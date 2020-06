Ab Montag wieder offen: der Recyclinghof in Findorff. (Roland Scheitz)

Weidedamm. Die Findorffer Recyclingstation an der Kissinger Straße wird am Montag, 22. Juni, wieder geöffnet – allerdings vorerst noch mit Einschränkungen. Bis auf Weiteres gelten die Betriebszeiten montags bis donnerstags 9 bis 15 Uhr. Es werden ausschließlich Haushalts- oder Gartenabfälle angenommen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad angeliefert werden. Größere Mengen, die mit dem Pkw transportiert werden sollen, müssen

weiterhin auf die Blocklanddeponie oder eine der anderen Recyclingstationen gebracht

werden.

Die Findorffer Recyclingstation war mit Beginn der Kontaktbeschränkungen geschlossen worden, und wurde – im Gegensatz zu den meisten anderen Bremer Einrichtungen dieser Art – bislang nicht wieder geöffnet. Wie sehr das Angebot in Findorff vermisst wurde, zeigten nicht nur zahlreiche Bürgeranfragen, die in den vergangenen Wochen beim Findorffer Beirat und im Ortsamt West eingegangen sind. Auch beim Bürgerverein Findorff findet man: „Es ist höchste Zeit für die Wiedereröffnung“, so die Vereinsvorsitzende Birgit Busch. „Nicht alle Bürger haben ein Auto und können mal eben zum Blockland oder nach Woltmershausen fahren.“

Beschleunigt wurde der Prozess einerseits durch das Engagement des langjährigen Recyclinghof-Betriebsleiters Klaus Prietzel, andererseits durch den Einsatz der Findorffer Stadtteilpolitik. Der Beirat hatte die Bremer Stadtreinigung und die zuständige senatorische Behörde wiederholt aufgefordert, die Recyclingstation wieder in Betrieb zu nehmen. „In den letzten Monaten ist sehr deutlich geworden, wie wichtig die Recyclingstation in Findorff ist“, erklärt Beiratssprecherin Anja Wohlers. „Wir haben uns daraufhin auf allen Ebenen dafür eingesetzt.“