Viele Gräber in privater Pflege sind inzwischen leider vertrocknet. (xxx)

Walle. Einen schönen Landregen – mindestens drei Tage lang: Genau den würde sich Jürgen Diekmeyer wünschen, wenn ihm dieser Tage zufällig eine gute Fee über den Weg liefe. Denn Diekmeyer, dessen Familie in vierter Generation eine Friedhofsgärtnerei in Walle betreibt, ist ansonsten – wie wohl sämtliche seiner Kollegen – buchstäblich am Ende seiner Möglichkeiten angekommen. Denn die seit Monaten anhaltende Trockenheit und Gluthitze machen Blumen, Hecken, Bodendeckern und Sträuchern auf den Gräbern derart zu schaffen, dass den Gärtnern derzeit nur noch eines übrig bleibt: Wässern, wässern, wässern.

„Diese Wetterlage sprengt alle Normen und alles, was wir mal gelernt haben. Mehr als Gießen können wir nicht machen“, erzählt Jürgen Diekmeyer. Arbeitsaufwand und Stresslevel sind deshalb momentan wohl in vielen Friedhofsgärtnereien auf einem Rekordniveau. Nicht immer aber haben die Kunden dafür auch Verständnis. Gehäuft gingen in seinem Betrieb genervte Anrufe von Hinterbliebenen ein, die beklagten, dass Pflanzen nicht zurückgeschnitten oder kein Unkraut gejätet wurde, erzählt Diekmeyer: „Und dann musste man immer wieder erklären, dass im Moment Gießen absoluten Vorrang hat.“

„Es würde hier noch viel schlimmer aussehen, wenn wir nicht so viel machen würden“, ergänzt dazu Junior-Chef Stefan Diekmeyer. Und das mittlerweile seit Monaten: Seit Ostern seien die Betriebe praktisch ununterbrochen dabei, zu gießen, sagt Sebastian Starker, dessen Familie ebenfalls eine Friedhofsgärtnerei am Waller Friedhof betreibt.

Die Belastung für die Gärtner ist hoch. Zum Glück sei aber der Zusammenhalt unter den fünf Gärtnereibetrieben am Waller Friedhof groß, freut sich Stefan Diekmeyer: „Wir haben schon vor längerer Zeit eine Gießgemeinschaft gegründet. Andere Friedhöfe haben so etwas gar nicht.“ Das erleichtere die schwere Arbeit, denn auf diese Weise sei jeder Betrieb für einen bestimmten Bereich auf dem Friedhof zuständig und wässere in seinem Areal jeweils auch die Gräber, für deren Pflege andere Betriebe verantwortlich sind. Eine Übereinkunft, die Seniorchef Jürgen Diekmeyer sogar durchaus ein bisschen stolz macht: „Wir können uns mit Fug und Recht brüsten – auch menschlich – bestausgerüstet zu sein. So eine Gemeinschaft wie hier gibt es auf keinem anderen Friedhof.“

Ab morgens um halb sechs sind die Friedhofsgärtner derzeit unter der Woche im Einsatz, auch sonnabends müsse teilweise gearbeitet werden, erzählt Stefan Diekmeyer: „Wir kommen weit über eine 40-Stunden-Woche.“

Immerhin gebe es auf dem Waller Friedhof Zapfstellen, so der Junior-Chef weiter: „Auf anderen Friedhöfen heißt es: Gießkannen füllen. Wir arbeiten auch auf vielen Friedhöfen, wo geschleppt werden muss. Die Leute sind von dem Geschleppe fix und fertig.“ Firma Diekmeyer stellt den Mitarbeitern deshalb mittlerweile kostenlose Getränke zur Verfügung, hat die Pausenzeiten erhöht und zusätzliche Kräfte eingestellt. Der Job ist dennoch kaum zu schaffen: Bis zu zehn Stunden lang wird Stefan Diekmeyer zufolge durchgegossen, wodurch keine Zeit mehr für andere Aufgaben bleibe.

Von der Bepflanzung frischer Gräber raten die Diekmeyers ihren Kunden derzeit aber ohnehin komplett ab. Aus gutem Grund; denn, so Stefan Diekmeyer: „Neuanlagen können wir nicht machen, die brutzelt in ein bis zwei Tagen weg. Die Aufträge liegen seit April, aber im Moment wächst nichts an. Deshalb sind jetzt gerade eigentlich nur Übergangslösungen möglich.“ Aber auch die Pflege älterer Grabanlagen ist Diekmeyer zufolge momentan nicht empfehlenswert: „Immer wieder fragen Kunden an, weshalb wir zum Beispiel die Bodendecker nicht schneiden. Aber wenn wir jetzt einen Rückschnitt machen, dann kriegen die Pflanzen gewissermaßen einen Sonnenbrand. Deshalb ist das Einzige, was wir gerade machen Gießen und am Leben erhalten.“

Besonders schlecht dran sind dabei diejenigen Gräber, die auf Freiflächen und somit in der prallen Sonne liegen. Jürgen Diekmeyer zeigt auf eine Grabstelle: Der Boden ist zwar feucht, aber die gelben, roten und weißen Knollenbegonien sind dennoch kaputt. „Die Pflanzen in den Gewächshäusern sehen genauso aus“, sagt Diekmeyer, „bei 45 bis 50 Grad brennen die so weg.“ Nur eine Art von Pflanzen sprieße weiterhin und scheinbar völlig unbeeindruckt von der Hitze, sagt Jürgen Diekmeyer mit einem Kopfschütteln: „Das Unkraut wächst gerade doppelt so schnell.“ Nach dem Sommer werden voraussichtlich etliche Gräber von Baumwurzeln durchzogen sein, vermutet Diekmeyer: „Die Bäume suchen Wasser und gehen in die Gräber, wo sie dann auch Dünger wegnehmen.“

Hat es überhaupt jemals zuvor eine solche Hitzeperiode in Bremen gegeben? „1976 hatten wir so einen Sommer, damals brannte die Heide“, kann sich Jürgen Diekmeyer erinnern, „aber das ging nur über ein paar Wochen und hat nicht diese Schäden verursacht wie wir sie jetzt erleben.“ "2003 war es auch mal kurz so heiß. Aber nicht durchgehend drei Monate lang", erinnert sich Sebastian Starker.

Die Folgen der lange anhaltenden Hitze sind inzwischen nicht mehr zu übersehen: Die Rasenflächen auf dem Friedhof sind braun, die Rhododendren haben sämtliche Blätter eingerollt und so manche Buchsbäume sind zum Teil braun und vertrocknet. Auf Wegen und Flächen liegt außerdem Laub: „Normalerweise lassen die Linden im August ihre Blätter fallen – dieses Jahr schon im Juli“, hat Stefan Diekmeyer beobachtet. Die Friedhofsgärtner befürchten sogar, dass nicht alle Bäume die extreme Trockenheit überleben werden. Erste Anzeichen dafür glauben sie bereits erkannt zu haben.

Mit dem Wetter ist es schon verrückt, findet Sebastian Starker: „Letztes Jahr waren die Gärtner nur am Mähen, weil wir so viel Regen hatten. Dieses Jahr sind wir nur am Gießen.“ Jürgen Diekmeyer ergänzt: „Das Wetter ist selten so, wie man es sich wünscht.“