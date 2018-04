Und so platzen die meisten Schulen im Bremer Westen mittlerweile aus den Nähten und müssten dringend aus- beziehungsweise neu gebaut werden.

Nun geht dieser Dialog in die nächste Runde: Darüber, wie viele Grund- und Oberschüler es im kommenden Schuljahr in Findorff, Walle und Gröpelingen geben wird und ob die Plätze an den Schulen für alle von ihnen ausreichen werden beziehungsweise wie das Schulangebot ausgebaut werden kann, soll am kommenden Sonnabend, 7. April, von 10 bis 14 Uhr bei der regionalen Planungskonferenz für den Bremer Westen in der Gesamtschule West (GSW) an der Lissaer Straße diskutiert werden.

Seit Mitte Dezember sind die Planer der Bildungsbehörde damit beschäftigt, die Bevölkerungsprognosen des Statistischen Landesamtes für die einzelnen Stadtteile auszuwerten und auf dieser Basis einen Entwurf zur Fortschreibung der städtischen Schulstandortplanung zu erarbeiten. Bevor darüber entschieden wird, sollen nun mit der regionalen Planungskonferenz aber erst einmal die Beiräte die Möglichkeit bekommen, Ideen und Anregungen in den Prozess einzubringen.

Auch die Initiative von Eltern aus Grund-, Oberschulen und Oberstufen aus dem Bremer Westen, kurz: Eltern-Bremen-West, ist seit geraumer Zeit dabei, sich intensiv auf diese Sitzung vorzubereiten. Die entsprechenden Daten haben sich die Elternvertreter auf verschiedenen Wegen beschafft, erklärt Ingo Lenz, der auch der Linksfraktion im Waller Beirat angehört: „Das ist nicht das, was wir unter Transparenz verstehen. Der Beirat hatte schon mal angemahnt, dass wir die Daten gerne früher hätten.“

Wie sieht es mit Anwahlzahlen, Prognosen und Bedarf im Bremer Westen aus? Die Elternvertreter haben seitenlange Tabellen zu Bremens Schülerprognosen durchgearbeitet und dabei unter anderem gelernt, welche Feinheiten speziell bei Berechnungen für den Geschosswohnungsbau von Statistikern berücksichtigt werden müssen. Ein wichtiger Punkt gerade in der Überseestadt, wo momentan mehrere Wohnanlagen entstehen, in die aller Voraussicht nach auch viele Familien einziehen werden. Mit rund 20 Prozent – womöglich sind es sogar 34 Prozent – mehr Grundschulkindern wird demnach ab den Sommerferien in Walle und Findorff gerechnet. In Gröpelingen soll außerdem die Zahl der Oberschüler im Sek-I-Bereich um 16 Prozent steigen.

Auch in die Flächenstandards für allgemeinbildende Schulen haben sich die Elternvertreter eingearbeitet. Wo nämlich zusätzliche Züge aufgenommen werden, können diese Standards am Ende womöglich nicht mehr eingehalten werden – sie haben aber ja einen pädagogischen Sinn. Darüber hinaus haben die Mitglieder der Initiative den Stadtplan akribisch nach geeigneten Grundstücken für neue Schulgebäude abgescant. Schließlich müssen in der Überseestadt eine neue Grundschule und ein Neubau für die marode Berufsschule für den Groß- und Außenhandel und Verkehr (BS GAV) errichtet werden.

An die Planungskonferenz haben die Elternvertreter deshalb auch ganz klare Erwartungen. Vor allem diese: dass die Behördenvertreter nun endlich den Standort für die vierte Waller Grundschule benennen. Im Grunde genommen müsse es auch gleich noch eine neue Oberschule geben, meint GSW-Elternsprecher Klaus Bartels. Seine Argumentation: „Wenn jahrelang zusätzliche fünfte Klassen durch die Waller Oberschulen wandern, ist da ja wohl auch ein gewisser Bedarf.“

Markus Otten, Elternsprecher der Grundschule am Pulverberg, ergänzt: „Wir haben die Zahlen schwarz auf weiß und sie sind ein klarer Beweis. Und am Ende steht da: 20 Prozent. Das sind zwei Züge mehr.“ Dementsprechend müssten nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden, anstatt mit Provisorien in den bestehenden Schulen zu flickschustern: „Grundschule braucht Vertrauen. Wenn die Behörde hier verlässliche Strukturen infrage stellt, dann kommt das nicht mehr hin. Das führt dazu, dass die Eltern dann etwas nehmen, wo sie sich sicher sind. Eine vierte Grundschule in Walle ist somit wichtig, um die anderen Schulen zu stabilisieren.“

„Ich habe nie verstanden, weshalb nicht eine Fläche zur Verfügung gestellt wurde, nachdem vor Jahren klar war, dass die BS FAV nicht saniert werden kann“, sagt Ingo Lenz. Für ihn sei die Überseestadt mittlerweile ein Synonym für eine verfehlte Politik, kritisiert er. Denn schon im April 2016 sei geplant worden, eine Grundschule in der Überseestadt zu bauen. Lenz zieht ein vernichtendes Fazit: „Es ist skandalös, dass nun nochmal zwei Jahre ins Land gegangen sind, ohne dass etwas passiert ist. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist: Wie sind die Übergangslösungen?“

„Es müsste direkt ein Sofortprogramm Schulbauten her, so wie es das letztes Jahr im Kitabereich gab“, ergänzt Elternvertreter Martin Reinekehr, der sich für die SPD im Gröpelinger Beirat engagiert und dort unter anderem Bildungsausschusssprecher ist. „In Gröpelingen ist insbesondere die Frage wichtig, wie zügig jetzt der Bau des Campus Ohlenhof angegangen wird“, sagt er und ergänzt: „Und die Oberschule im Park hat ja auch den Wunsch geäußert, vierzügig zu werden.“ Hier allerdings ist die Gemengelage hochkomplex; zunächst müsste eine Entscheidung zu einem Turnhallenstandort fallen, die derzeit den weiteren Ausbau verzögert.

Dies sind nur einige der „Baustellen“, die im Bremer Westen schnellstens bearbeitet werden müssen. Elternsprecher Markus Otten erwartet eine klare Angebotsplanung der Stadt. „Das ist Standortpolitik“, ist er überzeugt, „durch solch eine Angebotsplanung machen Kommunen sich attraktiv. Der Kern dessen ist ein funktionierendes Gemeinwesen. Es kann doch nicht sein, dass die Stadt darauf angewiesen ist, dass zwölf Prozent der Kinder auf Privatschulen untergebracht sind.“

Welche Antworten hat die Bildungsbehörde auf die Fragen und Probleme im Stadtteil? Das wird am Sonnabend in der GSW zu hören sein. Die Elterninitiative hofft auf eine rege öffentliche Beteiligung. „Eltern, Schüler und alle, die betroffen sind, sollten dabei sein, mitreden und ihren Bedarf vortragen“, sagt Ingo Lenz. So sieht es auch Martin Reinekehr, der sagt: „Ich gehe schließlich davon aus, dass die Behördenvertreter etwas Konstruktives aus dem Westen mitnehmen wollen.“