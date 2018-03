Lisa Hübotter bereitet gemeinsam mit etlichen Akteuren aus dem Kleingartengebiet zwischen Osterfeuerbergviertel, Mülldeponie, Waller Feldmarksee, Autobahn und dem ehemaligen Jugendgefängnis im Blockland seit einiger Zeit für Sonntag, 3. Juni, ein „Frühsommerfest im grünen Bremer Westen“ vor.

Eine zentrale Rolle soll dabei das Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt im Blockland spielen; aber auch viele andere Orte im Projektgebiet, in dem die Kleingartenvereine Blockland, Blüh Auf, Gute Gemeinschaft, Min Land, Mittelwischweg, Morgenland, türkisch-sozialer Kleingartenverein, Union, Walle und Waller Marsch liegen.

Künstler, Musiker, Tänzer, Vereine und alle anderen Akteure, die gerne Programmpunkte zu der Veranstaltung beisteuern möchten, können sich noch bis Donnerstag, 5. April, per E-Mail an lisa.huebotter@umwelt.bremen.de bei ihr melden. Und, so Lisa Hübotter: „Ebenso würden wir uns freuen, wenn die Kleingärtner im Projektgebiet ihre Pforten für das Frühsommerfest öffnen und sich mit Angabe ihrer Parzellenadresse und der Öffnungszeit für die Aktion ‚offene Pforte’ anmelden.“

Am Freitag, 13., und Sonnabend, 14. April, sind außerdem erstmalig einige Straßen und Wege bei der Aktion „Bremen räumt auf“ mit von der Partie. Die genauen Sammelrouten und weitere Informationen sind unter www.bremen-raeumt-auf.de zu finden. Lisa Hübotter hofft auch dabei auf reichlich tatkräftige Unterstützung.