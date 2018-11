Daher hat die Agentur nun gemeinsam mit dem Staatsrat für Umwelt, Ronny Meyer, und Felix Gruber von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) das Modellprojekt „foot:print – 100 Fußabdrücke für den Bremer Westen“ im Gröpelinger Pasdocks gestartet.

Insgesamt einhundert CO₂-Fußabdrücke sollen bis Mitte 2018 aus den Stadtteilen Gröpelingen und Walle gesammelt werden. Für die Teilnahme wurden in den vergangenen Monaten Projektteilnehmer und -teilnehmerinnen angeworben. Dabei halfen zum Beispiel die Vereine Kultur vor Ort und Gröpelingen Marketing, das Ortsamt, die SWB, die Verbraucherzentrale, der WaBeQ (Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft) und viele mehr mit. Für die Teilnehmenden wird nun von CO₂-Beratern ihr aktueller CO₂-Fußabdruck ermittelt. Dieser ist ein Maß für umweltschonendes und energiesparendes Alltagsverhalten. Dazu gibt es Tipps und Informationen, wie der Abdruck verringert werden kann. Damit sparen Energiebewusste vielfach auch gleich bares Geld. Wenn zum Beispiel die Raumtemperatur um nur einen Grad gesenkt wird, kann das schon sechs Prozent weniger Heizkosten ausmachen. Um derartige Erfolge zu überprüfen und festzustellen, kommen die Berater nach einem Jahr erneut in die Haushalte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Informationen zum Klimaschutz per CO₂-Einsparungen bekommen interessierte Menschen aus Gröpelingen und Wallen in der Projektzeit von eigens Energieberatern ausgebildeteten Studenten und Studentinnen dienstags von 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 14 Uhr im Pasdocks in der Liegnitzstraße 63. Außerdem werden dort an den Dienstagabenden Veranstaltungen zu Themen wie Stromsparen, richtiges Heizen und Lüften angeboten. Auch ein Blog unter www.footprint-bremen.de bietet Tipps.