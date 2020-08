(Geschichtskontor Walle Brodelpott)

Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird man sich bald mit den Worten „es war einmal ...“ an das Bootshaus von Diedrich Steinforth erinnern müssen. Mehr als 90 Jahre lang prägte es die fast märchenhaft idyllische kleine Skyline am Torfkanal. Doch weil der Zahn der Zeit allzu sehr an der baulichen Substanz genagt hatte, soll das Gebäude auf städtischem Grund über kurz oder lang abgerissen werden – wir berichteten. Die Nachricht vom bevorstehenden Abriss bewegte nicht nur viele unserer Leserinnen und Leser, sondern auch die Findorffer Stadtteilpolitik. Der Beirat hat angekündigt, sich gemeinsam mit Bürgern und Behörden ernsthaft Gedanken über mögliche künftige Nutzungen zu machen. Bei dem nostalgisch-­verschwommenen Blick in die Vergangenheit handelt es sich um eine seltene frühe Aufnahme – entstanden vermutlich Anfang der 1930er-Jahre – die im Geschichtskontor des Kulturhaus Walle gehütet wird.