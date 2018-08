Elke Hindenburg und Knut Lagies stellen ihre Arbeiten ab Freitag in der Galerie des Westens aus. (Fotos: MATTHIAS HOLTHAUS)

Westend. Bunte Bilder, kleine Kröten, Tanz- und Filmperformance: Mit der noch bis zum 21. September laufenden Ausstellung „Face to Face“ in der Galerie des Westens (Gadewe) verbinden die Künstlerinnen Eva Matti und Erika Plamann und der Künstler Knut Lagies drei unterschiedliche Genres der Kunst.

Einige der ovalen Gesichter stehen für sich, andere haben einen Körper: Sie blicken den Betrachter an, sind mal heiter und mal ernst. Und sie weisen eine Besonderheit auf – sie sind alle gestickt. „Es wäre einfacher, die Gesichter zu malen, weil ich das seit mehr als 20 Jahren mache“, erzählt die im Ostertor lebende Eva Matti. Doch warum dann sticken statt malen? „Es ist eine andere Arbeit. Ich sitze dann zu Hause und höre dabei Radio oder unterhalte mich, wie früher in der Küche“, sagt sie. „Es ist eine traditionelle Tätigkeit, eine ruhige und kleine Arbeit.“ Wobei der Begriff „Arbeit“ dabei flexibel gehandhabt werden kann: „Das ist ja immer die Frage in der Kunst: Wenn es kompliziert wird, ist es natürlich Arbeit, aber wenn man in einen Flow gerät, dann ist es eher gar nichts mehr. Dann ist es mein Ding und ich merke nicht, wie die Zeit vergeht.“ Die Gesichter sind teilweise Modellen nachempfunden und teilweise aus Zeitungen oder aus dem Internet. „Ich komme aus dem Gegenständlichen, da brauche ich eine Vorlage“, sagt sie. Die Körper hingegen sind nicht gestickt, sondern gehäkelt und ähneln Netzen oder auch filigranen Drahtgestellen. Und die Gesichter sind auf Knieflicken und Schulterpolstern aufgestickt, die man kaufen kann.

Und auch in geöffneten Kugeln sind einige Gesichter zu finden: „Sie schlüpfen aus Eiern und werden geboren. Das sind Assoziationen, schließlich sind das ja auch seltsame Wesen, die nur aus Kopf bestehen.“

Und diese seltsamen Wesen sind auch in der Malerei Eva Mattis wiederzuentdecken. „Ich habe da mit den Köpfen weiter rumgespielt und aus diesen Szenen wurden dann Geschichten“, erzählt sie. „Doch die Geschichten in den Bildern gebe ich nicht vor. Ich habe zwar die Geschichte im Kopf, doch jeder sollte sich selbst seine Gedanken machen.“ So stellt ein Bild die Arche Noah dar, doch jede Tierart ist nur einmal vertreten. Und einige Bilder beschäftigen sich mit dem Tod und mit dem Leben, „und dass alles auf unserer Erde in einem Zusammenhang steht“, erklärt sie. Mit der Bildhauerin Erika Plamann verbindet sie unter anderem, dass sie bereits 2012 gemeinsam ausgestellt haben.

Die Arbeit Erika Plamanns heißt „Die Wanderung“ und zeigt große und kleine Kröten, die dem Betrachter von der Wand herunter und auf dem Boden entgegenlaufen und ihm dann von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. „Ich interessiere mich für Kitschfiguren, die ich dann in Wachs gieße“, erklärt sie ihre Arbeitsweise.

Dann trägt sie auf die entstandene Wachsfigur verschiedene Lagen Farben auf, anschließend kratzt sie sie an verschiedenen Stellen wieder ab. „Kitschfiguren sind Massenprodukte, doch wenn ein Mensch die Figur kauft, verbindet er etwas mit ihr. Dann wird daraus ein Einzelstück, ein einzigartiges Unikat.“

In der gleichen Vorgehensweise seien auch bereits Katzen, Hunde, Panther, Pinguine oder auch Zwerge entstanden, erzählt die in Gröpelingen wohnende Künstlerin, „und im Roten-Kreuz-Krankenhaus in der Neustadt stehen auch Madonnen von mir“, erzählt sie.

Einzigartig sind die Werke Erika Plamanns, und einzigartig wird auch die Performance bleiben, die von der Tänzerin Elke Schaub zu den Bildern von Knut Lagies und zur Musik von Dennis Klein zur Eröffnung am Freitag aufgeführt wird. Der kleine Raum im hinteren Bereich der Gadewe verwandelt sich dann in eine Bühne mit bizarren Bildern, die von Elke Schaub tänzerisch aufgegriffen werden. „Die Tanzperformance heißt ‘Kammer: Puls´ und wird nur am Eröffnungstag zu sehen sein“, erzählt Knut Lagies, „und danach gibt es die Filmperformance ‘Kammer: Atmung´ zu sehen.“ Alle Bilder der Arbeiten seien dabei am Computer entstanden, nichts sei real. „Und eigentlich wollte ich hier auch noch die Decke in die Performance einbeziehen, doch dafür ist der Raum zu klein“, sagt er. Daher hat er auch einen Herzenswunsch zur Aufführung einer Performance: „Den Madison Square Garden.“ Die am Rechner modellierten Bilder seien Körper, erzählt der Neustädter Knut Lagies, und diese Körper stehen auch in direkter Verbindung mit dem Ausstellungstitel und den Werken Eva Mattis und Erika Plamanns: „Wenn beispielsweise ein Würfel modelliert wird, der sechs Flächen hat, dann heißt jede dieser Flächen ‘Face´.“

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Face to Face“ von Eva Matti, Erika Plamann und Knut Lagies ist noch bis Freitag, 21. September, in der Galerie des Westens (Gadewe), Reuterstraße 9/17, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und freitags von 15 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 21 Uhr. Weitere Informationen sind unter http://www.gadewe.de/ erhältlich.