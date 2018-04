Utbremen. Wenn es eine WG fünf Jahre lang miteinander gut aushält, dann darf das ruhig gefeiert werden. So lange schon bilden die Wilde Bühne Bremen und die Theatermacher von Opus Einhundert die kreative Hausgemeinschaft im Volkshaus an der Hans-Böckler-Straße. Es sind zwei unabhängige Ensembles mit ganz verschiedenen Konzepten und unterschiedlichen Arbeitsweisen. Und doch haben die vergangenen fünf Jahre gezeigt: Besser könnte es nicht zusammenpassen. Dabei hatten sie sich gegenseitig gar nicht ausgesucht und hätten das vielleicht auch nicht, wenn sie gefragt worden wären.

Es war die Kulturbehörde, die sie 2013 zusammenbrachte: die Wilde Bühne Bremen auf der einen Seite, ein Theaterensemble ehemals suchtkranker Menschen, das im Jahr 2003 von den Theaterpädagoginnen Jana Köckeritz und Michaela Uhlemann-Lantow gegründet worden ist und ein Jahrzehnt lang als Tourneetheater ohne eigene Spielstätte unterwegs gewesen war. Auf der anderen Seite Musikerin und Kulturmanagerin Corinna Bruggaier und der Schauspieler und Regisseur Alexander Hauer mit ihrem frisch gegründeten Unternehmen „Opus Einhundert“, die spektakuläre inklusive und generationsübergreifende Theaterprojekte inszenierten und außerdem das „Theater Labor Bremen“ als Fortbildungsstätte für Bühnenkünstler betrieben.

Die Bedingungen: Die Stadt stellt das „kalte“ Haus zur Verfügung. Sämtliche Nebenkosten und Honorare müssen die Theatermacher über Projektmittel, Eintrittsgelder, Spenden und Sponsoren erwirtschaften. Und das funktioniert, weil die beiden Truppen sich mittlerweile auch über die Stadtteilgrenzen hinaus profiliert haben. „Wir wurden aus Zufall zusammengesteckt“, sagt Michaela Uhlemann-Lantow. „Aber wir haben gemerkt, wie gut wir uns ergänzen.“

Aktuelle Themen werden aufgegriffen

Die Wilde Bühne greift in ihren Stücken aktuelle gesellschaftliche Themen auf, die kein reines Vergnügen sind: Es geht um Alkoholismus, Mobbing, um Fanatismus, Computersucht oder Essstörungen. Immer geht es dabei um Menschen, die auf die eine oder andere Art zu Außenseitern der Gesellschaft werden - gespielt von Darstellerinnen und Darstellern, die das nur allzu gut kennen, und die im Anschluss an die Aufführungen aus der Rolle aus- und mit ihrem Publikum in eine authentische Diskussion einsteigen.

Noch immer geht das Ensemble mit seinen Stücken im ganzen Land auf die Reise. Vor allem aber hat die Wilde Bühne bei zahllosen Auftritten in Bremer Schulen und Jugendzentren und bei Workshops zur Suchtprävention Hunderte Jugendliche in Altersgruppen berührt, die für Theater notorisch schwer zu erreichen sind. „Und wenn die Jugendlichen hinterher sagen: `Wir kommen wieder` – dann ist das für uns wie ein Oscar“, sagt Michaela Uhlemann-Lantow. „Wir hören immer wieder, dass unsere Auftritte für viele Jugendliche die erste Theatererfahrung überhaupt sind“, erklärt Jana Köckeritz.

So etwas hört auch Alexander Hauer recht oft. Denn nachdem das Theater Labor Bremen nach eineinhalb Jahren seinen Coaching-Betrieb einstellte, streckte das Opus Einhundert-Team die Fühler aus nach jungem Publikum aus Walle und dem übrigen Bremer Westen. Eines der ersten Mammutprojekte war das Open-Air-Spektakel „Kubaki“, für das die Utbremer Theatermacher über Monate alle Kinder und das gesamte Kollegium der Grundschule an der Augsburger Straße sowie 65 Musikerinnen und Musiker der Bremer Philharmoniker einspannten, und das im Juni 2014 rund 2000 Zuschauern auf dem Findorffer Schulhof zu sehen bekamen. Im Sommer 2015 ging die erste „Waller Welle“ auf Sendung – ein Ferienprojekt, bei dem die Kinder gemeinsam mit den Profis aus dem Volkshaus eine einstündige Livesendung gestalteten, und das auch in diesem Jahr wieder für die letzte volle Sommerferienwoche geplant ist. Ende 2015 entstand mit der „Steinsuppe“ das erste moderne Kinder-Wintermärchen im Volkshaus.

Kleines Theater mit viel Nähe

Das Volkshaus im Ortsteil Utbremen ist ein kleines Theater. Doch gerade diese besondere Nähe zwischen Zuschauerraum und Bühne sorge für außergewöhnliche und berührende Theatererlebnisse, erklärt Michaela Uhlemann-Lantow. Die Probenzeiten und Aufführungstermine werden zwischen den beiden Ensembles geteilt. Seit einiger Zeit wird das Haus auch von einer Senioren-Amateurtheatertruppe genutzt. Ab und zu lädt die Hausgemeinschaft auch externe Künstler aus den Bereichen Tanz, Theater, Kabarett, Lesungen und Musik nach Walle ein, berichtet Alexander Hauer, der Opus Einhundert gemeinsam mit der Theatermacherin Silke Schumacher-Lange leitet, seit Corinna Bruggaier vor zwei Jahren eine neue berufliche und private Wirkungsstätte am Bodensee gefunden hat.

„Die Bühne ist rund ums Jahr besetzt“, sagt Jana Köckeritz. „Und tatsächlich wird das Volkshaus heute wieder so genutzt, wie es sich seine Gründer vor 90 Jahren vorgestellt hatten: Als Begegnungsstätte für Menschen jedes Alters, aus allen Stadtteilen und aus allen sozialen Schichten“, sagt Michaela Uhlemann-Lantow. „Wir bringen hier Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen.“