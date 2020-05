Spargel gibt es auf dem Findorffer Wochenmarkt, doch viele Kunden vermissen die Stände von kleinen Erzeugern aus der Region. (Roland Scheitz)

Wenn es um Spargel geht, kennen die Lankenaus keine Kompromisse. Auf den Tisch kommt bei ihnen nur Spargel aus Bruchhausen-Vilsen. Seit Jahr und Tag besorgt sich das Findorffer Ehepaar seinen Nachschub immer beim selben Spargelbauern auf dem Findorffmarkt. In diesem Jahr suchen sie seinen Stand dort bislang vergeblich. Die Lankenaus sind nicht die Einzigen, die nicht verstehen können, warum jetzt, da die Hochsaison begonnen hat, für kleine Erzeuger aus der Region kein Platz übrig sein sollte.

Auch Marktsprecherin Marie Pigors vom Biostand Kurt Richter hat sie schon öfter gehört – die, so Pigors, „leidenschaftlichen“ Beschwerden von Kunden, die ihre jeweiligen Lieblings-Spargelstände vermissen. Auch angesichts der aktuellen „Horrormeldungen“ dürfe man die Entwicklung des Umfeldes vor Ort nicht aus den Augen verlieren, findet Peter Lankenau. Er hat sich kürzlich direkt an den Großmarkt gewandt. Die Antwort: Die Versorgung mit Spargel sei auf dem Findorffmarkt mehr als gewährleistet. Um eine Notlage handele es sich daher nicht.

Darum gehe es ihm aber auch gar nicht, sagt der Findorffer. Vielmehr müsse man an die Lage der Produzenten aus der Region denken, die durch den Verlust ihres wichtigen Findorffer Absatzmarktes wirtschaftlich schwer getroffen würden – zumal solche, die ihr Geschäft in einer so kurzen Saison machen wie im Falle von Spargel oder auch Erdbeeren. „Unsinnig“ sei es daher, dass es auf dem ­Findorffmarkt genug Platz für große Blumen-, Kurzwaren- oder Kleidungsstände gebe, während die kleinen Stände außen vor bleiben müssten. „Wochenmärkte haben in erster Linie die Aufgabe, ihren Kunden frische Ware möglichst aus regionaler landwirtschaftlicher Produktion zu bieten“, sagt Lankenau.

Seiner Fürsprache für die kleinen Bauern haben sich auch andere Marktkunden aus seinem Bekanntenkreis angeschlossen – darunter das ehemalige SPD-Bürgerschaftsmitglied Dieter Reinken. Er sei über die „völlig blöde“ Maßnahme sehr verwundert, so Reinken. Seiner Ansicht nach widerspreche sie „den bisherigen Ideen der Attraktivierung von Wochenmärkten“.

Damit die Marktkunden in ausreichend Sicherheitsabstand einkaufen können, wurden die Gänge zwischen den Marktständen verbreitert. Um den nötigen Platz zu schaffen, hat der Großmarkt nach eigenen Angaben rund zehn Händlern, die sich normalerweise jetzt dort einreihen würden, eine Absage erteilt. Es handele sich dabei um Saisonanbieter oder andere temporäre Händler, die nicht regelmäßig auf dem Markt vertreten sind, erklärt Canan Sevil, Sprecherin der M3B GmbH. Den Verdacht, dass bei der Auswahl Händler bevorzugt würden, die ihre Ware beim Großmarkt selbst beziehen, weist die Unternehmenssprecherin von sich. „Das stimmt nicht. Wir haben Verträge mit unterschiedlichsten Händlern, die wir einhalten müssen“. Mit den betroffenen Saisonanbietern bestünden solche Verträge nicht. „Daher können wir sie auch nur zulassen, wenn wir Platz auf dem Wochenmarkt haben“.

Die Auswahl der angebotenen Waren sei in der Marktordnung geregelt, so Sevil. Zu den „Gegenständen des Wochenmarktverkehrs“ zählen demnach nicht nur Lebensmittel und Produkte des Gartenbaus, sondern unter anderem auch Haushaltswaren, Putz- und Reinigungsmittel, kunstgewerbliche Artikel und Kleintextilien.

Alternative Standorte angeboten

Das Kriterium, denjenigen Händlern Vorrang zu geben, die den Markt ganzjährig beschicken, ist im Sinne der Marktsprecherin. „Die Saisonstände gestalten den Markt ja auch nicht mit, nehmen nicht an unseren Versammlungen oder Aktionen teil“, erklärt ­Pigors. Im Rahmen der platzschaffenden Maßnahmen wurde zudem ein Teil des Parkplatzes ausschließlich für die Fahrzeuge der Marktleute abgesperrt. Weil diese unter der Woche jedoch nicht alle gebraucht werden, seien die Kunden „sehr genervt von der Situation und verstehen nicht, weshalb sie die leeren Parkplätze nicht nutzen dürfen“.

Denjenigen Händlern, die dem Findorffmarkt wegen der aktuellen Regelungen fernbleiben müssen, habe der Großmarkt alternative Standorte in anderen Stadtteilen angeboten, sagt Canan Sevil.

Lankenaus müssen mittlerweile nicht mehr durch die halbe Stadt fahren, um ihren Spargel einzukaufen: Ihr Spargelbauer hat inzwischen eine kleine Ladenfläche am Rande des Findorffmarkts angemietet. Eine Reihe von anderen Direktvermarktern hat mit ihren Produkten Unterschlupf zwischen den Sortimenten von Kollegen gefunden. Anders als an den hochfrequentierten Sonnabenden, wenn auf dem Markt tatsächlich keine Lücke frei bleibt, wäre es doch zumindest an den Dienstagen und Donnerstagen möglich, die Saisonanbieter auf dem Markt zuzulassen, schlägt Peter Lankenau vor. Spielraum gäbe es an diesen Tagen auch auf dem Parkplatz, findet Marie Pigors.

Noch wäre Zeit, eine gute Lösung für alle Beteiligten am Findorffmarkt zu finden. Denn auch in diesem Frühjahr, in dem bereits so viele Pläne über den Haufen geworfen werden mussten, kann man sich darauf einstellen: Die Spargelsaison läuft bis zum 24. Juni.