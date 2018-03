Die Musiker Marie-Laurence Adamowicz und Peter Dobbeck haben eine Stadtteilhymne für Gröpelingen komponiert. (FOTOS: Roland Scheitz)

Gröpelingen. „Du sprichst so viele Sprachen, du kannst jeden versteh’n / deine Straßen und dein Hafen – Du bist so wunderschön! / Man kann so vieles hier erleben, bei Tag und bei Nacht / du hast schon so manches Leben lebenswert gemacht“: Mit diesen Worten beginnt das Lied „Gröpeling’n, Ort meiner Wahl“, das eine glühende Liebeserklärung an Gröpelingen ist und seit einigen Monaten immer bei besonderen Anlässen im Stadtteil angestimmt wird.

Wer auch nur ein einziges Mal erlebt hat, wie die Drittklässler der Grundschule am Halmerweg diesen Song vortragen, der wird ihn garantiert nie mehr vergessen. Die Kinder können nämlich nicht nur jede Strophe in- und auswendig. Sie haben vor allem auch die dazu passende Choreografie drauf: raffinierte Moves, ausladende Armbewegungen und mit den Händen geformte Herzen. Komponiert und getextet haben die gänsehautverdächtige Gröpelingen-Hymne die Musiker Marie-Laurence Adamowicz und Peter Dobbeck.

Dass es den Song gibt, ist dabei insbesondere auch Angelika Hofner zu verdanken, die in Gröpelingen wohnt und an der Grundschule an der Nordstraße arbeitet. Dort entwickelt die Theaterpädagogin seit vielen Jahren eigene Bühnenstücke für ihre Schüler; immer wieder sind an diesen Produktionen auch Studenten beteiligt. Auf diese Weise hatten sich vor zehn Jahren Hofner und Adamowicz kennengelernt, damals studierte Marie-Laurence Adamowicz, die mittlerweile in Hamburg lebt, in Bremen Musik. Darüber kam sie an die Grundschule an der Nordstraße, für die sie im Rahmen ihrer Ausbildung einen Song für eines von Hofners Theaterstücken komponierte.

Dies war der Beginn einer mittlerweile zehnjährigen und höchst fruchtbaren Zusammenarbeit: Immer wieder notierte Hofner für Adamowicz, was ihre Schülerinnen und Schüler zu bestimmten Themen denken und fühlen. „Das hat Marie dann in ihre Texte aufgenommen, und die Kinder identifizieren sich deshalb sehr mit den Liedern. Da die Stücke sich den Themen widmeten, mit denen sich die Kinder beschäftigten, haben die Lieder mit den Kindern und den schönen und schwierigen Themen der Zeit zu tun“, erzählt Angelika Hofner. Für einen Auftritt beim internationalen Erzählfestival „Feuerspuren“ auf der Lindenhofstraße im vorigen Jahr bat sie die Liedermacherin schließlich, doch auch mal ein Lied über Gröpelingen zu schreiben. Denn, so Hofner: „Über Gröpelingen wird soviel Mist geschrieben, da finde ich es gut, wenn so ein wunderbares Lied mal beschreibt, warum Menschen gerne in Gröpelingen leben. Was ich im Übrigen auch schon, aus Freiburg kommend, mehr als 40 Jahre tue.“ Vorige Woche war das Gröpelingen-Lied nun wieder live zu hören, als Marie-Laurence Adamowicz und Peter Dobbeck in der Grundschule am Halmerweg ihr neuestes Bühnenprogramm vorgestellt haben.

Kinder liefern Song-Themen

Es heißt „Nick und Nadja und die Reise des Lebens“ und erzählt in unterschiedlichen Musikstücken von zwei Freunden, die auf einer Zugfahrt verschiedene Menschen treffen und so einiges über das Leben lernen. Trotz eines Stromausfalls mit anschließendem Probe-Feueralarm sorgten die beiden Musiker mit ihren abwechslungsreichen Songs bei dem jungen Publikum von den ersten Takten an sogar unplugged für rhythmisches Mitklatschen und Fingerschnippen. Schließlich sollten die Zuhörer ausdrücklich mitmachen: Mal sangen sie einen Refrain mit, dann wieder wurden bestimmte Figuren getanzt. Zum krönenden Abschluss bauten sich 3a und 3d vor der Bühne auf und sangen gemeinsam mit den beiden Musikern ihr Gröpelingen-Lied – auch für sie ein ganz besonderer Moment, wie Marie-Laurence Adamowicz sagt: „Wir schreiben unsere Songs ja im stillen Kämmerlein. Das ist schon ein irres Gefühl, wenn die Kinder sie dann begeistert mitsingen.“

Das Konzert in Gröpelingen und ein zweites in Walle – auch ein Walle-Lied haben Adamowicz und Dobbeck schon geschrieben – hat Angelika Hofner organisiert, die erzählt: „In der Schule an der Nordstraße gibt es schon zehn Jahre lang Fans von Marie Adamowicz, im Halmerweg seit etwa zwei bis drei Jahren, weil ich seit dieser Zeit auch dort mit Klassen Theater mache und die Kinder die Lieder von ihr lieben.“ Wieso das so ist, das liegt für die Theaterpädagogin auf der Hand: „Marie trifft genau den Ton, die Sprache der Kinder. Und das mit einem hohen Anspruch. Sie nimmt Kinder ernst!“. „Bei den Songs ist mir wichtig, dass die Kinder ihre Gedanken darin wiederfinden“, sagt wiederum Marie-Laurence Adamowicz. „Musik verbindet – das ist das, was jeder kann“, ist die 34-Jährige überzeugt. „Dafür muss man nichts können, und durch Musik haben alle ein Gemeinschaftsgefühl.“ Ganz bewusst wollen Marie-Laurence Adamowicz und Peter Dobbeck mit ihren Liedern Werte vermitteln und auch Fragen aufwerfen. „Als ich Kind war, gab es keine Kindermusik“, erzählt der 54-jährige Dobbeck, der betont: „Mir ist bei der Musik wichtig, dass ich das auch als Erwachsener hören würde.“ Dabei hüpfen die beiden kreuz und quer durch die musikalischen Genres und klingen mal poppig, dann wieder jazzig oder nach Country und Western. „Es soll uns ja auch Spaß machen und ist so viel abwechslungsreicher für uns“, erklärt die junge Musikerin nach dem Konzert. Auch der Stromausfall sei im Grunde gut gewesen, um zu zeigen: „Man braucht nicht immer Strom. Manchmal reichen auch einfach zwei Instrumente und ein Kazoo!“