Läden, die nicht mehr da sind“ – sieht Michael Bugiel auch gesellschaftliche Veränderungen: „Ich habe den Eindruck, dass sich die Leute in den letzten Jahren mehr abgekapselt haben. Da spielen der deutsche und der türkische Nationalismus eine Rolle“, sagt er. Und er wünsche sich, dass man das mal offen angehe. Doch wenn es die türkischen Mitbürger in Gröpelingen nicht gäbe, sähe es im Stadtteil ganz traurig aus. „Nur, dass wir untereinander ein wenig den Kontakt verloren haben, finde ich traurig.“

Insgesamt traurig über den Wandel in Gröpelingen ist Michael Bugiel hingegen nicht: „Die Häuser haben an Wert gewonnen, da haben die türkischen Besitzer der Häuser viel dran gemacht. Nein, das bedaure ich nicht.“

Die Ausstellung „Streifzüge durch Gröpelingen“ mit Fotografien von Michael Bugiel ist noch bis zum 21. September im Atelierhaus Roter Hahn, Gröpelinger Heerstraße 226, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Mittwoch, 5. September, wird Michael Bugiel ab 15 Uhr mit seinem umfangreichen Fotoarchiv im Roten Hahn zugegen sein. Interessierte können dann in den vielen Ordnern stöbern und mit dem Fotografen ins Gespräch kommen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen sind unter www.kultur-vor-ort.com/ erhältlich.