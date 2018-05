In dem Anbau am Landesinstitut für Schule, in dem die Hausmeisterwohnung war, könnten Betreuungsräume eingerichtet werden. (Roland Scheitz)

Weidedamm. Der Elternschaft der Grundschule am Weidedamm war es schon seit Monaten klar: Die Betreuungsplätze im Hort an der Dresdener Straße werden im kommenden Schuljahr hinten und vorne nicht ausreichen. Nun gibt es eine gute Nachricht aus der Bildungsbehörde: Am Weidedamm sollen zwanzig zusätzliche Plätze für die Nachmittagsbetreuung geschaffen werden, wie die Sprecherin des Findorffer Stadtteilbeirates, Gönül Bredehorst (SPD), dem WESER-KURIER mitteilte. Offiziell soll die Neuigkeit im Rahmen der Findorffer Bildungsausschusssitzung am Dienstag, 29. Mai, verkündet werden.

Den dringenden Bedarf hatten rund dreißig Eltern bei einer lebhaften Ausschusssitzung im Januar dieses Jahres deutlich gemacht. Der Hort an der benachbarten Dresdener Straße bietet insgesamt 100 Betreuungsplätze für die Kinder der Halbtagsgrundschule. Rund ein Viertel der Plätze würden zum kommenden Schuljahr frei, hieß es. Bei der Vergabe werden prinzipiell Erstklässler vorrangig berücksichtigt. Allerdings wird die zweizügige Schule zum kommenden Schuljahr wegen gestiegener Schülerzahlen ausnahmsweise einen dritten ersten Jahrgang aufnehmen. Für die älteren Kinder, die ebenso angewiesen auf Nachmittagsbetreuung seien, hieße das, dass sie ihren Hortplatz verlieren würden, berichteten die Eltern.

Lösung scheint gefunden

Ihre Forderung nach einem bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsplätze fand Gehör in den Medien und Verständnis im Hause der Senatorin. „Claudia Bogedan hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass eine Lösung gefunden wird, bis die Schule in den Ganztag wechselt“, lobt Bredehorst. Die Lösung scheint nun in dem Flachbau neben dem Landesinstitut für Schule (Lis) gefunden zu sein. Die leer stehenden ehemalige Hausmeisterwohnung soll nach Informationen der Beiratssprecherin so eingerichtet werden, dass zwanzig Kinder dort mit einem Mittagessen versorgt werden, Hausaufgabenbetreuung und ein Nachmittagsangebot erhalten können.

Das alte Horthaus an der Dresdener Straße wird bald ausgemustert. Zum Anfang des kommenden Schuljahres sollen zunächst zwei der fünf Hortgruppen sowie die Mensa in einen Mobilbau umziehen. 2019 soll ein weiterer Container für die übrigen drei Hortgruppen aufgestellt werden. Dann kann der Abriss des Altbaus beginnen. An seiner Stelle soll ein multifunktionales Gebäude entstehen, in dem fünf Hortgruppen sowie vier neue Kita-Gruppen und fünf Hortgruppen nebeneinander betreut werden können. Als Horteinrichtung soll das Haus so lange genutzt werden, bis die Grundschule am Weidedamm eine Ganztagsschule geworden ist. Vorgesehen ist das laut Bildungsbehörde zum Jahr 2025. Danach können die überflüssigen Horträume für den Ganztagsbetrieb der Schule genutzt werden.

Ausschuss tagt

Der Findorffer Bildungsausschuss tagt am Dienstag, 29. Mai, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Ortsamts West, Waller Heerstraße 99, drittes Obergeschoss. Auf Einladung des Ausschusses werden Vertreter aus dem Haus der Bremer Senatorin für Kinder und Bildung einen Überblick über die aktuellen Anwahlzahlen für die Findorffer Kita- und Horteinrichtungen geben. Im Anschluss werden sich die Findorffer Bildungspolitiker mit der regionalen Planungskonferenz befassen, bei der kürzlich über die Schulstandortplanung im Bremer Westen diskutiert wurde.