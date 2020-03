Osterfeuerberg. Man muss gar nicht lange drum herumreden: Um das Niederdeutsche ist es nicht gut bestellt. Wie prekär die Lage ist, zeigte sich spätestens 1999, als die alte Sprache der Hanse im Rahmen der europäischen Sprachencharta in Deutschland unter Schutz gestellt wurde – so etwas macht man nur mit vom Aussterben bedrohten Arten.

Was kann man also tun, um auch jüngeren Generationen zu zeigen, dass Platt überhaupt nicht altmodisch ist, sondern vor Leben sprüht? Janine Claßen vom Kulturhaus Walle und Lokalkultur-Macherin Christine Glenewinkel hätten da mehrere Vorschläge: zum Beispiel mit einem literarischen Geheimtipp, mit Rap und Rock ’n’ Roll und mit zwei leibhaftigen Deichgranaten. „Platt in’n Brodelpott“ lautet das Motto in den kommenden Wochen. Und für den Herbst des kommenden Jahres ist sogar noch viel Größeres geplant.

Das Programm startet am Freitag, 6. März, 20 Uhr, mit einer literarischen Entdeckung: Die Waller Kulturwissenschaftlerin und Autorin Christine Glenewinkel möchte ihrem Publikum die Kurzgeschichten und Gedichte der niederdeutschen Schriftstellerin Maria von Höfen ans Herz legen. „Sühste woll!“ lautet der Titel der Lesung, die die thematische und sprachliche Vielseitigkeit der Schriftstellerin aus dem Oldenburger Münsterland zeigen wird. Im Anschluss gibt es Rock un sowat op Platt von Lars Köster alias Knipp Gumbo. Mit seinen Auftritten auf dem Waller Stadtteilfest, im Golden City und bei seinen bisherigen Gastspielen im Brodelpott hat sich der platte Rock ’n’ Roller schon längst eine Fangemeinde erspielt.

Ein Wiedersehen mit Hendrik Bloem und Martin Haßstaht steht am Freitag, 13. März, 20 Uhr, auf dem Programm. Die beiden gebürtigen Emder, die in Hamburg leben, sind als plattdeutsches Rapper-Duo Blowm un Maddin bekannt und für Titel wie „Nützt ja aal nix“, „Ick wull die wat“ oder „Mien Oma“. Im Brodelpott werden sie Verstärkung in Form der Maudefaades (auf Hochdeutsch: Mutterväter) mitbringen und versprechen ihrem ­Publikum beste Unterhaltung mit einem kleinen Schwips und Binsenweisheiten vierten Grades.

Die Vorpremiere der großen Comeback-Tour der Deichgranaten ist für Freitag, 3. April,

20 Uhr, angekündigt. Dabei ist es mit dem Debüt der beiden temperamentvollen Ostfriesinnen noch gar nicht so lange her, erklärt ­Janine Claßen. Annie Heger ist dem Waller Publikum mit ihrem Soloprogramm Watt’n Skandal bereits wohlbekannt. Die Autorin, Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin – gebürtig aus Aurich, wohnhaft in Berlin – hat sich nach eigenen Angaben schon in frühester Jugend vorgenommen, einmal als „Liza Minelli aus Ostfriesland“ berühmt zu werden.

Singen und blödeln

Hörer des Radiosenders NDR 1 kennen ihre Stimme aus der Sendung „Hör mal beten to“, bundesweit Aufmerksamkeit erhielt sie vor wenigen Tagen durch ihre engagierte Moderation der Teddy-Award-Verleihung bei der diesjährigen Berlinale, bei der sie Klartext gegen Rechtsradikalismus sprach. In ihrem ersten gemeinsamen Musik-Kabarett-Programm verraten die beiden blutsverwandten Deichgranaten Familiengeheimnisse, entwickeln Weltverbesserungsvorschläge und haben fest vor, singend und blödelnd die Herzen der Zuschauer zu gewinnen.

Seit Janine Claßen vor sechs Jahren die Geschäftsführung und Programmgestaltung des Kulturhaus Walle übernahm, hat die unterhaltsame Revitalisierung des Niederdeutschen dort ihren Stammplatz. Der Brodelpott wurde bereits zweimal Schauplatz echter Bremer Poetry Slams op Platt. Seit 2015 treffen sich außerdem Plattsnacker aller Generationen einmal im Monat zum Klöönwark beim Feierabendbier oder Ostfriesentee. Zuwachs für die fröhliche Runde ist auch beim nächsten Termin am Dienstag, 10. März, 18.15 Uhr, sehr willkommen.

Anders als Janine Claßen, die selbst aus dem Friesischen stammt und schon als Kind in einer Speeldeel auftrat, musste sich Christine Glenewinkel die Sprache erst aneignen. Wie gut sie das hinbekam, beweist sie unter anderem beim historischen Waller Rundgang op Platt, bei dem sie ihre neugierigen Gruppen eenmal um’m Pudding und zu den spannendsten Orten in Walle führt – das nächste Mal am Freitag, 15. Mai, 17 Uhr.

Weitere Informationen

Eine Broschüre mit dem Programm für „Platt in’n Brodelpott“ liegt im Kulturhaus Walle, Schleswiger Straße 4, und an vielen anderen öffentlichen Orten aus. Näheres zu den Akteuren, Terminen und Eintrittspreisen findet sich auch im Internet unter der Adresse kulturhauswalle.de.