Ein Blick auf die äußerlich sichtbaren Produkte der Projektwoche wagen die Lehrerinnen Christina Hinrichs und Silke Westermeier. (Roland Scheitz)

Walle. Nicht erst seit der „Friday for Future“-Bewegung ist das Klimathema in aller Munde. Neu dabei ist aber, dass nun die Kinder und Jugendlichen aufstehen, um den älteren Bewohnern des Planeten aufzuzeigen, dass es so nicht weitergeht: Weniger Konsum, weniger Müll, weniger Verkehr, so lassen sich einige der Forderungen zusammenfassen, die von den Jüngeren an die Älteren gestellt werden.

Gleich mit einer ganzen Themenwoche hat sich der 7. Jahrgang der Oberschule Helgolander Straße in Walle dem Klimathema verschrieben. Dazu waren an verschiedenen Tagen diverse Experten aus Politik, Wirtschaft und Umweltverbänden zu Gast, um mit den Kindern über Müll, Elektromobilität und Umweltverschmutzung zu sprechen.

„Jede Klasse hat sich einen Themenschwerpunkt ausgesucht“, erläutert Lehrerin Silke Westermeier. So habe sich die 7a Gedanken über eine plastikfreie Schule gemacht, die 7b veranstaltete eine Podiumsdiskussion zum Thema Elektromobilität und alternative Treibstoffe. Die 7c hingegen setzte sich damit auseinander, wie Plastik im Alltag eingespart werden kann und wie das eigene Konsumverhalten diesbezüglich aussieht. „Die Schülerinnen und Schüler haben geschaut, wie sie Energie einsparen können“, erzählt die Lehrerin Christina Hinrichs. Die 7d beschäftigte sich mit Müllrecycling. „Sie hat auch den Recyclinghof in Findorff besucht“, sagt Silke Westermeier. „Der Weg ist, ein Bewusstsein zu schaffen, um selbst etwas zu tun. Und der Erfolg ist schon da, wenn die Kinder die Ideen in die Familien tragen und dass diese Ideen in die Köpfe der Erwachsenen kommen.“ Und Christina Hinrichs meint: „Steter Tropfen höhlt den Stein.“

Kompost, Recycling, aber auch Papierherstellung sind die Themen des Buches „Müll – alles über die lästigste Sache der Welt“ von Gerda Raith, welches eine Projektgruppe zu einem Bilderbuchkino verarbeitet hat.

In einem anderen Raum beleuchtete eine Podiumsdiskussion das Für und Wider einiger Formen von erneuerbaren Energien: So wird etwa Windenergie von der Pro-Seite als saubere Energie bezeichnet, da der Wind immer da sei und das Meer ausreichend Platz für die Windanlagen biete. Die Kontra-Gruppe sieht hingegen eine Platzverschwendung und eine Gefahr für die Vögel.

Auch zur Sprache kam bei den Diskussionsteilnehmern das Thema Elektromobilität: Während die eine Seite hervorhebt, dass es gut sei, dass so weniger CO2 ausgestoßen werde, betont die andere Seite das Problem der Ressourcenknappheit, da es auf der Erde zu wenig Lithium für Batterien gebe. Demnach müsste mehr Forschung betrieben werden.

Eine weitere Projektgruppe adressierte Forderungen zum Thema „Alternativen für Plastik“ an die Schulleitung, konkret wollen sie Mülleimer aus Metall, den Verkaufsstopp von Tetra-Paks und Plastik- durch Glasflaschen ersetzen. Auch das im Meer enthaltene Plastik wird thematisiert, genauso der plastikfreie Einkaufsladen. „Wir fordern, dass sie ab sofort alle Lebensmittel plastikfrei verpacken, damit sie etwas Gutes für die Umwelt tun“, heißt es im Entwurf für eine Unterschriftenaktion, deren Ergebnis an die Geschäftsleitungen geschickt werden soll.

„Was können wir selbst tun?“, fragt ein von den Schülern erstelltes Plakat: „Demonstrieren gehen“, lautet ein Fazit, „für weniger Plastik in der Umwelt, weniger Plastikproduktion, häufigeres Recycling und häufigere Nutzung von Naturprodukten.“