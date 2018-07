Jürgen Ferber nimmt seine Zuhörer mit auf eine musikalische Weltreise. (Scheitz)

Ohlenhof. „Schöne Maid“, „El Condor Pasa“, „Cielito Lindo“ und „Kalinka“ – das sind nur einige der Schlager und Folklorestücke, die der Musik-Moderator Jürgen Ferber am Mittwoch, 25. Juli, ab 15 Uhr in der Begegnungsstätte „Na‘“ im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen, Beim Ohlenhof 10, präsentiert.

Unter dem Titel „Die schönsten Lieder der Welt“ wird eine musikalische Reise durch verschiedene Länder angeboten. Zum Auftakt gibt es ein Musikstück, das sich mit den Nächten im indischen Bombay beschäftigt. Die Reise führt durch weitere Länder: Polynesien, Ägypten und das frühere Persien, dann schließlich nach Lateinamerika, von wo aus es nach Spanien und Frankreich geht. Die letzten Stationen sind Griechenland, Kroatien, Russland und die österreichische Hauptstadt Wien. Beendet wird die Veranstaltung mit der schottischen Dudelsackversion eines Schlagers, der in der Interpretation von Vicky Leandros im Jahr 1974 Platz 1 der deutschen Schlagerparade erreichte.

Die größtenteils international sehr bekannten Titel werden manchmal in überraschenden Aufnahmen zu hören sein. Die aufgelegten Musikstücke werden durch Informationen über ihre Herkunft und über die jeweiligen Länder ergänzt, sodass die Zuhörer und Zuhörerinnen ihr Weltwissen erweitern können. „Die meisten Interpreten, die in ihren Heimatländern berühmt waren oder sind, kennt hierzulande kaum jemand“, so Ferber, der die Ursprungsversionen dem Publikum näher bringen will.

Vielen Fans von deutschen Schlagern und internationalen Oldies sei es weitgehend unbekannt, dass etliche Hits auf Folklore verschiedener Länder beruhen, erklärt der Redakteur. So stamme das Lied „Schöne Maid“ von Tony Marshall aus dem 1971 ursprünglich aus Tahiti. Auch der Song „El Condor Pasa“ von „Simon & Garfunkel“ komme eigentlich aus dem Land Peru.

Beim Zusammenstellen der Lieder stellte er fest, dass es so viele hier bekannte Titel aus aller Welt gibt, dass er ohne großes Suchen noch eine weitere Ausgabe der „schönsten Lieder der Welt“ organisieren könnte. Dabei ist es bereits sein zweiter Musikvortrag in diesem Jahr. Im März hatte er ebenfalls im Nachbarschaftshaus über die „Mexikanische Serenade“ referiert und war von der positiven Resonanz begeistert.