In den einzelnen Pavillons führt eine geschwungene Treppe in die obere Etage mit umlaufender Galerie. (fotos: roland scheitz)

Gröpelingen. Das gibt es in ganz Bremen nur ein einziges Mal: Achteckige Klassenzimmer! Unter anderem wegen des ungewöhnlichen Zuschnitts der Unterrichtsräume galt die Schule am Halmerweg bei ihrem Start im Jahr 1956 als hochmodern und wurde aufgrund ihrer unkonventionellen Gestaltung als geradezu sensationell empfunden, schließlich waren Schulen bis zu diesem Zeitpunkt üblicherweise mehrstöckige rechteckige Gebäudekomplexe mit langen Fluren und breiten Treppen gewesen. Und nun das: In lockerer Bauweise um einen Pausenhof herum verteilte kleine Pavillons für jeweils acht Klassen mit hübsch geschwungenen Treppen und eigenem Ausstellungs- und Pausenraum. Kein Wunder, dass viele Kollegiumsmitglieder ihre Schule deutlich schöner fanden als andere Einrichtungen. „Auch die lichtdurchfluteten Klassenräume verfehlten ihre Wirkung nicht“, schreibt zum Beispiel in der Schulchronik Lehrerin Hannelore Bode, die von 1957 bis 1972 am Halmerweg tätig war: „Man fühlte sich zu Hause und war bereit zu gemeinsamer Arbeit.“

Der Ehrlichkeit halber sei allerdings gesagt, dass bei der Einweihung der Schule im Dezember 1956 nur das Verwaltungsgebäude mit der Aula, Pavillon 1 und das Hausmeisterhaus standen; Pavillon 2 befand sich zu jener Zeit im Bau, Pavillon 3 wurde erst im Jahr 1965 fertiggestellt.

Die Bautätigkeiten zogen sich also über neun Jahre hin, folgten dabei aber einem einheitlichen Gesamtkonzept. Dieses stammte von dem bekannten Architekten Gerhard Müller-Menckens, dessen Namen viele Bremer mit dem wohl wichtigsten Architekturstreit der Bremer Nachkriegszeit in Verbindung bringen. Es ging dabei um die Gestaltung des neuen Hau­ses der Bürgerschaft Ende der 1950er-Jahre; nach zähem Ringen unterlag damals Müller-Menckens mit seinem bremisch-traditionalistischen Entwurf schließlich seinem Konkurrenten Wassili Luckhardt, der sich mit einem modernen Entwurf am Wettbewerb beteiligt hatte.

Bekannter Architekt

All dies war zur Entstehungszeit der Schule am Halmerweg natürlich noch Zukunftsmusik. Einen gewissen Namen hatte sich der 1917 in Bremen geborenen Gerhard Müller-Menckens damals aber bereits mit dem von ihm entworfenen Gebäude der Handelskrankenkasse am Wall (1952) und dem Verwaltungsgebäude der Überlandwerke Nord-Hannover AG (1955) an der Stresemannstraße in Hemelingen gemacht. Besonders bekannt wurden später Müller-Menckens‘ Wohnsiedlung „Sparer Dank“ an der Kulenkampffallee in Schwachhausen (1958-1967) und das von ihm auf den alten U-Boot-Bunker „Hornisse“ in Gröpelingen aufgesetzte markante Lexzau-Scharbau-Verwaltungsgebäude (1969). Sein erstes Projekt war 1950 ein Auftrag der Gewoba gewesen: Für die Häuserzeile am Greifswalder Platz in Gröpelingen, deren Eckhaus im Krieg zerstört worden war, entwarf er damals ein Ladengebäude für die Konsum-Genossenschaft „Vorwärts“.

Nur 100 Meter von seinem ersten Bremer Bau entfernt entstand sechs Jahre später nun also nach Müller-Menckens Konzept eine der ersten Pavillonschulen in Bremen.

Diese bestand aus drei im Viertelkreis angeordneten zweigeschossigen Pavillons mit Flachdächern und einem weiteren Gebäude mit Turnhalle und Aula. Beide Gebäudegruppen sind über einen geschwungenen Laubengang miteinander verbunden. Der Clou dabei: In den drei Pavillons hat Müller-Menckens die Klassenräume als achteckige Erker jeweils in die Winkel des rechteckigen Grundkörpers gesetzt, der außerdem Platz für eine Halle mit Treppe und umlaufender Galerie bietet. Den jeweils acht Klassenräumen der einzelnen Pavillons sind dabei je ein kleiner quadratischer Gemeinschaftsraum für Gruppenarbeit, eine Garderobe sowie WC-Räume für die Schüler zugeordnet – „eine sehr fortschrittliche, funktionale und komfortable Einrichtung“, wie Rolf Kirsch vom Landesamt für Denkmalpflege 2008 in seinem Unterschutzstellungsgutachten angemerkt hat. Vor zehn Jahren wurde die Schule offiziell zum Denkmal erklärt, nach Ansicht der Denkmalpflege nämlich gehört das Gebäudeensemble „zu den auffälligsten und besten Schulentwürfen der Nachkriegszeit in Bremen überhaupt.“ Darüber hinaus komme der Schule am Halmerweg ein sehr wichtiger Platz im Oeuvre Müller-Menckens‘ zu, ist Kirsch überzeugt: „Sie darf ohne Einschränkungen zu seinen besten Bauten gerechnet werden.“

Noch ein anderer Name ist dabei eng mit der Gröpelinger Schule verbunden: der des ehemaligen Oberschulrats Wilhelm Berger, in dessen Ära etliche neue Schulen gebaut worden sind. Denn die Stadt brauchte nach dem Kriegsende dringend Schulen, da viele Gebäude zerstört waren und gleichzeitig die Schülerzahlen, auch durch den Zuzug von Flüchtlingen, stiegen. In den 1950er- und 1960er-Jahren kam es deshalb zu einem regelrechten Bauboom. Dass dabei nicht nur auf Masse, sondern auch auf die konzeptionelle und architektonische Gestaltung der Schulgebäude großer Wert gelegt wurde, ist insbesondere Wilhelm Berger zu verdanken, der, so Rolf Kirsch „mit seinen Kon­zepten die Nachkriegs-Schulbauentwicklung in Deutschland mit geprägt hat und in sei­ner Schulbaufibel ‚Schulbau von heute für morgen‘ seine Vorstellungen wiederholt mit Plänen, Ansichten und Fotos der Schule Halmerweg bebilderte.“

Berger, der bereits in den 1920er-Jahren an den reformpädagogisch orientierten Versuchsschulen der Weimarer Zeit beteiligt gewesen war, listet in dieser Publikation zehn Empfehlungen zum Schulbau auf. Dazu gehören zum Beispiel eine Klassenzimmer-Grundfläche von zwei bis zweieinhalb Quadratmetern pro Kind und mindestens auf zwei Seiten Fenster, um gute Lichtverhältnisse zu haben. Berger befürwortet außerdem eine aufgelockerte Bauweise, durch die einzelne Schulstufen in eigenen Gebäuden untergebracht werden können, und einen „Marktplatz“, der als Aula, Versammlungsraum und für andere Zwecke dienen sollte.

All dies ist in der Schule am Halmerweg umgesetzt worden. Dort können die Klassenzimmer sogar über fünf ihrer acht Seiten optimal belichtet und belüftet werden. Und, wie im „Architekturführer Bremen“ des Bremer Zentrums für Baukultur (BZB) betont wird: „Ein Frontalunterricht ist in solchen Räumen bereits durch die Form ausgeschlossen.“

Das passt, denn die Schule am Halmerweg durchwehte von Anfang an ein besonderer Geist. So wurde dort ab 1957 ein für damalige Verhältnisse fast schon revolutionär anmutender Schulversuch vorbereitet: Unterricht an nur fünf – statt sechs – Tagen. Und bereits in den frühen 1960er Jahren bot Lehrer Wilhelm Niemeier – Bremens späterer „LRS-Papst“ – dort ein Praktikum zum Thema Lese-Rechtschreib-Schwäche an. Die Praktikanten, auch das ist in der Schulchronik nachzulesen, waren damals begeistert von der Aufgeschlossenheit des Kollegiums.

Bis heute wiederum bringt die besondere Architektur ihrer Schule die Lehrer am Halmerweg mitunter zum Schwärmen. „Die Klassenzimmer sind wunderbar – hell und groß: 80 Quadratmeter, das ist richtig schön“, sagt Lehrer Cevdet Demirkapi, auch wenn es im Sommer durch die vielen Fenster manchmal ziemlich warm werde.

Dann muss der Son­nenschutz zum Einsatz kommen: Herausklappbare gestreifte Markisen, die „der Schule im ausgefahrenen Zustand ein fröhliches, sommerlich-südliches Flair verleihen“, wie in Rolf Kirschs Gutachten nachzulesen ist.

Auch viele andere kleine und hübsche Details verleihen der Schule einen besonderen Charme. Zum Beispiel die unterschiedlichen Keramikmosaik-Tierbilder der Bremer Künstlerin Elisabeth Pluquet-Ulrich gleich neben den einzelnen Klassentüren. Oder die Weltkarte aus glasierten Ziegeln, die in der Aula unweigerlich die Blicke der Besucher auf sich zieht.

Dass ihre Schule etwas ganz besonderes – ein echtes Denkmal – ist, ist für die Mädchen und Jungen der Klassen eins bis vier übrigens kein großes Thema. Einige von ihnen aber werden sich mit Sicherheit irgendwann einmal voller Wertschätzung an die wunderschönen und einzigartigen Räumlichkeiten zurückerinnern.

Zur Sache

