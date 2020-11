Rike Fischer ist Mit-Initiatorin des „Ernährungsrat für Bremen und umzu“, der sich am Sonnabend zum ersten Mal öffentlich präsentiert. (Roland Scheitz)

Frau Fischer, worum wird es am kommenden Sonnabend, 7. November, gehen?

Rike Fischer: Es geht um nicht weniger als die Zukunft unser aller Ernährung. Auch wenn die Pandemie vieles nicht mehr stattfinden lässt, eines findet jeden Tag in den Haushalten unseres Landes statt: Ernährung. Wir essen und beeinflussen damit zahlreiche miteinander verzahnte Ketten, die das Bild unserer Wirtschaft und Gesellschaft entscheidend mitprägen. Der am Sonnabend zusammenkommende ehrenamtliche „Ernährungsrat für Bremen und umzu“ in Gründung ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die Ernährung von den Bürgern aktiv mitbestimmt wird. Eigentlich wollten wir bereits im April an die Öffentlichkeit gehen, aber Corona verhinderte dies. Nun möchten wir alle Interessierten digital einladen, einige hoch spannende Stunden rund um das Thema nachhaltige Ernährung mit uns zu verbringen.

Es geht um weit mehr als den Einkauf im Supermarkt und reicht lang zurück. Denn schon vor 30 Jahren haben Politiker der Weltgesundheitsorganisation WHO in Mailand beschlossen, dass die Städte die Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger fördern sollen. Da bietet Ernährung eine große und vielfältige Chance, der wir uns gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit gut widmen können. Diese Mailänder Erklärung fordert alle dazu auf, mit Rat und Tat Veränderungen hin zu einer gesünderen und ökologischeren Lebensweise anzustoßen. Wir brauchen gesundheitsförderliche Städte.

Wir setzen uns als überparteiliches Bündnis für eine ökologisch nachhaltige, sozial gerechte Nahrungsmittelproduktion, ihre Verteilung und den Konsum dieser Lebensmittel im Raum Bremen ein. Es soll eine Dialogplattform für die Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildung und Wissenschaft sein und deren Kompetenzen zusammenführen. Es geht uns um die Demokratisierung unseres Ernährungssystems. Dazu wollen wir die Gestaltung unseres Lebensmittel- und Agrarsystems selbst in die Hand nehmen.

Ich möchte mit einem Traum antworten: Ich wünsche mir, dass wir uns mit den um die Städte liegenden Landwirten verbünden, Geld in einen Topf schmeißen und ihnen daraus ein Gehalt zahlen, sodass diese ohne marktwirtschaftlichen Druck, der die Produktion hin zu Extremen treibt, anbauen können, was wir verzehren. Viele Grundnahrungsmittel, auch etwas Fleischzucht, aber in keiner Weise, so wie sie heute betrieben wird. Zusätzlich zur Anbaufläche auf dem Land nutzen wir in meinem Traum auch die Tausenden von Kleingärten allein im Bundesland Bremen und bauen dort sehr viel Obst, Gemüse und Kräuter an. Denn so viel, wie dort Jahr für Jahr verkommt, können die Tiere vor Ort überhaupt nicht verzehren. Das ist ein gewaltiges Potenzial zur gesunden, ökologischen Ernährung der Menschen.

Das sind nach Zahlen des Floratriums, dem Landesverband der Gartenfreunde Bremen, etwa 1040 Hektar, genutzt von weit mehr als 15 000 Kleingärtnern in über 100 Vereinen. Genaue Anbauzahlen sind da schwer zu bekommen, da dies errechnet werden müsste, und wer hat dafür Zeit und Geld? Kleingärten werden so oder so stark unterschätzt, auch hier brauchen wir ein Umdenken.

Es gibt zum Beispiel sehr viele Kleingärten in Händen von älteren Menschen, die haben dort Unmengen an Obstbäumen, dieses Obst geht aber unbenutzt verloren, denn zum Beispiel der Igel isst nur die Würmer in den Äpfeln und nicht die Früchte selbst. Aber für die älteren Herrschaften ist die Ernte in den Gärten oft eine Mammutaufgabe. Doch an den Gärten laufen junge Familien vorbei, die solch eine Parzelle vielleicht gerne hätten und die salopp gesagt nur darauf warten, dass die Alten aufgeben und ihnen die Parzelle verkaufen oder sie diese pachten können. Was soll das?

Nein, es wäre viel einfacher für alle, wenn die Familie den Senioren hilft, dabei von der Erfahrung der Älteren lernt und so einige Jahre später das Grundstück im Grünen bereits mit reichlich Fachwissen ausgestattet alleine übernimmt. Da hätten alle gewonnen, das Obst würde geerntet werden, die Erfahrung wäre weitergegeben und es entstünde ein kooperativer Umgang zwischen einst Fremden und vor allem zwischen Alt und Jung.

Wir möchten uns zum Einen kurz vorstellen, dann werden Valentin Thurn vom Ernährungsrat Köln und Fabienne Vukotic vom Ernährungsforum Zürich ihre Erfahrungen einbringen. In Impulsvorträgen werden aktuelle Projektideen vorgestellt: Ernährungsstrategie, Gesundheit im Zusammenhang mit Ernährung und Klima, essbare Stadt – das ist unser Thema, das sich um essbare Wildpflanzen, Parzellen und solidarische Landwirtschaft dreht – und politisches Dinner. Nach einer Mittagspause kann sich dann jeder einer Gruppe anschließen, um später die Ergebnisse und Pläne der einzelnen Gesprächsrunden allen vorzustellen.

Das weiß ich noch nicht, da bin ich sehr gespannt darauf.

Jeder – alle Perspektiven sind wichtig – egal ob Experte in einem Themenfeld oder einfach nur interessierte Neulinge. Ernährung betrifft jeden privat und einige beruflich. Die Bandbreite der Gruppen, die wir uns wünschen, ist riesig. Es muss niemand Angst vor dem Onlineformat haben. Sollte jemand Hilfe brauchen, kann er sich gerne an uns wenden. Wir unterstützen bei Bedarf bei der Einwahl zur Videokonferenz an der man auch telefonisch teilnehmen kann.

Zur Person

Rike Fischer (53)

ist Dozentin und Kommunikationsdesignerin mit dem Schwerpunkt auf Natur- und Umweltprojekte. In diesen Bereichen ist sie auch ehrenamtlich stark engagiert. Am kommenden Sonnabend stellt sie den „Ernährungsrat Bremen und umzu“ mit den Gründern und Gründerinnen vor.

Weitere Informationen

Für Sonnabend, 7. November, um 11 Uhr lädt der Ernährungsrat ein, sich digital der ersten Sitzung anzuschließen, um damit dem Ernährungsrat ehrenamtlich – ohne ständige Verpflichtung – beizutreten. Die Veranstaltung soll bis 14 Uhr dauern. Gegen 12.30 Uhr ist eine Mittagspause geplant. Das Onlinetool Zoom wird für die Kommunikation genutzt. Anmeldung sind ab sofort unter https://kurzelinks.de/ER-HB-Auftakt möglich. Weitere Informationen zum Ernährungsrat gibt es unter www.ernährungsrat-bremen.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.