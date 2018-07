Eine Feuershow gehört natürlich zu den Feuerspuren dazu. (Christina Kuhaupt)

Lindenhof. Während die Bremer den Sommer genießen, richtet sich in Gröpelingen der Blick auf die bevorstehende dunkle Jahreszeit. Denn auch in diesem Jahr wollen der Verein Kultur vor Ort und das Bürgerhaus Oslebshausen am ersten Novemberwochenende zum internationalen Erzählfestival „Feuerspuren“ entlang der Lindenhofstraße einladen. Am Montag, 13. August, um 19 Uhr starten dafür im Torhaus- Nord, Liegnitzstraße 63, die Vorbereitungen mit einem „Kick off“-Treffen. „Wer in diesem Jahr mit dabei sein möchte, sollte den Termin auf keinen Fall verpassen“, sagt Kultur-vor-Ort-Geschäftsführerin Christiane Gartner. „Alle, die Lust am Fabulieren und den Kopf voller Geschichten haben sind eingeladen ins Torhaus- Nord zu kommen mit den Ideen für die Geschichten, die im November erzählt werden wollen.“

In diesem Jahr lautet das Thema am 3. und 4. November passend zur globalen Situation: „Ein Kommen und Gehen“. „Mögliche Erzählstoffe sind biografische Geschichten, traditionelle Erzählungen, realistische Fiktionen aus dem Stadtteil und 1001 andere Idee rund um das Thema“, so Gartner. Ganz wichtig: Das internationale Erzählfestival hat zum Ziel, dem Sprachenschatz und Geschichtenreichtum Gröpelingens eine Bühne zu geben. Besonders gesucht sind deshalb mehrsprachige Erzählerinnen und Erzähler. Wer mitmachen möchte, muss keine Erfahrungen mit dem freien Erzählen haben, unterstreicht Gartner: „Was zählt, ist die Lust am gemeinsamen Entwickeln der Erzählstoffe.“

In Kursen und Workshops bereitet Julia Klein, künstlerische Leiterin des Festivals, mit den Mitwirkenden deren Auftritte vor. Die vorbereitenden Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene starten im September.

Weitere Informationen

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.feuerspuren.de. Die Teilnahme an allen Kursen und Workshops ist kostenfrei, bei Teilnehmerbegrenzung ist eine Anmeldung erforderlich.