„Die Teilnahme geschieht also auf eigene Gefahr!“ Wer aber keine Angst vor sprudelnden Glückshormonen hat, sollte die erste Ausgabe des offenen Singens am 9. März ab 20 Uhr im Kulturzentrum Brodelpott auf keinen Fall verpassen. Egal ob Schlager, Blueshit oder Folkloreklassiker – an diesem Abend bleibt kein Auge trocken und keine Tonlage unangetastet. Texte sind vorhanden, Noten können zu Hause bleiben, hier zählt die Freude am Singen und am Leben. Mitmachen ist kostenfrei.