Er wird aus seinem aktuellen Werk „Geschichten aus dem Bremer Westen“ lesen. Eintrittskarten zum Preis von acht Euro sind im Vorverkauf erhältlich im „Findorffer Bücherfenster“, Hemmstraße 179.

Niemanns Geschichten handeln von menschlichen Schicksalen und führen von der Nachkriegszeit in den 40er- bis in die 1990er-Jahre. Vertraute Orte im Bremer Westen spielen dabei eine wichtige Rolle: darunter der alte Schlachthof, das Waller Rotlichtviertel, die Kaisenhaus-Gebiete und die AG Weser. „Im Bremer Westen hat das Leben seinen eigenen Herzschlag: Oft rau und unbarmherzig, aber auch sentimental und sehr menschlich“, erklärt der Autor, der 1966 in Bremen geboren wurde und in Findorff aufgewachsen ist. Der Band mit 13 Kurzgeschichten ist vor Kurzem in der Edition Temmen erschienen.

René Paul Niemann kommt auf Einladung von Weinladen, Bücherfenster, Teeland Köhler und Confiserie Schriefer. Das kulinarische Quartett organisiert seit einigen Jahren unter dem Namen „Genuss in Findorff“ gemeinsame Aktionen. Zur Lesung werden Kaffee, Pralinen und Sekt gereicht. Der „literarische Frühschoppen“ bildet seit Jahren den kulturellen Auftakt am Vormittag der Findorffer verkaufsoffenen Sonntage. Von 13 bis 18 Uhr öffnen dann viele Geschäfte in der Hemmstraße, Admiralstraße und Münchener Straße ihre Türen und versprechen den Sonntagsbummlern besondere Attraktionen. Vor dem Jan Reiners-Center werden ein Würstchengrill und eine Hüpfburg aufgebaut.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) startet sein jüngstes Projekt am verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr am Findorffer Weinladen, Hemmstraße 179. Der Club wird dort sein Leih-Lastenfahrrad „Fietje“ vorstellen. Fietje ist ein Lastenrad, das dann ab Montag, 26. März, an verschiedenen Stationen der Stadt ausgeliehen werden kann. Zunächst gibt es drei Abholstationen für zwei Lastenräder mit mechanischem Antrieb und ein Lastenrad mit Elektrounterstützung: der Bioladen Flotte Karotte in Findorff und die Fahrradhändler Radschlag im Viertel und Teichreber in Vegesack. Im Laufe des Jahres sollen weitere Räder und Stadtteile folgen. Die drei Räder können auf der Homepage www.fietje-lastenrad.de reserviert werden.

Diverse neue Unternehmen im Stadtteil Findorff nutzen ebenfalls die Gelegenheit, sich am verkaufsoffenen Sonntag bei der Kundschaft bekannt zu machen.