Bei der Sportmeilenrallye war Gleichgewichtssinn gefragt: Sabine Toben-Bergmann mit der zehnjährigen Eliv. (Roland Scheitz)

Rund 80 Gröpelinger Schulkinder hatten am vergangenen Freitag das Vergnügen von zwei Sportstunden der besonderen Art. Sie waren die Pioniere der „Gröpelinger Sportmeilenrallye". Bei optimalen Bedingungen wetteiferten 16 Teams in den drei ungewöhnlichen Disziplinen Laufen, Slackline und Leiter-Golf. Fazit der Organisatoren: Die Sportmeilenrallye hat ihren Test mit Bravour bestanden. Denn es war deutlich zu beobachten: So sind Kinder für den Sport im Freien zu begeistern.

Einen Vormittag lang trainierte die Gröpelinger Jugend Kondition, Konzentration, Gleichgewichtssinn und Geschicklichkeit – Kompetenzen, von denen Menschen ihr Leben lang profitieren. Studien warnen jedoch immer wieder: Unsere Kinder bewegen sich heutzutage viel weniger als in früheren Generationen. Die Weltgesundheitsbehörde empfiehlt 60 Minuten Bewegung am Tag. Tatsächlich erreichen laut einer aktuellen Langzeitstudie zufolge gerade noch 15 Prozent der Kinder in Deutschland dieses Minimum an Bewegungszeit. Im Rahmen der „Motorik-Modul-Studie" wurde 14 Jahre lang die körperliche Aktivität von mehr als 6200 Kindern und Jugendlichen im Alter von vier bis 17 Jahren untersucht. Die Studie ergab weiter, dass sich Mädchen durchschnittlich mehr als zehn Minuten weniger als Jungen bewegen. Bei ihnen spiele außerdem der Sozialstatus eine größere Rolle, sagen die Wissenschaftler. Mädchen aus benachteiligten Familien kommen auf knapp zehn Minuten weniger körperliche Aktivitäten als ihre besser situierten Altersgenossinnen.

„Es ist darum wichtig, dass Kinder schon früh erleben, dass Sport viel Spaß machen kann„, erklärt Max Konek. „Zumal in einem Stadtteil wie Gröpelingen, wo besonders viele junge Menschen zu Hause sind.“

Kostenloses Angebot vor der Haustür

Der Erziehungswissenschaftler, der im Gesundheitstreffpunkt West für den Bereich Kinder und Jugendliche verantwortlich ist, ist einer der federführenden Akteure des Arbeitskreises „Sportmeilenrallye", zu dem sich neben Vertretern der lokalen Sportvereine Tura und SVGO und der Jugendfreizeitheime in Gröpelingen und Oslebshausen auch mehrere Sportpädagogen aus den Schulen des Stadtteils zusammengeschlossen haben. Die Initiatoren haben aber auch noch einen weiteren Hintergedanken: Sie wünschen sich, dass die Kinder und Jugendlichen das kostenlose Angebot gleich vor der Tür für sich entdecken und so oft wie möglich in ihrer Freizeit nutzen.

„Sportmeile“ nennt sich ein gutes Stück des Grünzugs West, der bereits seit einigen Jahren so eingerichtet wurde, dass er Menschen aller Generationen Lust auf Sport im Grünen machen soll. „Wir haben uns vorgenommen, die Sportmeile wiederzubeleben und mit neuen Angeboten und Veranstaltungen attraktiver zu machen“, erklärt Konek. Die “Rallye” richtete sich gezielt an Kinder aus dem fünften Jahrgang. “Sie haben gerade den Schulwechsel hinter sich, sind noch in der Findungsphase. Gemeinsam Sport machen hilft, sich gegenseitig besser kennen zu lernen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.” Beim ersten Durchgang durften die Fünftklässler der Neuen Oberschule Gröpelingen mitmachen. Weitere Schulen aus dem Stadtteil sollen folgen. Doch bis zum kommenden Jahr müssen sie gar nicht warten, so Konek: „Wir würden uns wünschen, dass die Schulen im Stadtteil die Sportmeile auch selbständig nutzen und beleben.“