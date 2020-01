Walle. Fünf Frauen sitzen um einen Tisch und spielen „Trivial Pursuit“. „Wie oft im Jahr hat ein Pinguin Sex?“ lautet eine der Fragen des Allgemeinwissensspiels. „Ich sage, sie machen es sechsmal“, antwortet eine der Frauen. „Warum nur sechsmal?“ wird zurückgefragt. „Hast du sie dir schon mal richtig angeguckt?“ kontert eine andere, „Sie leben auf Eisbergen. Was sollen sie denn sonst den ganzen Winter über tun? Ich sage, zwanzigmal.“ „Falsch. Sie machen es nur einmal.“ „Einmal? O Gott, ich habe einen Pinguin geheiratet.“

Die muntere Frauengruppe trifft sich wöchentlich in der New Yorker Wohnung von Olive. Hier herrscht Chaos und es gibt Cola, Chips und Sandwiches, die aussehen, „wie von ihrer Konfirmationsfeier übrig geblieben“. Diese muss in der Tat geraume Zeit her sein, denn die Frauen befinden sich im mittleren Alter und zum Teil in gehobenen Positionen: Olive ist Sportreporterin, eine andere Freundin Anwältin, eine weitere Polizistin. Florence ist pedantische Ordnungsfanatikerin und erfolgreiche Hausfrau – bis ihr Mann sie verlässt. Aus eben diesem Grund erscheint sie auch an einem der besagten Trivial-Pursuit-Abende nicht.

Als die Freundinnen von der Trennung und dem Verschwinden von Florence erfahren, gerät die Gerüchteküche sofort ins Brodeln: „Florence und Sidney haben sich getrennt?“ „Nach vierzehn Jahren?“ „Sie waren so ein glückliches Paar.“ „Vierzehn Jahre heißt nicht, dass es eine glückliche Ehe war, es heißt nur, dass es eine lange Ehe war.“ War die Diskussion während des Trivial-Pursuit-Spiels schon wild aufgrund der abwegigen Fragen bei laufender Sanduhr, bricht jetzt ein regelrechter Wettkampf um Schlagfertigkeit aus. Es wird spekuliert, was der Freundin alles wiederfahren sein könne.

Die illustre Frauenrunde erinnert sicher nicht zufällig an die Fernsehserie „Sex and the City” – bloß in einer Version aus den 1980ern. Tatsächlich handelt es sich um „Ein ungleiches Paar“, die „Damenversion“ von „Ein seltsames Paar“ (1965), einem Theaterstück bekannt durch die gleichnamige Verfilmung mit Walter Matthau und Jack Lemmon. „Ein ungleiches Paar“ wurde zwanzig Jahre später vom selben Autoren verfasst, Neil Simon. Die Rollen kehrte er einfach um: Aus der Herrenrunde wurde ein Damenkränzchen, dass nicht pokert, sondern das damals frisch aufgekommene Gesellschaftsspiel Trivial Pursuit spielt. Und aus den beiden in der oberen Wohnung lebenden Engländerinnen, die auf die Herrenrunde treffen wird, werden hier zwei spanische Brüder, die in der Damenrunde für Aufruhr sorgen werden.

In der Inszenierung des Union Theaters werden die Brüder von Stefan Lüers und Jochen Schmidtmeyer gespielt, während die weiblichen Hauptrollen mit Jessica Coels (Olive) und Christina Richter (Florence) besetzt sind. In den Nebenrollen treten Shantha Chaudhuri, Daniela Gerling, Eva Gravelmann und Margrit Marquardt auf. „Das Spannungsverhältnis ist wie in „Ein seltsames Paar“, erklärt Lüers, „das Treffen scheitert an der Pedanterie von Florence. Es kommt zu einem verpatzten Abend“. Freundschaften werden auf die Probe gestellt, Ehen auseinandergepflückt. In den zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen erscheint das Stück wie eine Gesellschaftskomödie von zeitloser Dimension. Die schwungvolle Umsetzung durch Regisseur Christoph Jacobi fordert die volle Aufmerksamkeit des Zuschauers. „Tempo! Haltet das Tempo!“ ruft er den am Tisch sitzenden Frauen während der Probenarbeit zu. Sofort kommt Bewegung ins Spiel und Olive mit einem Tablett Cola auf die Bühne gerauscht. Sie verteilt die Dosen und gibt wie aus der Pistole geschossen Antworten auf die noch so abwegigsten Trivial-Pursuit-Fragen. Auch Fragen, die eindeutig zweideutige Antworten provozieren, bleiben nicht aus: „Was ist der stärkste Muskel des Mannes?“ „Vorher oder nachher?“ Die Frauen auf der Bühne haben sichtlich Spaß.

Und wenn der ein oder andere Bewegungsablauf noch nicht sitzt, greift Jacobi ein: „Du musst rumtigern. Das will ich sehen. Diese Energie brauchen wir.“ „Wie Miss Marple“, ergänzt Coels. Coels, die in der letzten Aufführung, „Die Wahrheit über Dinner for One“, Miss Sophie spielte, überzeugt in der Rolle der Olive. Bernd-Dieter Stiller, seit zehn Jahren der Techniker vom Dienst im Union Theater, sorgt auch bei dieser Aufführung für einen reibungslosen licht- und tontechnischen Ablauf, diskret im Hintergrund. Er lässt das Telefon auf der Bühne klingeln, wenn Olive mit ihrem Ex-Mann telefonieren muss. Zum Entsetzen ihrer Freundinnen wird sie ob dessen armseligen Zustands weich und verspricht ihm Geld: „Was?“ fragt sie „er hat gejammert wie ein Waisenkind, das sich im Schneesturm verirrt hat.“ Sie kickt in eine herumliegende Tüte. Alle lachen. „Bei den Proben ist nicht klar, ob etwas Requisite ist oder keiner aufräumt“, bemerkt Jacobi schmunzelnd. Sehr wahrscheinlich ersteres, denn ein solches Bühnenbild würde zum chaotischen Charakterzug von Olive gut passen.

Weitere Informationen

„Ein ungleiches Paar“, Premiere am 29. Januar um 20 Uhr im Bremer Kriminaltheater (bkt) in der Union Brauerei, Theordorstraße 13a.