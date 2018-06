Angela Piplak und Frank Scheffka in der Galerie des Westens, wo der Waller Fottograf seine Arbeiten ausstellt. (MATTHIAS HOLTHAUS)

Westend. Von Moos bewachsene Bunkeranlagen, die langsam im Sand der französischen Atlantikküste versinken. Ein qualmender Schornstein, der seinen Rauch in den mit Gewitterwolken verhangenen Himmel ausstößt. Kleine, leuchtend bemalte Häuschen, die inmitten einer einsamen und kargen Landschaft stehen. Aber auch von Pilzen bewachsene Baumstümpfe im Wald. Passt das zusammen?

„Das passt“, sagt der Fotograf Frank Scheffka, der noch bis zum 6. Juli mit seinen Fotografien in der Galerie des Westens (GaDeWe) an der Reuterstraße vertreten ist. „Außenposten“ heißt die Ausstellung und sie vereint scheinbar unvereinbare Motive zu einem absolut in sich stimmigen Gesamtkonzept. „Grundsätzlich interessieren mich Grenzbereiche, Grenzerfahrungen und Grenzregionen“, erzählt Frank Scheffka. „Oder auch Grenzen wie Leben und Tod.“ Die abgestorbenen Baumstümpfe, auf denen mit Moosen, Pilzen und Pioniergehölzen bereits neues Leben erwächst, stehen dabei exemplarisch für diese Grenzen. „Dabei geht es ihm aber nicht um Natur, sondern eher um Perspektiven, um Größenverhältnisse und natürlich um Grenzen“, sagt dazu Angela Piplak, die die Einführung während der Vernissage in der Galerie des Westens hielt. „Grenzen auch deshalb, weil auf keinem Bild die wahre Größe zu erkennen ist.“

Ganz besonders drastisch ist das auf den Bildern zu sehen, die in den Bergen Kasachstans aufgenommen wurden. Hellblau und gelb angemalte Holzhütten stehen vereinzelt herum – und der Betrachter kann nicht ausmachen, ob sie nun für Menschen, für Hunde oder gar nur für die heimische Modelleisenbahn gedacht sind. Aber auch leicht verwitterte Schilder mit den Aufschriften „Car Parking“ oder „Viewing“, die mitten im kasachischen Nirgendwo stehen und die endlose Weite auf geradezu absurde Art und Weise begrenzen möchten, vermitteln einen weiteren Eindruck von Grenzen und von Außenposten der menschlichen Existenz.

„Wie ist es, wenn du irgendwo bist, wo nichts ist“, sagt Frank Scheffka dazu, „das geht auf das Herz und auf das Hirn. Und da steht dann auch die Frage, wie man mit der Leere umgeht.“ Die Häuschen seien übrigens unbewohnt, Erdbebenmessstationen und etwas größer als eine Hundehütte, erklärt der in Walle lebende Fotograf. „Zuerst habe ich mich gefragt, wer darin wohnt und erst beim Näherkommen habe ich den Zweck erkannt.“

Generell habe er es mit Gegenden, wo nichts los ist, das sei faszinierend, sagt er. Die Schilder inmitten der Leere muten absonderlich an, das findet auch Angela Piplak: „Das ist wie ein lakonischer Kommentar zum Tourismus: Abhaken – Nächstes“, und Frank Scheffka meint: „Anscheinend brauchen die Leute trotz der Weite Hinweise.“

Oder eben auch Grenzen. Die Grenzen der Zivilisation zur Natur, aber vielleicht auch die Grenzen der Zivilisation zur Barbarei und zu Wasser und Land, dargestellt durch die Befestigungsanlagen am Strand bei Soulac-sur-Mer: „Grenzen sind ein großes Thema, aber ich fotografiere auch gerne Menschen“, sagt Scheffka. Und das kann Angela Piplak nur bestätigen: „Er ist ein fantastischer Porträtist, er hat einen liebevollen Blick auf Menschen.“

Menschen jedoch findet man in der Ausstellung „Außenposten“ in der Galerie des Westens nicht. Einen aufmerksamen, wenn nicht sogar auch liebevollen Blick auf die Dinge und Situationen beweist Frank Scheffka mit seiner Ausstellung allemal. „Ich kann auf Sachen eingehen, die da sind und kann sie interpretieren“, sagt Frank Scheffka, der sich bereits seit seinem 10. Lebensjahr mit der Fotografie auseinandersetzt. „Die Fotografie ist mein Medium. Ich kann abwarten und betrachten.“ Das Vermitteln des Mediums Fotografie ist ebenfalls ein Anliegen Frank Scheffkas, der auch Fotokurse gibt, um den Menschen die Scheu vor der Kamera zu nehmen. „Ich habe auch viel Spaß daran, Leuten Sachen zu erklären. Und daran, dass Leute einen anderen Blickwinkel einnehmen.“

Einen anderen Blickwinkel nimmt die von Frank Scheffka, Angela Piplak und Sabine Albers konzipierte Ausstellung „Außenposten“ ein, die noch bis zum 6. Juli in der Galerie des Westens, Reuterstraße 9-17, zu sehen sein wird. Die Öffnungszeiten der GaDeWe sind mittwochs von 15 bis 19 Uhr, donnerstags von 15 bis 21 Uhr und freitags von 15 bis 19 Uhr. Wer sich weiter für das umfangreiche Werk Frank Scheffkas interessiert, kann unter http://raum-fotografie.de/ fündig werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Ausstellung sind unter http://www.gadewe.de/ erhältlich.