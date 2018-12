Ihre Ausstellung hingegen ist ein Rätsel – das „Europa-Rätsel“. In 21 Linol-Drucken haben sie ihre Ideen von Europa, vom Kontinent und der Union, umgesetzt.

Seit 2007 ist das Schulzentrum Utbremen zertifizierte Europaschule. Umfangreiche Fremdsprachenangebote, Auslandspraktika oder internationale Partnerschule zeichnen ihr Profil aus. Zukünftig soll sich die „europäische Idee“ der Schule nicht nur im Unterricht, sondern auch in der Aula widerspiegeln. Daran arbeitet Kunstlehrerin Bettina Rabe seit November vergangenen Jahres gemeinsam mit 16 Schülerinnen und Schülern der beiden doppelqualifizierenden Ausbildungsgänge der Schule im Bereich Informatik und Fremdsprachen.

In seiner Arbeit „Europa Binär“ hat der 19-jährige Maik Jostes das Thema der Ausstellung in Zusammenhang mit dem Informatikprofil des Schulzentrums umgesetzt. Nullen und Einsen in verschiedenen Sequenzen aneinandergereiht, stellen das Wort „Europa“ gemäß dem Binärsystem dar. „Die Aussage des Entwurfs spielt auf die Macht der Nullen und Einsen in der heutigen Zeit der Digitalisierung und der Industrie 4.0 an, sowie die positiven als auch die negativen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft“, sagt Jostes. „Des Weiteren ist es ein Geflecht aus Nullen und Einsen, die erst, wie die Länder Europas, im Ganzen einen Sinn ergeben.“

Gemeinschaft, Vielfalt, Frieden – seit über einem halben Jahr beschäftigen sich die Schüler mit ihren Assoziationen zu Europa. Aus Bleistiftzeichnungen sind Linol-Drucke geworden, umgesetzt im Waller Atelier des Künstlers Mirsad Herenda. Dort haben sich die Schüler inspirieren lassen und in Ruhe arbeiten können.

Bei einer Ausstellung soll es allerdings nicht bleiben. Stattdessen soll sie die Grundlage für eine Wandkonstruktion in der Aula bieten, die sich aus einzelnen Kacheln zusammensetzt. „Europa ist ein komplexes Thema“, sagt Kunstlehrerin Bettina Rabe. „Wir wollen es visueller gestalten und die Schüler abholen, um sich Europa zu nähern.“ Auch für Eltern und kooperierende Unternehmen solle das Thema präsenter in der Schule verankert werden. „Europas Kultur“, „Ein Aus“, „Weißer Regen“ oder „Ein Baum“. Jedes der Werke wird von einem Titel begleitet – und von einer kurzen Zusammenfassung, um die Gedanken der jungen Künstler hinter ihren Bildern zu verstehen. Pascal de Vries hat sich in seiner Arbeit einer Schafsherde gewidmet. Ein Symbol, das für ihn die Mitgliedstaaten der EU darstellt.

„Die Herde symbolisiert eine Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft ist jeder zwar alleine überlebensfähig, aber wirklich sicher und stark fühlt man sich nur in der Gruppe“, erklärt de Vries. „In dieser Gruppe herrscht Frieden und gegenseitige Umsicht. Allerdings sind in bestimmten Punkten auch immer Eigennutz und Egoismus zu spüren.“ Die unterschiedlichen Größen und die Farbstruktur der einzelnen Schafe sollen dabei auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten innerhalb der Union aufmerksam machen.

Bisher ziert die sechs mal zweieinhalb Meter große Wand ein Graffito. In den nächsten drei Jahren soll das europäische Leitbild an dieser Stelle präsentiert werden. Dafür ist die Schule auf Fördergelder angewiesen; die Anträge sind gestellt. Bis zur Finanzierung widmen sich Rabe und ihre Schüler weiterhin der künstlerischen Umsetzung von Europa – als Nächstes werden Gipsstudien gemacht.