Elternlotsen wie Rana Moubeid-Chamoun (links) treffen sich regelmäßig zum Austausch. Kamal Hagy (zweiter v. l.) ist einer von zwei Männern, die an dem Projekt teilnehmen. (Roland Scheitz)

Im Bremer Westen gibt es dafür die „Elternlotsen“, ein Projekt von und für Eltern, wo ehrenamtliche, überwiegend nicht aus Deutschland stammende Eltern in einem zwölf Termine andauernden Kursus zu Multiplikatoren ausgebildet werden. Die Hilfe der Elternlotsen richtet sich dabei insbesondere an zugewanderte Familien, die nach dem Aufenthalt in den Übergangswohneinrichtungen in die erste eigene Wohnung ziehen wollen. Eine sinnvolle und überaus ehrenwerte Aufgabe, weiß auch Anja Stahmann, Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, die die Elternlotsen im Haus der Familie in Walle besucht hat.

Andrea Overesch leitet das Haus der Familie und das Elternlotsenprojekt. (Roland Scheitz)

„Dass sie alle hier sind, zeigt mir, dass es gut funktioniert“, sagt Anja Stahmann zu den Elternlotsen. „Das Grenzgängerische zwischen zwei Kulturen ist eine tolle Fähigkeit.“ Und diese grenzgängerischen Fähigkeiten wollen mittlerweile 25 Elternlotsen nutzen, um Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Begonnen haben die Elternlotsen im Dezember 2016, nachdem im Januar 2016 das Vorgängerprojekt „Stadtteilmütter und -väter im Bremer Westen“ der Bremischen Evangelischen Kirche wegen mangelnder Finanzierung eingestellt werden musste. „Es ist ein Projekt für Eltern, denn Eltern brauchen Unterstützung, das finden wir wichtig“, sagt Andrea Overesch, neben Kristin Buß eine der Leiterinnen des Hauses der Familie und auch für das Elternlotsen-Projekt verantwortlich. „Der Schwerpunkt liegt dabei auf geflüchtete Familien, es ist aber ein Projekt für alle, auch für Deutsche.“

Gäste im Haus der Familie: Senatorin Anja Stahmann und Staatsrat Jan Fries. (Roland Scheitz)

Die Familien werden dabei kostenlos und freiwillig fachlich und oftmals auch muttersprachlich begleitet: Der Gang zum Arzt und zur Behörde, die Schul- und Kindergartenanmeldung der Kinder oder die Beschaffung von Wohnraum sind nur einige der Tätigkeitsfelder, wo die Elternlotsen helfen. „Der Blick richtet sich dabei auf die Kinder, damit es den Kindern gut geht“, erklärt Andrea Overesch. „Und die Elternlotsen geben Informationen an Eltern weiter, die die Familien sonst nicht hätten.“ Rana Mubeid-Chamoun ist eine der Elternlotsinnen und seit einem Monat dabei. Sie stammt aus Syrien und ist seit fünf Jahren in Deutschland. „Viele Familien aus Syrien sind hier und ich kann ihre Schwierigkeiten verstehen. Ich habe Erfahrung als Mutter und helfe, wenn die Menschen zum Arzt müssen oder die Mütter zur Hebamme.“ Die in der Überseestadt wohnende Elternlotsin kennt sich auch bestens aus, wenn es um Schwangerschaftskurse geht und welche Leistungen von der Krankenkasse bezahlt werden. „Es macht mir sehr viel Spaß, Gutes für andere zu tun“, sagt sie. Das freut auch Anja Blumenberg vom Sozialzentrum Gröpelingen/Walle: „Die Elternlotsen sind ein sehr erfolgreiches Projekt. Ich bin ganz begeistert, in welch' kurzer Zeit so viel erreicht worden ist.“

Dazu beigetragen hat auch der Umstand, dass hervorragendes Deutsch nicht mehr Voraussetzung ist. „Wir reagieren auf das, was uns begegnet und geben nicht mehr vor“, sagt Andrea Overesch. 60 Familien seien inzwischen unterstützt worden, doch die „Dunkelziffer“ sei wesentlich höher: „Es läuft viel nebenher, daher ist es eine positive Dunkelziffer.“ Und was ihr ebenfalls wichtig sei, ist, dass auch die Elternlotsen etwas von ihrem Engagement hätten: „Wir unterstützen jeden Elternlotsen, beruflich Fuß zu fassen. Eltern unterstützen, schafft Nachhaltigkeit und Langfristigkeit.“

Kamal Hagy ist seit 29 Jahren in Deutschland. Der gebürtige Iraker ist einer von zwei Männern, die am Elternlotsenprojekt teilnehmen. „Ich mache das jetzt seit acht Monaten. Damals habe ich selber Hilfe gebraucht, jetzt kenne ich beide Kulturen“, sagt er. Neben Deutsch spricht er auch noch Arabisch und Kurdisch, er fertigt Übersetzungen an und geht mit den Eltern zu Behörden und zu Schulen. „Es gibt mehrere Familien, die ich unterstütze, und wenn ich von Familien höre, die Hilfe brauchen, dann schicke ich sie ins Haus der Familie.“

Angesprochen auf die ab August 2019 beitragsfreien Kindergärten, zeigt sich Senatorin Anja Stahmann gespannt, welchen Effekt diese Maßnahme haben wird. „Ich würde mich freuen, wenn mehr Frauen anfangen, zu lernen und zu arbeiten.“ Das Elternlotsen-Projekt sieht sie „dicht dran an den Menschen“: „Wir müssen alle über das Projekt reden, damit das ins Rathaus geht und dort gesehen wird, dass dies ein gutes Projekt ist.“ Und noch etwas hat sie zu sagen: „Das Geld für das Projekt ist gut angelegt.“