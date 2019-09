Monatelang war der Verkehr in Walle stark beeinträchtigt. Doch in der kommenden Woche werden die Gleisbauarbeiten abgeschlossen sein. (Roland Scheitz)

Bald ist es endlich überstanden: Wenn alles glatt läuft, sind die Gleisbauarbeiten auf der Utbremer Straße und der Waller Heerstraße in der kommenden Woche vorbei. 120 Bauarbeiter, zwölf Bagger, zehn Radlader und eine Asphaltfräse waren unter anderem im Einsatz, um dort innerhalb von 14 Wochen auf einer Länge von etwas mehr als einem Kilometer für rund 7,5 Millionen Euro die Straßenbahnschienen zu erneuern – eine Baumaßnahme, bei der die Geduld vieler Autofahrer enorm strapaziert wurde. Aber auch die der Anwohner, etwa an der Langen Reihe oder der Vegesacker Straße, an deren Häusern vorbei sich der Verkehr nun plötzlich seinen Weg bahnte. „Das Gute ist: Die nächsten 30 Jahre kommen wir nicht wieder“, versprach Ingo Schnieders, der bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) den Bereich Gleisbau leitet, nun dem Waller Beirat. Der wollte sich zur neuen Amtsperiode zunächst einen Überblick zur Gesamtsituation verschaffen.

Insbesondere ein Großprojekt ist dabei zu nennen, dessen Start allmählich näher rückt: Der von den Waller Ortspolitikern und der Zukunftswerkstatt Osterfeuerberg seit Jahren geforderte Umbau des Osterfeuerberger Rings zwischen Utbremer Kreisel und Fleetstraße, der Anfang März beginnen soll und rund zwei Jahre dauern wird. Am 1. Oktober wird die Maßnahme laut Stephan Mazanec, Referatsleiter im Amt für Straßen und Verkehr (ASV) europaweit ausgeschrieben. Die gute Nachricht für Autofahrer: Fast die gesamte Bauzeit über soll der Verkehr in beiden Richtungen fließen, wenn auch mit Einschränkungen. Nur im letzten halben Jahr werde es in wechselnden Richtungen Einbahnstraßenverkehr geben, so Mazanec. Leichter haben werden es nach der Baumaßnahme alle Radfahrer, die von Findorff aus in Richtung Walle unterwegs sind. Sie müssen dann nämlich am Utbremer Kreisel nur noch eine – anstatt aktuell zwei – Ampelübergänge passieren.

Die Ortspolitiker sehen der Maßnahme, die in 15 verschiedene Bauabschnitte unterteilt ist, mit gemischten Gefühlen entgegen und hoffen, dass durch eine gute und frühzeitige Ausschilderung von Umleitungen und Ausweichstrecken das schlimmste Verkehrschaos vermieden werden kann.

„Wir sollten uns freuen“, merkte zu diesen Bedenken jedoch Beiratssprecher Jürgen Pohlmann (SPD) an. Schließlich sei die Ortspolitik schon viele Jahre an dem Thema dran: „Es wird sicherlich auch Probleme geben. Aber wenn wir voranschreiten wollen, dann müssen wir das in Kauf nehmen.“

Grit Gerber, Referatsleiterin Verkehrsprojekte im Haus der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, ging schließlich auf die Verkehrssituation im Ortsteil Überseestadt ein. Da sich dort bekanntlich zu den Spitzenzeiten regelmäßig der Verkehr staut, hatte die Stadt voriges Jahr ein Integriertes Verkehrskonzept (IVK) für die Überseestadt beschlossen, das verschiedene Maßnahmen enthält, durch die die Verkehrsinfrastruktur verbessert und die Situation entspannt werden soll.

"Grüne Welle"

Dabei waren 22 Erstmaßnahmen beschlossen worden, für die bis Ende 2020 insgesamt 5,2 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Zu fast allen dieser Maßnahmen ist mittlerweile mit der Planung begonnen worden, konnte Gerber nun mitteilen. Eine zentrale Maßnahme für einen besseren Verkehrsfluss – die Optimierung der „grünen Welle“ im Bereich Hansestraße/Hansator – sei sogar bereits umgesetzt worden. Auch der Aufbau von Mobilpunkten, also Car-Sharing-Standorten, schreitet voran. So gibt es inzwischen einen neuen Standort an der Straße Am Kaffee-Quartier, und 2020 soll an der Hafenstraße ein weiterer eingerichtet werden. An anderen Schritten wie etwa einem Rechtsabbiegeverbot für Lkw von der Eduard-Schopf-Allee auf die Stephanibrücke oder dem Bau einer Ampel an der Ecke Überseetor/Konsul-Smidt-Straße sind die Planer dran. Allerdings erschwerten dabei an verschiedenen Orten Bautätigkeiten eine schnelle Umsetzung beziehungsweise behinderten den Verkehr zusätzlich. So zum Beispiel am Europahafenkopf, wo es parallel mehrere Baustellen gibt.

In Vorbereitung sind Ladesäulen für Elektro-Autos und Abstellmöglichkeiten für Elektro-Fahrräder. Erste Angebote gibt es schon – dank der Initiative einiger Unternehmen. So hat die SWB an der Konsul-Smidt-Straße beim Schuppen I eine Ladestation aufgestellt, und bei Hansewasser am Kommodore-Johnsen-Boulevard gibt es überdachte Fahrradständer. Was Gerber außerdem freut: Dank der Öffnung des Kellogg-Geländes ist die Verbindung von der City in die Überseestadt für Radfahrer komfortabler geworden.

Der Förderantrag für eine Rad- und Fußgängerbrücke über den Europahafen sei beim Bund zwischenzeitlich allerdings leider negativ beschieden worden, so die Diplom-Ingenieurin: „Wir überlegen jetzt, ob es hier noch andere Optionen auf Fördermittel gibt.“ Immerhin: Die im IVK aufgelistete Machbarkeitsuntersuchung zu einer Verlängerung der Straßenbahn in die Überseestadt hinein soll Gerber zufolge demnächst auf den Weg gebracht werden: „Wir starten dieses Jahr ergebnisoffen einen gemeinsamen Prozess.“