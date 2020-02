Nichts geht mehr für Autofahrer: Die Sperrung im Bereich Magdeburger Straße und Neukirchstraße ist umfangreicher als erwartet. (Scheitz)

Man kam, sah rot-weiß, und wunderte sich sehr. Anfang dieser Woche haben plangemäß die Kanalarbeiten an der Magdeburger Straße begonnen. Soweit, so gut.Doch dass plötzlich auch die komplette Neukirchstraße dem Baustellenbereich einverleibt werden sollte, sorgte nicht nur in der Nachbarschaft für Verblüffung, sondern auch bei den Projektleitern von Hansewasser. Diese Sperrung sei jedenfalls weder geplant noch abgesprochen gewesen, erklärt Hansewasser-Sprecherin Jana Küffner auf Nachfrage. Nach einem klärenden Gespräch mit der zuständigen Baufirma war die Neukirchstraße dann auch kurzerhand wieder frei.

Die Baustelle an der Magdeburger Straße wird dagegen – mehr oder weniger – bis voraussichtlich Mai dieses Jahres bestehen bleiben. Der 105 Jahre alte Kanal besteht aus Steinzeugrohren mit Durchmessern zwischen zweieinhalb und viereinhalb Metern. Sie leiten das Mischwasser der anliegenden Häuser sowie die gesamte Straßenentwässerung der Magdeburger Straße ab. Bei Kanalinspektionen wurden an zwei Abschnitten erhebliche Schäden festgestellt, sodass sich Hansewasser entschloss, gleich den gesamten 220 Meter langen Kanal gründlich zu überholen.

Fahrbahn abschnittsweise voll gesperrt

Die Sanierung kann in geschlossener Bauweise erfolgen. Die Rohre werden dabei durch Schlauchliner verstärkt. Im Rahmen der In-

spektionen wurde zudem auch eine Vielzahl schadhafter Hausanschlussleitungen entdeckt. Sofern technisch möglich, sollen auch diese Leitungen durch Schläuche saniert werden. Mitunter müsse wohl aber auch gegraben werden, teilt Hansewasser mit. Für den Verkehr bedeutet dies: Problemlos wird die Magdeburger Straße in den kommenden Wochen nur zu Fuß erreichbar sein. Die Fahrbahn wird abschnittsweise voll gesperrt.

Die Anwohner wurden laut Hansewasser über die Maßnahme bereits informiert Umorientieren müssen sich seit einigen Tagen aber auch die Nachbarn aus den anliegenden Straßen. In Zwickauer Straße, Karlshafener Straße, Eichenberger Straße, Freiberger Straße und Dransfelder Straße seien für die Dauer der Arbeiten verkehrslenkende Maßnahmen notwendig, erklärt die Hansewasser-Sprecherin. Die Einbahnstraßenregelungen wurden aufgehoben. Als Zufahrten in die genannten Straßen dienen während der Bauarbeiten die Göttinger- beziehungsweise die Meißener Straße.

Halteverbote gelten überall dort, wo Ausweichbuchten und Wendepunkte freigehalten werden müssen. Für die Anwohner der betroffenen Straßen hat Hansewasser entsprechende Informationsschreiben nachgereicht. Dort und im „Baustellenradar“ (www.hansewasser.de) sind auch die Rufnummern der Bauleitungen zu finden, die bei Bedarf für Nachfragen zur Verfügung stehen.