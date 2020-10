Gröpelingen. Geschenkt! Das sagt man, wenn etwas derart selbstverständlich ist, dass man darüber eigentlich keine Worte verlieren muss. Was immer sich die Organisatoren beim Titelthema dachten, das gewählt wurde, noch bevor irgendjemand von einer Pandemie redete: Sie konnten jedenfalls nicht vorhersehen, dass die 14. Feuerspuren in eine Zeit fallen, die so vieles in Frage stellt, was bislang als selbstverständlich galt. So auch, ob und wie die Feuerspuren in diesem Jahr stattfinden können und dürfen.

Fast vierzig Geschichtenerzählerinnen und -erzähler und rund zwei Dutzend beteiligte Künstlergruppen aus dem Stadtteil haben sich monatelang auf das Ereignis vorbereitet. Die „Corona-Ausgabe“ soll zeigen, dass auch mit gebührender sozialer Distanz und Vorsicht ein erfreuliches gemeinschaftliches Kulturerlebnis möglich ist. Zur traditionellen „Langen Nacht des Erzählens“ am Sonnabend können die Gäste zuhause bleiben – sie dürfen es sich mit dem Hörbuch „Quarantäne“ gemütlich machen. Ein Straßenfestival werden die Feuerspuren diesmal nicht sein, auf die Bühnenshows, den Umzug und das abschließende Feuerwerk muss verzichtet werden. Doch es geht auch anders.

Der Bibliotheksplatz und der Platz beim Ohlenhof dienen als zentrale Orientierungspunkte, an denen die Gäste Informationsstände, kulinarische Angebote, Geschichten und Musik finden. Die Erzählveranstaltungen beginnen am Sonntag jeweils zur vollen Stunde zwischen 15 und 18 Uhr an Orten, die groß genug sind, um ein kleines Publikum mit reichlich Abstand und einem konsequenten Hygienekonzept unterzubringen: Darunter zum Beispiel das Café Brandt und das Quartiersbildungszentrum an der Morgenlandstraße. Zum Erzählort wird auch die Andreaskirche an der Lütjenburger Straße. Dort wird ab 17.30 Uhr der Bläserchor der Evangelischen Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen ein Ständchen und Licht in die Herzen der Zuhörer bringen. Den Feuerspuren angeschlossen haben sich 24 Künstlerinnen und Künstler, die ihre Hafen-Ateliers an der Kap-Horn-Straße 7 und 9 öffnen. Dass in allen Veranstaltungsräumen Namen und Adressen erfasst werden, Mund- und Nasenschutz getragen wird, Einbahn-Systeme eingerichtet, Desinfektionsmittel bereitgestellt und die Räume nach jeder Veranstaltung lange und ausgiebig gelüftet werden – geschenkt. „Wir wollen sicherstellen, dass unsere Gäste Kultur sicher genießen können“, erklärt Christiane Gartner, Geschäftsführerin von Kultur vor Ort.

Die erforderliche Kreativität im Umgang mit der Ausnahmesituation brachte auch neue Formate hervor. Bei den „Silent Discos“ folgen die Gäste ihrem Erzähler Lutz Liffers in gebotenem Abstand auf einem literarisch-philosophischen Stadtteilrundgang – akustisch verbunden mit Kopfhörern, die gegen ein Pfand beim Info-Stand am Ohlenhof ausgeliehen werden können. Die „Silent Discos“ starten um 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr ebendort, die Kopfhörer können jeweils eine Viertelstunde vorher abgeholt werden. All jene, die zurzeit lieber gar nicht unter Menschen gehen möchten, können dennoch an den Feuerspuren teilhaben. Das Bürgerhaus Oslebshausen sendet in Kooperation mit den Kameraleuten aus dem Bürgerhaus Obervieland ab 17 Uhr sein Feuerspuren-Programm. Über den Link fb.com/bgo.bremen/live, über die sozialen Netzwerke: https://www.facebook.com/bghosl/ und Instagram: bgh_osl sind zu sehen und zu hören: die Auftritte der Sambagruppe „Monte Monja“, die Theatergruppe „Die Kratzbürsten“, Impro-Theater von „Heiter Scheitern“ sowie die Feuershow von Silke Schirok. Außerdem zeigen die Kinder aus dem Stadtteil Großlaternen, Lichter und Leuchtobjekte, die unter der Leitung von Astrid Schalla entstanden sind. Viele Häuser und Wohnungen des Stadtteils werden zu Kunstvitrine: Kinder und Jugendliche aus den Kunstgruppen werden ihre Fenster mit „leuchtenden Zaungästen“ schmücken.

Die Vorbereitungszeit in den Kursen und Workshops hatte im März kaum begonnen, bevor sie wieder jäh endete. Julia Klein aus dem Leitungsteam berichtet von der anfänglichen Schockstarre, den allmählichen Versuchen, wieder miteinander in Kontakt und Austausch zu kommen, von den Kindern und Jugendlichen, die während des Lockdowns mit Material, Anleitungen und Zuspruch versorgt wurden, den vielen Gröpelinger Ehrenamtlichen, Einrichtungen und Unternehmen, für die es ganz selbstverständlich war, sich an der Vorbereitung zu beteiligen, von der Kunst und den Erzählstoffen, die die vergangenen Monate hervorgebracht haben. „Es ist in dieser Zeit so viel entstanden“, schwärmt sie. „Das geht nur, weil Gröpelingen und die Feuerspuren fest zusammengewachsen sind.“ Und auch so ließe sich das diesjährige Motto interpretieren, sagen Gartner und Klein: „Die Feuerspuren sind ein Geschenk“.

Weitere Informationen

Die Feuerspuren 2020 werden von Kultur vor Ort e. V. und dem Bürgerhaus Oslebshausen veranstaltet. Das komplette Programm mit allen Terminen, Veranstaltungsorten und Beteiligten wird in diesem Jahr ausschließlich auf der Website www.feuerspuren.de veröffentlicht. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Doppel-CD „Quarantäne“ – vollgepackt mit Geschichten, Musik und dem original-Sound aus dem Stadtteil –

ist zum Preis von 15 Euro ab Freitag, 30. Oktober, erhältlich bei Kultur vor Ort, an vielen Orten der Stadt und über in den Buchhandlungen in Gröpelingen und Walle.