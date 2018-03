Stephani laden gemeinsam für Sonnabend, 7. April, um 9 Uhr zum Frauenfrühstück unter der Fragestellung „Was hält Leib und Seele zusammen? Was hilft Balance und Heil-Sein zu erfahren?“ in das Gemeindehaus Walle, Ritter-Raschen-Straße 41, ein. Gemeinsam mit der Religionspädagogin Martina Kreß können die Teilnehmerinnen Antworten für den Alltag finden. Allerdings wird es am Sonnabend nicht nur bei Frühstück und Theorie bleiben: Martina Kreß hat auch praktische Übungen vorbereitet. Anmeldungen werden telefonisch unter der Nummer 39 69 55 entgegengenommen.