Der Findorffer Wochenmarkt: Künftig soll es probehalber einen neuen Termin für den Einkauf nach Feierabend geben. (Roland Scheitz)

Regensburger Straße. Wochenmärkte sind etwas Feines, aber sie können sich im Wettbewerb der Zukunft nur behaupten, wenn genügend Menschen dort einkaufen. Um neue Kundengruppen zu gewinnen, hat die Messe Bremen für den Findorffmarkt eine Idee: Dort soll es zwischen Frühjahr und Herbst an jedem Freitag zwischen 16 und 20 Uhr einen zusätzlichen Markttermin für den gemütlichen Einkauf nach Feierabend geben. Das hört sich gut an, ist in der Praxis allerdings nicht so leicht umzusetzen, wie der Findorffer Wirtschaftsausschuss nun in seiner Sitzung hörte.

Für das Gelände zwischen Marktbunker und Kindergarten soll ein attraktives und abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt werden: Neben typischen Marktständen sollen kulinarische Angebote, Kunst, Kunsthandwerk und Manufakturen möglichst aus dem Stadtteil sowie die Bewirtung der ansässigen Gastronomie zum Bummeln und Verweilen einladen. So weit die Konzeptbeschreibung, die kürzlich im Ortsamt West eingegangen war. Der Findorffer Fachausschuss für Wirtschaft, Kultur, Inneres und Sport und seine Gäste hätten gerne mehr über den Stand der Planungen zum „Findorffer Freitagabend-Markt“ erfahren. Doch zum allgemeinen Verdruss waren weder Messechef Hans Peter Schneider noch eine Vertretung der Einladung ins Klimacafé an der Münchener Straße gefolgt. So musste man sich mit Mutmaßungen zufriedengeben.

Die Marktleute waren erstmals Anfang März dieses Jahres über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden, berichtete Sprecherin Marie Pigors. Ursprünglich sei geplant gewesen, Anfang April mit mindestens zwanzig Marktständen zu starten. Ihre Vermutung, warum der Termin nicht eingehalten wurde: „Es wollen nicht genug mitmachen.“ Vor allem für die klassischen Marktbeschicker – die Obst- und Gemüsehändler – sei der zusätzliche Arbeitstag kaum zu leisten. „Wir wären Freitagabend inklusive Abbau vielleicht um 21.30 Uhr abfahrbereit. Am nächsten Morgen müssten wir um 3 Uhr wieder losfahren, um Waren einzukaufen. Dann könnten wir ja gleich auf dem Markt übernachten“, erklärte Pigors, die mit ihrem Vater Kurt Richter einen großen Bio-Stand auf dem Findorffmarkt betreibt.

Die Marktzeiten zu verändern, halte sie für eine „total schwierige Sache“. Daher sei vor einigen Jahren bereits die Idee im Sande verlaufen, die Marktzeiten auf den Dienstagnachmittag zu verschieben. „Dann wäre es zwar kein zusätzlicher Markttag gewesen, sondern nur eine zeitliche Verlegung“, so die Findorffer Marktsprecherin. „Trotzdem war die Mehrheit der Marktbeschicker dagegen.“

Wer den Findorffmarkt an Sonnabenden besucht, wird von Krise kaum etwas spüren. Bei gutem Wetter ist dort kaum ein Durchkommen. An den Dienstagen und Donnerstagen sieht es schon anders aus. In den Wintermonaten tun sich mitunter große Lücken zwischen den Ständen auf. „Das war aber schon immer so“, konstatierte Markthändler Richter. „Im Januar bleiben viele zuhause, im Mai ist es wieder rappelvoll.“ Er selbst könne auch keine sinkenden Kunden- und Verkaufszahlen an den Wochentagen bestätigen. „Es sind auch keineswegs nur noch ältere Leute, die bei uns einkaufen, sondern viele junge Familien.“ Zwar gebe es zweifellos einen Strukturwandel – die Bauern aus der Umgebung, die mit ihren eigenen Produkten anreisen, würden weniger. „Doch dass der Findorffmarkt krankt, stimmt einfach nicht“, behauptete Richter.

Die Findorffer Stadtteilpolitik sei sehr interessiert daran, dieses „Juwel im Stadtteil“ zu unterstützen, betonte Ulf Jacob (Grüne). Beiratssprecherin Gönül Bredehorst (SPD) zählte sich zu den Befürwortern des Vorhabens. „Es geht darum, sich um die Zukunft des Marktes Gedanken zu machen. Ich bin mir sicher, dass ein Markt am Nachmittag und Abend viele Kunden ansprechen könnte. Wir sollten das unbedingt mal ausprobieren.“

Veränderungen wagen

Pigors plädierte an die Verantwortlichen, stattdessen die bestehenden Markttage moderner und besser zu vermarkten und durch attraktive Aktionen zu stärken. „Dann kommen auch mehr Stände und mehr Kunden.“ Man müsse endlich aufhören, die Märkte schlecht zu reden, lautete der Appell der Marktsprecherin. „Wir sollten doch viel mehr darüber reden, wie schön es hier ist. Der Findorffmarkt müsste überregional so bekannt sein, dass auch Leute von außerhalb sagen: Da wollen wir unbedingt hin!“ Uwe Kluge, Leiter des Geschäftsbereiches Großmarkt Bremen, bestätigt auf Nachfrage des WESER-KURIER: „Die Akquise für den Findorffer Freitagabend-Markt gestaltet sich schwierig. Einen Starttermin gibt es noch nicht.“ Aktuell verbuchten die Organisatoren 16 Anmeldungen und seien weiterhin auf der Suche, um die Zielzahl von 20 Ständen und den gewünschten Branchenmix zu erreichen.

Das „Pilotprojekt“ Freitagabend-Markt sei das Ergebnis einer jahrelangen Diskussion mit den Marktkaufleuten, erklärt Kluge. Seit etwa zwei bis drei Jahren registriere der Großmarkt ein rückläufiges Interesse an den Wochenmärkten. Selbst auf dem Findorffmarkt seien Wartelisten für neue Standbetreiber mittlerweile Vergangenheit. Das Einkaufsverhalten der Kundschaft habe sich verändert, die große Konkurrenz sei in Deutschland der aggressive Preiswettbewerb der Lebensmittelbranche. Supermärkte und Discounter deklarierten sich als „Frischemärkte“ und bewürben ihre Produkte als „marktfrisch“. Kritisch sei die Situation vor allem der kleineren „Satellitenmärkte“.

Dennoch ist Uwe Kluge optimistisch. „Städte wie Berlin, in denen in den vergangenen Jahren neue, moderne Markthallen entstanden sind, zeigen, dass es eine Umkehr gibt. Sie sind ein Zeichen dafür, dass eine neue Generation heranwächst, die wieder mehr Wert auf Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Produktvielfalt und Qualität legt.“

Aus unternehmerischer Sicht seien Märkte eine ideale Möglichkeit, sich zu präsentieren – perfekt vor allem für Entrepreneure, die ohne große Investitionen in Ladenmieten und –einrichtungen neue Geschäftsideen ausprobieren möchten.

Freitagsnachmittags tätigten sehr viele Menschen ihre Wochenendeinkäufe. Für sie solle auf dem Findorffmarkt eine attraktive Einkaufs-Alternative geschaffen werden. „Wir sollten diese Chance ergreifen und Veränderungen wagen“, erklärte Uwe Kluge. „Ich glaube, dass es der richtige Weg ist und wir damit neue Zielgruppen erreichen können.“