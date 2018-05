Martin Butzkes Eisparadies an der Neukirchstraße feiert am Sonnabend sein 50-jähriges Bestehen. (FOTOS: Roland Scheitz)

Weidedamm. An diesem Sonnabend, 2. Juni, können sich Martin Butzke und seine Mitarbeiter ab 11 Uhr auf viel Arbeit einstellen. Das Eisparadies Butzke an der Neukirchstraße 2 plant eine Aktion, die den Appetit der Kundschaft vervielfachen dürfte. Jede Eiskugel und jede Portion Schaumeis kostet ausnahmsweise nur 50 Cent. Es gibt nämlich Anlass zum Feiern: Seit runden 50 Jahren macht das Findorffer Familienunternehmen seine Kundschaft mit Eis aus eigener Manufaktur glücklich.

Im Alter von 28 Jahren eröffnete Eckhard Butzke – zuvor in leitender Position in der Versicherungsbranche tätig – seine kleine Eisdiele am Rande des Torfhafens. Ausschlaggebend für den ungewöhnlichen Branchenwechsel: Bei Besuchen in anderen Großstädten hatte er in diversen langen Schlangen vor den Eisdielen gestanden und war irgendwann zur Überzeugung gelangt, dass sich so etwas auch in Bremen rentieren müsste, erzählt sein Sohn und Nachfolger Martin Butzke. „Heute gibt es an jeder Ecke Eis. Doch damals war es noch etwas wirklich Besonderes.“ Dennoch wollte die Kundschaft anfangs nicht so recht auf den Geschmack kommen: „Es war ein verregneter Sommer. Ohne die Unterstützung meiner Großeltern hätte die Eisdiele wohl die erste Zeit nicht überstanden.“

Allerdings fand der umtriebige Geschäftsmann immer neue Wege, sein Eis stadtbekannt zu machen. „Als in den 1970er-Jahren der Stadtwaldsee entstand, versorgte mein Vater zwei Jahre lang die Bauarbeiter aus der Heckklappe seines R 4 mit Eis“, erzählt sein Sohn. Der gute Service kam an: Butzke erhielt den Zuschlag für die Bewirtschaftung am Unisee, der bis heute gilt. Ab Mitte der 1980er-Jahre wurde Butzke-Eis zehn Jahre lang aus dem Fenster eines winzigen Ladens am Hauptbahnhof verkauft. „Die Schlange reichte manchmal bis an die Straßenbahnschienen“, erinnert sich Martin Butzke. Eine Zeit lang gab es auch in der Bischofsnadel-Passage Eis aus Findorffer Produktion. Als besonders einträglich erwies sich allerdings die fünfjährige Kooperation mit dem Märchenpark in Verden. „Wir kamen mit der Lieferung kaum nach“, berichtet der Eismacher. Seit 1996 dürfen die Findorffer mobilen Eiswagen auch den Bürgerpark-Besuchern süße Abkühlung anbieten.

Findorffer Kinder kennen die unprätentiöse Adresse sehr genau, und bei Generationen von Erwachsenen, die im Stadtteil aufgewachsen sind, weckt sie nostalgische Erinnerungen. Aber der Ruf des kleinen Eisparadieses hat sich längst weit über die Stadtteilgrenzen herumgesprochen. „Wir haben sogar Stammgäste, die aus dem Bremer Norden gezielt nach Findorff kommen“, erzählt Inhaber Martin Butzke. „Sie sagen: Ihr habt einfach das beste Eis in Bremen.“ Für den „paradiesischen“ Genuss werde in der Findorffer Manufaktur mit frischer Vollmilch, frischer Sahne und echten Früchten gearbeitet, und auf künstliche Aromen und Konservierungsstoffe verzichtet, erklärt der Eismacher. Eine besondere Attraktion des Hauses ist auch das Schaumeis, das hier außerhalb der Jahrmarktzeiten zu haben ist. Das streng geheime Originalrezept erbten die Butzkes von einem alteingesessenen reisenden Eiskonditor, dessen Geschäft sie in den 1970-er Jahren übernahmen.

Vor 24 Jahren machte das Eisparadies Butzke Schlagzeilen, auf die es gerne verzichtet hätte. Der 14. Mai 1994 war ein sonniger Tag, doch die Straßen waren wie leer gefegt, weil ganz Bremen mit Spannung das Pokalfinale zwischen Werder und Rot-Weiß-Essen verfolgte, erzählt Martin Butzke. Drei junge Männer nutzten die Gelegenheit für einen brutalen Überfall. Ohne Vorwarnung stach einer der Täter mit einem Messer auf den damals 25-jährigen Eisverkäufer ein. Blutüberströmt und mit lebensgefährlichen Verletzungen schleppte er sich ins benachbarte italienische Restaurant, um Hilfe zu holen. In einer mehrstündigen Notoperation versuchten Ärzte, sein Leben zu retten. „Hinterher erzählte man mir, dass ich eigentlich kaum Chancen hatte“, erzählt Martin Butzke. Die Täter wurden gefasst, Butzke überlebte wie durch ein Wunder und stand ein Dreivierteljahr später wieder in Geschäft. „Dennoch bleiben Wunden. So etwas kann man nicht vergessen“, erzählt er.

Senior Eckhard Butzke starb im September 2015 nach schwerer Krankheit. „So lange es ging, stand er täglich im Laden. Das Geschäft war sein Leben“, sagt sein Sohn. „Wir vermissen ihn jeden Tag.“ Für den heute 49-jährigen, der kurz nach der Geschäftseröffnung als zweites von drei Butzke-Kindern auf die Welt kam, war es nie eine Frage, dass er das Erbe des Vaters weiterführen würde. „Ich werde das machen, so lange es meine Gesundheit erlaubt“, sagt der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann, der schon als Kind nur zu gerne im Laden aushalf. Er ist stolz darauf, dass er die Leidenschaft auch an die vierte Butzke-Generation weitervererbt hat. Tochter Michelle hilft im Geschäft aus, wann immer es ihre Zeit zulässt. „Eis ist ein Produkt, das jeder mag. Unsere Kunden sind Menschen jedes Alters und aus allen sozialen Schichten“, sagt der Paradies-Inhaber. „Man kann doch eigentlich nichts Schöneres herstellen.“