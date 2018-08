Detlef Stein (scheitz)

Bahnhofsvorstadt. Es gibt kein Motiv, das so sehr mit Claude Monet verbunden wird, wie die berühmten Seerosen im flirrenden Blau des Wassers. Angefertigt hat der Maler die bekanntesten seiner Werke in seiner künstlerischen Spätphase. Es vergingen viele Jahre, bis er einen Garten ganz nach seinen Vorstellungen anlegen konnte, um ihn dann immer wieder zu malen. Darauf machte der Bremer Kunsthistoriker Detlef Stein bei seinem Kunst-Vortrag in der Seniorenresidenz in der Contrescarpe aufmerksam.

Für Claude Monet war es ein langer Weg hin zum weltberühmten Vertreter des Impressionismus. Im Dezember 1840 in Paris geboren, zeigte er bereits als Schüler künstlerische Begabung. „Mit spitzer Feder karikierte er seine Mitschüler und Bürger der Stadt Paris“, berichtet Kunsthistoriker Detlef Stein. Eine exemplarische Abbildung aus dieser Zeit lässt die Zuhörer im Saal allerdings stutzen: Sie ist mit „O. Monet“ signiert. Der scheinbar falsche Anfangsbuchstabe des Vornamens sei der Grund, warum ihm viele Zeichnungen lange nicht zugeordnet wurden. „Erst eine Geburtsurkunde brachte ans Licht, dass er eigentlich Oscar-Claude Monet hieß.“

Zurückgewiesen und erfolgreich

Als junger Mann fasste Monet die Entscheidung, Maler zu werden. Der Weg zum Erfolg führte damals über den „Salon de Paris“ – aber nur die wenigsten Maler wurden von der Jury für die Ausstellung ausgewählt. Bis es plötzlich eine Neuerung gab. „In einem Nebenhaus wurden die abgelehnten Werke gezeigt“, erzählt Detlef Stein. Im „Salon der Zurückgewiesenen“ erblickte der 23-jährige Claude Monet das „Frühstück im Grünen“. Ein Kunstwerk, das seinen Maler Edouard Manet über Nacht berühmt machen sollte. Jedoch ganz anders als der es sich hätte wünschen können. „Es war ein Skandal“, berichtet Stein über das, was sich infolge der Präsentation in Paris zutrug. Das Bild wurde wegen einer „rohen Machart“ verschrien und galt als eine Sammlung von „hässlichen nackten Frauenzimmern“. Die verhassten Preußen hätten freiwillig das Schlachtfeld verlassen, hätte man ihnen anstelle von Waffen nur diese Darstellung entgegengehalten, so das vernichtende Urteil.

Der junge Claude Monet war jedoch derart beeindruckt vom Aufruhr, den sein Künstlerkollege Manet verursacht hatte, dass er auf die gleiche Weise von sich Reden machen wollte. „Er sah das Bild und machte sich sofort an die Arbeit“, sagt Detlef Stein. In Anlehnung an den Titel von Manet wollte er auf einer überdimensionierten Leinwand sein eigenes „Frühstück im Freien“ erschaffen. Dieser Plan scheiterte. „Eine 24-Quadratmeter-Leinwand zu bemalen, ist eine Herausforderung. Am Ende stürzte Monet sogar von der Leiter.“

Daraufhin fertigte er innerhalb kürzester Zeit ein Ersatzbild mit gänzlich anderem Motiv an. „Die ‚Camille‘ kennen sie vielleicht aus der Bremer Kunsthalle“, verweist Detlef Stein auf Monets künstlerisches Endergebnis. „Die Dame im grünen Kleid“, wie das Ölgemälde auch genannt wird, zeigt ein Porträt seiner späteren Frau Camille. Dass er zu diesem Zeitpunkt noch in „wilder Ehe“ mit ihr lebte, habe seine Eltern sehr erzürnt, erzählt Stein. Abgesehen davon, dass sie seine Berufswahl missbilligten, sei dies ein weiterer Grund gewesen, ihrem Sohn jegliche finanzielle Unterstützung zu versagen. Die lebensgroße Darstellung der Camille, die die aktuelle Frühjahrsmode des Jahres 1866 trägt, brachte Monet den Durchbruch. Das Bild wurde im Pariser Salon ausgestellt und der Maler erhielt in der Folge viele Aufträge aus der feinen Pariser Gesellschaft. „Mit Mitte zwanzig steht Monet glänzend da. Hätte er diesen Weg weiter verfolgt, wäre er sehr wohlhabend geworden“, sagt Stein.

Künstlerisch habe ihn diese Tätigkeit ­jedoch nicht ausgefüllt. Monet entscheidet sich für seine ursprüngliche Idee. „Er konzentriert sich wieder darauf, das zeitgemäße Leben ­darzustellen. Nur so fand er ­Eingang in die Kunstgeschichte“, vermutet Stein. Für den Familienvater bedeutete dies jedoch vor ­allem eines: den Abstieg zurück in die Armut. „Monet verbrachte die Nachmittage fortan mit seinen Freunden draußen am Froschteich.“ Leibhaftige Frösche habe es dort weniger zu beobachten ­gegeben, sagt der Kunsthistoriker und erklärt: „Als ‚Frosch‘ wurden damals junge Mädchen bezeichnet, die es mit der Sitte nicht so genau nahmen.“ Ausflugsorte wie diese seien so etwas wie die „Discos“ dieser Zeit gewesen. Dort bandelte die Jugend an und Monet studierte ihre ausgelassenen Ver­gnügungen. Konzentrierte er sich dabei zunächst noch auf die Menschengruppen, zog ihn bald die Spiegelung des Wassers in den Bann. Die Personen treten in den Hintergrund.

„Monet wollte festhalten, wie die Sonne über die Wellen hüpft. Mit altmeisterlichen Techniken lässt der flüchtige Augenblick sich allerdings nicht einfangen.“ So ergab sich fast zwangsläufig ein neuer Stil. Monet und seine Künstlerfreunde gingen zu einer neuen Art der Pinselführung über. Bei den Kritikern stieß dies auf Unmut. Nach zahlreichen vergeblichen Versuchen ausgestellt zu werden, initiierten sie eine eigene Schau mit mäßigem Erfolg. „Heute wissen wir, mit dieser Ausstellung begründeten sie den Impressionismus“, sagt Stein.