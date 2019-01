Die erste Golden City-Lokalrunde in diesem Jahr zeigte sich in verstärkter Besetzung im Kriminaltheater in Walle. Damit war die Truppe der Hafenbar irgendwie auch zugleich zurück in Walle. (Scheitz)

Die erste Lokalrunde der „Golden City“ Kult-Hafenbar ist jetzt im Bremer Kriminal Theater über die Bühne gegangen. In dem Saal im 4. Stock über der Union Brauerei Walle war das Publikum schon eine dreiviertel Stunde vor Programmbeginn in guter Stimmung. Für den Schlagerabend galt es obligatorisch, sich am Tresen mit Getränken, Erdnüssen und Knabbersachen auszurüsten, bevor man auf der Tribüne Platz nahm. Vorne an den kleinen runden Tischen hatten sich Stammgäste und Geburtstags-Grüppchen gemütlich zusammengefunden.

Wir sind wieder hier, in unserem Revier

Auf der Bühne zeigten sich Ramona Ariola mit Gitarre, Ramon Locker mit der Flöte und Egon Rammé mit Akkordeon an diesem Abend in Bestform und freuten sich mit weiteren Musikern, endlich wieder ihre Fans zum gemeinsamen Singen anzuspornen. Und dieses gelang sogleich mit einem ihrer Lieblingslieder, dem Song „Wir sind wieder hier, in unserem Revier“, frei nach Marius Müller-Westernhagen. Auch wenn das „Golden City“ vorigen Sommer von der Überseestadt über die Weser zur Halbinsel Lankenauer Höft umgezogen ist, war in Walle der Ursprung und fünf Jahre lang die Heimat der temporären Hafenbar.

So jubilierte die Macherin Frauke Wilhelm als „Ramona“ zum Aufwärmen: „In Walle ist es schön!“ um anschließend die musikalische Verstärkung des Teams vorzustellen. Neben Bassam Alatassi an den Drums sind Paulo Sousa (Keyboard) sowie Paulo Olivera (Bass) neu hinzugekommen. „Die beiden Paulos sind uns quasi zugelaufen, sie passen prima zu uns und bieten mit ihrem Rhythmus noch mehr Disco-Emotion“, erklärte Frauke Wilhelm und es ging weiter unter dem Motto „Singen ohne Noten“ mit dem Abba-Lied „Money, Money“.

Der Publikums-Chor stimmte fröhlich mit ein. Den Text konnten die Mitsänger von der Leinwand ablesen. Mit diesem Song war nun das Stichwort gefallen für den Schnapsverkauf aus dem Patronengürtel von Ramon (Nomena Struß). Mit zwei Helferinnen stolperte Ramon durch die Reihen und die kleinen Fläschchen fanden reißenden Absatz, die Münzen und Scheine klingelten im Kassenbecher. Auf der Bühne wurde das zum Anlass genommen, um das angekündigte Crowdfunding zu erklären, den Spendenaufruf zum nächsten „Golden City“-Sommerfestival am Lankenauer Höft.

Open Air vom 16. bis 18. August

Der Event mit Open-Air-Bühnen und Party soll von Freitag 16. August bis Sonntag 18. August 2019 stattfinden. Frauke Wilhelm erzählte, was dort möglich sein soll: „Anlegen und Ankern für Boote, Zelten, Ruderboot-Bringdienst, Kanufahren in den Neustädter Hafen, gemeinsames Singen, Tanzen, Aale räuchern, in der Hängematte liegen und einfach nur Chillen bei Bier und Saft, Frikadelle und Falafel. Vielleicht gibt es auch einen Flohmarkt, Stadtteiltag und vieles mehr.“

Das alles kostet Geld und deshalb startet ab sofort die sogenannte Crowdfunding-Kampagne im Internet, die Finanzierung durch eine Vielzahl von Geldgebern. Spenden ab fünf Euro und mehr sind willkommen, dazu kann man sich unter www.startnext.com/goldencity-sommerfestival registrieren, um dann alle weiteren Schritte zu erfahren. „Eure Spende ist unser Start-Kapital, gebt wenig, viel oder ganz viel. Ihr schafft 10 000 Euro und wir den Rest“, appellierte Frauke Wilhelm an die Zuschauer.

Luftküsse ab fünf Euro

Für alle Unterstützer gibt es übrigens ein Dankeschön, nicht nur schon für fünf Euro einen Luftkuss von Ramona, sondern zum Beispiel bekommt man für eine Spende von 45 Euro einen „Kuschelturm“, ein Kirschkernkissen in Form des Turms vom Lankenauer Höft. Wer 70 Euro zahlt, darf sich über eine Golden-City-Jogginghose freuen. Weiterhin werden kostenlose Tickets für Golden-City-Veranstaltungen ausgegeben. Großzügige Sponsoren ab 505 Euro erhalten die Gelegenheit zu einer exklusiven Fahrt mit dem Motorboot durch den Neustädter Hafen.

Die Kampagne ist allerdings nur erfolgreich, wenn das Spendenziel von 10 000 Euro bis zum 1. März erreicht wird. Sonst ist die Sponsorenaktion gescheitert, es folgt kein Bankeinzug von den Spenderkonten, kein „Dankeschön“ und kein Festival! Aber die Vorzeichen sind gut, denn bereits in den Vorjahren wurden solche Kampagnen von „Golden City“ bewältigt. So verlief der Abend bis zu seinem Ende als rauschende Show, mit Hafen-Liedern von Lale Andersen und Hildegard Knef, Songs von Marianne Rosenberg, Freddie Mercury und anderen.

Weitere Informationen

Spenden sind auch ohne Internet in einem persönlichen Gespräch machbar. Anfragen bei Golden City UG, Am Dobben 91, 28203 Bremen oder per Mail an info@goldencity-bremen.de / Telefon 337 18 27, Montag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr.