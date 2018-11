Vor dem Tunnel ist das Ende in Sicht: Noch in dieser Woche soll die Findorffstraße wieder komplett befahrbar sein. Schon gut erkennbar ist die neue Verkehrsinsel. (Scheitz)

Bei den Kanalbauarbeiten an der Findorffstraße ist das Gröbste so gut wie überstanden. In diesen Tagen laufen die Asphalt- und Markierungsarbeiten, aller Voraussicht nach soll Ende dieser Woche auch das letzte Teilstück zwischen Admiralstraße und Plantage wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dann können Fußgänger und Radfahrer auch die neue Querungshilfe vor der Plantage nutzen, die auf Betreiben und mit Mitteln des Findorffer Beirats errichtet wurde. Zwei Jahre und 570 Meter nach dem Baubeginn an der Eickedorfer Straße ist der neue Kanal betriebsbereit. Stück für Stück hatten sich die Kanalbauer seit November 2016 durch die Findorffstraße gegraben, um die jeweils eine Tonne schweren Rohrstücke zu verlegen.

Für das Projektteam von Hansewasser beginnt nun eine Atempause von einem guten halben Jahr. Danach wird es im Mai kommenden Jahres mit der Sanierung des mehr als hundert Jahre alten Sammlers beginnen, dessen baufälliger Zustand die Arbeiten erst notwendig machte. Die eiförmigen gemauerten Rohre – knapp zwei Meter hoch und 2,50 Meter breit – werden zunächst mit Spritzbeton und Stahlbetonmatten verstärkt. Anschließend wird per Wasserdruck ein Inliner-Schlauch aus 4,5 Zentimeter dickem, harzgetränktem Spezialgewebe eingestülpt.

Die Kanalsanierung werde in vier Etappen in grabenloser Bauweise über punktuelle Baugruben erfolgen, erklärt Hansewasser-Projektleiter Rainer Dammann. Hansewasser rechnet mit einer Bauzeit von einem halben Jahr, während derer nur jeweils die Bereiche um die einzelnen Baugruben zeitweise gesperrt werden müssen. Die Straßenausfahrten, die Kreuzung und die Fahrbahn Richtung Bürgerweide bleiben laut Dammann frei.

Maßnahmen sollen alten Kanal schützen

Solange der alte Kanal unsaniert sei, müssen jedoch auch die Sicherheitsmaßnahmen in Kraft bleiben, die das unterirdische Bauwerk vor weiteren Schäden schützen sollen, erklärt der Projektleiter: Dazu zählen sowohl die Achslast- und Geschwindigkeitsbegrenzung als auch die Betonbegrenzung zwischen den Fahrspuren.

Die Sanierungsarbeiten werden von Außen betrachtet für Anwohner und Verkehrsteilnehmer weit weniger spektakulär wirken. Die erfahrenen Kanalbauer erwarten sie indes mit besonderer Spannung. Von einem bislang einmaligen Leuchtturmprojekt spricht Projektleiter Dammann. Ein Inliner-Schlauch dieser Dimension sei bislang in Bremen noch nicht verlegt worden. „Es gibt in ganz Europa nur eine einzige Firma, die so etwas herstellen kann”, weiß der Ingenieur.

Für die parallel laufenden „Zwillingskanäle“ hatte man sich bei Hansewasser entschieden, weil sie in ihrer doppelten Kapazität auch auf künftige Starkregenereignisse eingestellt sind. Für die Entscheidung, zunächst den neuen Kanal zu bauen und erst anschließend den alten Kanal zu sanieren, sprach außerdem, dass sie eine kostenintensive oberirdische Ableitung des Wassers ersparte, erklärt Dammann. Die Gesamtkosten des Kanalbauprojekts beziffern sich laut Hansewasser auf rund 4,5 Millionen Euro.