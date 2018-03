Bei der Weiterentwicklung der Landzunge zwischen Europahafen und Weser (oben) wollen die Waller Ortspolitiker mitreden. (Karsten Klama)

Überseestadt. Was soll mit der Landzunge zwischen Weser und Europahafen passieren, wenn Kellogg endgültig von dort wegzieht? Diese Frage beschäftigt seit geraumer Zeit die Stadt, Kellogg selbst und auch den Waller Beirat, in dessen Verantwortungsbereich das Areal liegt. Noch rund fünf Jahre will das Unternehmen seinen Standort südlich vom Europahafen als Lagerfläche nutzen. Dazu, wie es dort dann weitergeht, laufen seit geraumer Zeit Gespräche zwischen der Stadt und Kellogg. Und mit dem benachbarten Windpark-Unternehmen WPD steht schon ein Investor in den Startlöchern, der das 15 Hektar große Gelände kaufen und es denn den Vertragsvorgaben entsprechend weiterentwickeln möchte.

Über genau diese Modalitäten wird noch verhandelt; Ende Mai wollen sich die Stadt und Kellogg in einem städtebaulichen Vertrag auf den weiteren Planungsprozess und auf Fragen etwa zur Aufteilung der Kosten einigen. Geplant sind mehrere Vorstudien und schließlich ein Masterplan für die rund 41 Hektar große Gesamtfläche südlich vom Europahafen, um Klarheit darüber zu bekommen, wie die Fläche – auch unter Einbeziehung der gesamten Überseestadt – weiterentwickelt werden könnte. Schon seit längerem sollen sich dabei alle Beteiligten darüber einig sein, dass auf dem Areal Wohnungen, öffentliche Einrichtungen sowie Raum für Dienstleistungen und Gewerbe vorstellbar wären.

Die Produktion ist bereits eingestellt worden, noch nutzt Kellogg aber Lagerflächen an seinem Standort in der Überseestadt. (Frank Thomas Koch)

Mittlerweile wird das Ganze immer konkreter; unter anderem sind sechs Büros eingeladen worden, im Rahmen eines Wettbewerbs für das Gebiet Ideenskizzen zu entwickeln. Eine Jury hat drei der Vorschläge ausgewählt, die weiterverfolgt werden sollen.

Im Waller Beirat sorgen diese Geschehnisse für wachsenden Unmut. Nachdem es nämlich Mitte Dezember eine Kellogg’s-Gelände-Begehung mit dem interessierten Käufer ohne Vertreter der Waller Ortspolitik gegeben hatte, ist der Beirat bis dato auch nicht in das Wettbewerbsverfahren eingebunden worden. Lediglich Beiratssprecher Wolfgang Golinski (SPD) und Ortsamtsleiterin Ulrike Pala kennen sämtliche Wettbewerbsbeiträge. Die beiden sind allerdings durch ihre Teilnahme am Verfahren zur Verschwiegenheit verpflichtet. Alle anderen Beiratsmitglieder müssen sich noch bis zum 25. April gedulden. An diesem Tag nämlich sollen die drei ausgewählten Skizzen im Fachausschuss Überseestadt erstmals öffentlich präsentiert werden.

Das sei viel zu spät, kritisiert allerdings Jörg Tapking (Die Linke), der warnt: „Wenn der Vertrag am 31. Mai abgeschlossen werden soll, dann finde ich den 25. April sehr spät, wenn der Beirat dazu eine Stellungnahme abgeben soll. Es wird sehr schwierig, da ein sinnvolles Statement zu entwickeln.“ Schließlich müssten in dem Zusammenhang auch andere Grundstücke betrachtet oder Fragen nach erhaltenswerten Gebäuden in dem Areal gestellt werden. Franz Roskosch (CDU) teilt diese Bedenken und sagt: „Wir sollten unsere Äußerungen entsprechend vorbereiten können und sie nicht aus dem Stegreif treffen müssen.“ Zumal schließlich der Beirat zur Verschwiegenheit über erhaltene Unterlagen verpflichtet sei. Auch Karsten Seidel (Grüne) kann nicht nachvollziehen, was dagegen spricht, den Beirat über den aktuellen Sachstand zu informieren. „Das Minimum, das wir verlangen, ist, dass wir 14 Tage vorher die Unterlagen haben“, sagt er.

Eine geschlagene halbe Stunde haben die Ortspolitiker kürzlich bei einer Sitzung des Fachausschusses „Überseestadt, Wirtschaft und Arbeit“ Stadtplanerin Georgia Wedler bearbeitet, um doch noch vor dem 25. April an die Unterlagen heranzukommen.

„Zur Zeit wird eine Vorstudie erarbeitet, die die erste Vereinbarung vertiefen soll“, versuchte dabei die Stadtplanerin den Beiratsmitgliedern klarzumachen – es gehe vorerst lediglich darum, sich mit dem Ort zu befassen und erste Leitplanken festzuzurren: „Die Vorstudie dient dazu, den Vertrag überhaupt zu formulieren.“ Als die Waller Ortspolitiker dennoch nicht locker lassen wollten, legte Wedler nach. „Über Privatgrundstücke geben wir grundsätzlich keine Auskunft“, so die Stadtplanerin. Und: Die Planungshoheit habe immer die Kommune. Außerdem brauchten die Ortspolitiker im April nichts zu entscheiden, „weil es nichts zu entscheiden gibt.“

„Es geht noch nicht einmal um den Bebauungsplan oder den Masterplan“, versicherte auch Wolfgang Golinski seinen Beiratskollegen – leider gebe es rechtliche Hürden, die es nicht zuließen, schon jetzt den Beirat zu informieren. Er selbst habe dabei klare Erwartungen an den 25. April, so der Beiratssprecher: „Ich möchte, dass bei der Vorstellung auf unser Positionspapier eingegangen wird. Darin sind Fragen enthalten, die an diesem Tag beantwortet werden müssen.“ Unter anderem sei zu klären, wie das Weserufer an dieser Stelle einmal aussehen solle.

Mitte Januar hatten die Waller Ortspolitiker ein gemeinsames Positionspapier verabschiedet, in dem sie ihre Vorstellungen zu den Themen Bebauung, Infrastruktur, Spiel- und Grünflächen und Parkplätze umrissen haben. Darin fordern sie außerdem, bei der Erarbeitung des Masterplans und in die weiteren Planungsprozesse einbezogen zu werden. Mit dem Papier wollen die Ortspolitiker unter anderem auch verhindern, dass sich Fehlplanungen wie im übrigen Teil der Überseestadt hier womöglich wiederholen beziehungsweise fortsetzen könnten.