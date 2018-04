Ein Ausschnitt aus Gerlachs Arbeiten, die er zurzeit ausstellt. (Roland Scheitz)

Oslebshausen. Der rotbraune Ziegel macht gebogene Gesten, Teile krümmen sich, in ihm türmen sich Blöcke, und Bögen spannen sich von Kante zu Kante. Die Skulpturen von Gunther Gerlach heben die Grenzen zwischen Figur und Architektur auf.

Der Bildhauer zeigte seine neueren Arbeiten vor Kurzem im Rahmen des „Internationalen Fests für zeitgenössische Skulptur“, einer Veranstaltung von „Sculpture Network“, die in 21 Ländern an 92 Orten stattfand. Weltweit sollte an diesem Tag die dreidimensionale Kunst gefeiert werden – in Ateliers, Galerien, Museen, Skulpturen-Parks oder Gießereien.

Gunther Gerlach mit einigen seiner Skulpturen in seiner Galerie in Oslebshausen. (Roland Scheitz)

„Mir geht es in meinen Werken um eine Synthese aus Skulptur, Figur und Architektur“, sagt er: Im rötlichen Ton klingen die Gestalten von Kirchen, Hütten oder Wolkenkratzern an, während hohe, schlanke Holzplastiken Anspielungen an menschliche Gestalten zeigen.

Gerlachs Skulpturen stehen in seinem Ausstellungsraum nicht einzeln, sondern bilden Ensembles. „Sie halten einen durchdachten Abstand zueinander, denn der Betrachter soll sich auch mit den Zwischenräumen beschäftigen, schließlich bilden auch die Negativformen Gestalten“, sagt er. Geht man um eine Gruppe der Skulpturen herum, ergeben sich von allen Seiten immer wieder neue optische Spiele aus Licht und Schatten, die dem Auge Abwechslung bieten. Denn die räumliche Wahrnehmung werde vielschichtig, wenn man seine Objekte aus mehreren Perspektiven betrachtet, so Gerlach.

Bei seiner Arbeit mit noch weichem Ton nimmt er einen großen Block, schneidet, höhlt aus oder fügt Kleinteiliges an und stellt ihn anschließend in den Brennofen. „Auf eine weitere Bearbeitung verzichte ich“, sagt der Künstler, „ich will keine Keramik machen.“ Also gibt es keine anschließende Glasierung, kein Schleifen von Unebenheiten, weshalb die Skulpturen bewusst schroff, sperrig oder kantig bleiben. Seinen ausgestellten Holzskulpturen hat er weiße Farbe über das faserige Material gestrichen, doch auch dabei bleiben Schrammen, Maserungen und Splitter erhalten.

Seit 40 Jahren ist Gunther Gerlach am Werk, er hat zum Beispiel Skulpturen für Innenräume von Kirchen geschaffen, wie in Bremerhaven oder in der Nähe von Emden, „doch zur Zeit fehlt den Kirchen das Geld“, sagt er, „es werden kaum noch Wettbewerbe für die Gestaltung von Kirchenräumen ausgeschrieben.“ Gerlach hat aber auch öffentliche Plätze gestaltet, wofür er zahlreiche Preise erhielt. Seit 1999 wirkt er an der Universität Bremen am Institut für Kunstwissenschaften und Kunstpädagogik und hat auch Lehraufträge an der Hochschule Bremen und der Hochschule für Künste in Bremen angenommen. Er unterrichtet dort, er arbeitet aber auch mit den Studenten am Material und ihm ist aufgefallen, dass die Arbeit mit den Händen in den letzten Jahren bei den Studierenden einen höheren Stellenwert bekommen habe, „vielleicht als Reaktion auf die immer weiter um sich greifende Digitalisierung“, sagt Gerlach, denn längst lassen sich auch Skulpturen am Computer entwerfen und mit dem 3-D-Drucker ausdrucken. „Solchen Werken fehlt jedoch die Individualität, ich lasse an meinen Werken bewusst Spuren der handwerklichen Arbeit erkennen. Damit zeigen sie die Geschichte des Materials, aber auch dessen Vergänglichkeit.“

In Kürze wird er das Rentenalter erreichen und dann endlich Zeit haben, seinen vielen Projekten nachzugehen, zu denen er derzeit nicht kommt, sei es, einen Band mit eigenen Gedichten herauszugeben oder Kalender zu gestalten.

Neben seiner Arbeit als Bildhauer ist Gerlach auch als Zeichner und Grafiker tätig. Jüngst hat er die Illustrationen für das „Prager Tagebuch“ der Bremer Autorin Inge Buck geschaffen, das in Kürze auf der Leipziger Buchmesse präsentiert wird. Die schwarzen Tuschezeichnungen, die an den Wänden seines Ausstellungsraumes hängen, lassen wiederum das skulpturale Element erkennen, erinnern in stark abstrahierter Form an den tektonischen Aufbau von Hügeln und Gebirgen, „denn in einer Landschaft finden sich immer auch bildhauerische Elemente“, sagt Gunther Gerlach.

In den 40 Jahren seiner Tätigkeit hat er allmählich die Formsprache zu einem eigenen Stil entwickelt, ist aber im Grunde seiner Auffassung vom Wechselspiel von Skulptur, Figur und Architektur treu geblieben. „Viele Künstler jonglieren ja mit vielen Bällen und wirken deshalb haltlos“, sagt er, „mir liegt es daran, mich immer wieder an einer Sache abzuarbeiten und sie zu vertiefen.“