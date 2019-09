Der fünfgeschossige Neubau "Bremer Punkt" soll den Verwaltungssitz der Emigholz GmbH beherbergen. (WESTPHAL ARCHITEKTEN BDA)

Die Pläne für das „Utbremer Tor“-Hochhaus wurden im vergangenen Jahr in Walle kontrovers diskutiert. Wie jetzt bekannt wurde, plant derselbe Bauherr in einigen Metern Entfernung ein zweites Projekt. Auf dem firmeneigenen Grundstück an der Ecke Utbremer Straße/Norderneystraße will die Theodor Emigholz GmbH ein Bürohaus mit einer markanten reliefartigen Fassade bauen lassen. Der, so die Architekten, „städtebauliche Neubeginn an der Utbremer Straße“ soll im Frühjahr 2020 mit dem Abriss des Bestandsgebäudes starten. Dagegen gab es seitens der Stadtteilpolitik diesmal nichts einzuwenden.

An Stelle des zweigeschossigen Altbaus mit der Adresse Utbremer Straße 43 soll ein 19 Meter hohes, fünfgeschossiges Bürogebäude mit einem würfelförmigem Grundriss von 17 mal 17 Metern Grundfläche entstehen, erklärte Architekt Jost Westphal, dessen Büro auch mit den Planungen zum „Utbremer Tor“ beauftragt ist. Die Emigholz GmbH wolle darin ihren Verwaltungssitz unterbringen. Das in vierter Generation geführte Familienunternehmen, Gründungsjahr 1929, hat sich auf Reifenhandel und KfZ-Service spezialisiert und ist bereits seit den 1960er-Jahren im Utbremer Gewerbegebiet ansässig.

Im Erdgeschoss des neuen Hauses werden die Eingangszone, eine kleine integrierte Garage sowie Technik- und Lagerräume untergebracht. Das zweite Geschoss ist für Besprechungs- und Konferenzräume vorgesehen. In den obersten drei Geschossen werden Büroräume für je rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Emigholz GmbH Platz finden. Stellplätze für zwölf Pkw sowie 20 Fahrradstellplätze sind auf dem 725 Quadratmeter großen Grundstück eingeplant.

Die mehrfach preisgekrönten Findorffer Architekten – die auch für den Umbau des Schuppen Eins und die denkmalgerechte Sanierung der Findorffer Stuhlrohrfabrik, aber auch für moderne Neubauten in Bremen und der Region verantwortlich zeichneten – haben für das Projekt eine ungewöhnliche „gefaltete“ Fassade entworfen. An der vielbefahrenen Utbremer Straße werden die Verkehrsteilnehmer eine fast geschlossene Wand aus anthrazitfarbenem profiliertem und perforiertem Kohlebrandziegel sehen, die aus Lärmschutzgründen nur an den Seiten von schmalen Fensterstreifen unterbrochen wird.

„Hausinterner Erholungsraum unter freiem Himmel“

Komplett geschlossen ist die Brandwand zur benachbarten Tankstelle. Das Gesicht des Gebäudes ist der Norderneystraße zugewandt. Die Fassade wird dort durch fast deckenhohe und bodentiefe Fenster mit messingfarbenen Rahmen geöffnet. Sämtliche Fenster werden mit Schallschutzglas der höchsten Schutzklasse sowie Sonnenschutz ausgerüstet. Auf dem Dach des Hauses soll eine Terrasse als „hausinterner Erholungsraum unter freiem Himmel“ dienen.

Vor allem die geplante extensive Dachbegrünung und die Installation einer Photovoltaikanlage vernahmen die Mitglieder des Waller Fachausschusses für Bau, Umwelt und Verkehr mit Wohlgefallen. Laut Westphal wäre es durchaus vorstellbar, zugunsten eines Geh- und Radwegs den Teilbereich der Norderneystraße zurückzubauen, der nur aus Richtung Utbremer Straße befahrbar ist. Entsprechende „Bestrebungen“ gebe es nach Auskunft des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr aktuell jedoch nicht. Die Arbeiten für den Neubau, der, so die Architekten „neue Maßstäbe für den gewerblichen Standort im Bremer Stadtteil Utbremen“ setze, werden laut Westphal voraussichtlich eineinhalb Jahre dauern. Der Durchgangsverkehr werde dabei gar nicht, Fußgänger und Radfahrer kaum eingeschränkt.

Soweit ist man mit dem Zeitplan für das „Utbremer Tor“ noch nicht. Im März des vergangenen Jahres hatte Westphal das Projekt für das 43 Meter hohe Gebäude an der Ecke Utbremer Straße/Borkumstraße vorgestellt. Dessen Dimensionen fanden nicht überall im Stadtteil Zustimmung. Unter den Leserkommentaren zu den entsprechenden Berichten dieser Zeitung finden sich Begriffe wie „Monstrum“, „Charme eines Parkhauses“ und „hässlicher Klotz“. Die Stadtplaner sehen das Bauwerk dagegen als markante Wegmarke und Schnittstelle zwischen der Bremer Innenstadt und dem Stadtteil Walle.

Noch kein konkreter Termin für den Baubeginn

Das geltende Baurecht hatte an diesem Ort, kurz vor der Tunnel-Einfahrt in Richtung Autobahn 27, bislang nur zweigeschossiges Bauen zugelassen. Im Januar dieses Jahres stimmten die Abgeordneten der Bremer Baudeputation der Änderung des Bebauungsplans zu und machten damit den Weg für das Projekt frei. Einen konkreten Termin für den Baubeginn gibt es laut Architekt Westphal bislang noch nicht.

Historische Fotos und Adressbücher erzählen davon, dass die Utbremer Straße, die stadtauswärts in den Heerstraßenzug übergeht und stadteinwärts zum Panzenberg führt, bis zum Zweiten Weltkrieg eine gutbürgerliche Wohn- und Geschäftsstraße mit schmucken Gründerzeithäusern war. Die Hausnummer 43 war in den 1940er-Jahren Adresse einer Bäckerei, eines Arztes und eines Bankbeamten. Bei den Bombenangriffen im August 1944 wurde Utbremen fast komplett dem Erdboden gleichgemacht.