Am Freitag haben Talat Demirkapi (v.l.), Helga Schulz und Inge Nicolet mit vielen Jugendlichen noch einmal ordentlich gefeiert. (Roland Scheitz)

Gröpelingen. Epochenwende im Freizi Gröpelingen an der Marienwerderstraße: 23 Jahre lang hat dort das Sozialpädagogen-Trio Inge Nicolet, Helga Schulz und Talat Demirkapi „seinen“ Jugendlichen bei Problemen mit der Schule, in der Berufsausbildung oder bei der Loslösung vom Elternhaus zur Seite gestanden und ihnen geholfen, ihr Leben zu organisieren. Ein so beständiges Team ist in Bremens offener Jugendarbeit womöglich einmalig.

Nun allerdings verlassen praktisch auf einen Schlag alle drei die Einrichtung: Helga Schulz ist seit April im Ruhestand, Inge Nicolet geht Ende Oktober in Rente und Talat Demirkapi hat all dies zum Anlass genommen, in diesem Schuljahr an der Oberschule Findorff noch einmal ein neues berufliches Kapitel zu beginnen. „Es war wirklich eine schwere Entscheidung für mich“, sagt er dazu.

Erwin Böhm, Leiter des Sozialzentrums West beim Amt für Soziale Dienste, kann sich noch gut an die Gespräche erinnern, als 1994 ein neuer Kollege gesucht wurde und er Demirkapi ins Spiel gebracht hatte, den er aus dessen Kneipe in der Neustadt kannte. „Wir saßen im Hof und überlegten, ob das passt. Rückblickend kann ich sagen: Es war die richtige Entscheidung.“

Dienstälteste der Drei ist Inge Nicolet. Sie hatte sich vor 37 Jahren auf eine Stellenausschreibung in der Wochenzeitung „Die Zeit“ beworben, in der von den Interessenten einerseits die selbstständige Entwicklung von Freizeitangeboten gefordert und eine Verbeamtung in Aussicht gestellt wurde.

Die Dinge in den damals noch städtischen Jugendfreizeitheimen entwickelten sich aber schon bald in eine andere Richtung, wie Nicolet schildert: „Knapp drei Jahre konnten wir arbeiten, bis Henning Scherfs Sozialressort auf die glorreiche Idee kam, fünf der 22 Freizis zu schließen, und außerdem 25 Stellen streichen wollte.“ Es folgten Hausbesetzungen, Demos und Protestveranstaltungen, erzählt die Sozialpädagogin: „Jugendliche und Mitarbeiter haben eine wahnsinnige Front gebildet und es kam auch zu wilden Streiks der Mitarbeiter. Die Aktionen hatten Erfolg; am Ende wurden nur zwei Häuser geschlossen und die Stellenstreichungen fielen moderater als ursprünglich geplant aus.“ 1986 kam es erneut zu einer finanziellen Schieflage, die Jugendlichen besetzten das Freizi und organisierten direkt davor ein „Pleite-Café“ in einem alten Bundeswehr-Zelt. Dort wurde gekocht, gegessen, geschlafen und diskutiert – unter anderem mit Henning Scherf. Das Ende vom Lied: wieder zwei Freizis weg und in Gröpelingen eine Stelle weniger.

1989 fing Helga Schulz im Freizi Gröpelingen an; ihr lag neben der Arbeit mit den Jugendlichen ganz besonders auch der Spielplatz an der Bromberger Straße am Herzen, den sie fortan gehegt und gepflegt hat. Es folgten Einstellungsstopps und mehrere schräge Einfälle der Politik. Erst gab es Pläne, die Freizis zu Notunterkünften für Spätaussiedler zu machen. Dann wieder sollten die Freizis vom Sozial- zum Justizressort wechseln oder zu Motto-Häusern etwa für migrantische Mädchen, Medienarbeit oder Sport werden. All dies kam dann doch nicht, ein Leitmotiv aber war Inge Nicolet zufolge allgegenwärtig: „Die Sparpläne zogen sich wie ein roter Faden durch unsere Arbeit. Und man glaubt es kaum, aber ‚nebenher’ haben wir auch noch gute Jugendarbeit gemacht.“

So wurden zum Beispiel spezielle Programm- und Themenwochen zu verschiedenen Ethnien, Sexualität oder Gewalt entwickelt und es gab regelmäßige Ferienfahrten etwa nach Istanbul, Paris, Amsterdam, Lissabon, Kopenhagen oder London. Und, ein absolutes Novum: Anfang der 1990er-Jahre gab es ein Computer-Projekt, was dem Freizi viel Aufmerksamkeit auch von außerhalb einbrachte.

Die Zeiten blieben bewegt. 1996 wollten die Grünen Bremens Freizis privatisieren. Die damalige Sozialsenatorin Tine Wischer ruderte letztlich zwar zurück; die Pläne blieben aber in der Schublade. Ein Schock kam für das Freizi-Team, als Mitte der 1990er-Jahre wie aus dem Nichts der Kulturladen Gröpelingen geschlossen wurde, – es fehlten 40 000 D-Mark. „Dort wurde sehr gute Arbeit mit ganz wenig Geld gemacht“, erinnert sich Nicolet, „und wir haben sehr gut mit denen zusammengearbeitet und tolle Ausstellungen und Musicals gemacht.“

Im Jahr 2000 gründeten Freizi und Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (WaBeQ) den Job-Treff direkt in der Einrichtung, über den viele Jugendliche in Lohn und Brot gebracht und über die Ausbildung hinaus begleitet wurden. 2008 war damit Schluss; die Europa-Fördergelder blieben aus beziehungsweise wurden anderweitig eingesetzt.

2003 wurde der Ausbau der Einrichtung geplant und zwei Jahre später umgesetzt. Nur der Saal stand während der Maßnahme zur Verfügung, in dem sich nun alle Aktivitäten abspielten. Michael Schwarz, damals Leiter des Landesjugendamtes, schickte einen Brief ans Freizi, in dem er das Team für dessen gute Arbeit unter diesen schwierigen Bedingungen lobte. „Diesen Brief habe ich bis heute aufgehoben“, sagt Inge Nicolet. „Die Kollegen haben ihre Jugendarbeit nie aus dem Blick verloren. Sie haben gut gearbeitet und darüber dann auch einen Jahresbericht geschrieben. Sie haben über die Bedingungen gemotzt – die Jugendlichen das aber nicht spüren lassen“, findet Schwarz bis heute, der nun zur Abschiedsfeier der Drei gekommen war.

2003 schließlich war erneut die Privatisierung der Freizis im Gespräch und im Mai 2006 wurden die 19 städtischen Häuser auf private Träger verteilt. Die beiden Einrichtungen in Gröpelingen und Oslebshausen wurden von dem Konsortium „Junge Stadt“ übernommen. „Ich habe nichts gegen freie Träger. Aber wie dieser Prozess übers Knie gebrochen wurde, ohne die Jugendlichen mitzunehmen, das war blöd“, findet Inge Nicolet rückblickend. „Wir haben mit unserem Träger Glück gehabt“, steht für sie aber auch fest, da die Einrichtung weiterhin autonom über Themen und Finanzen entscheiden könne. Weiterhin gibt es in der Jugendarbeit finanzielle Engpässe: Nachdem das Anpassungskonzept für eine vierjährige „Atempause“ gesorgt hat, gründeten 2013 rund 50 Jugendeinrichtungen und –verbände aus Bremen und Bremerhaven ein Bündnis, das mindestens 30 Prozent mehr Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit sowie den Erhalt aller bestehenden Jugendeinrichtungen fordert.

„Das Bündnis ‚30 Prozent mehr’ wird, fürchte ich, noch einiges zu tun bekommen. Wir werden da immer einen Blick drauf haben“, sagt Inge Nicolet. Ihren Jugendlichen gaben Nicolet, Schulz und Demirkapi zum Abschied vor allem dies mit auf den Weg: „Kämpft für eure Rechte, seid unbequem und unnachgiebig!“