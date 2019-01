Die junge Familie Michelle, Raphael und Matheo Wempner (15 Monate). In der Federwiege aus der Waller Naturmanufaktur sollen Babys schlafen „wie in Mamas Bauch“. Sämtliche Produkte werden eigenhändig in der Waller Werkstatt angefertigt. (Roland Scheitz)

Westend. Als sich der kleine Matheo ankündigte, suchten seine Eltern für ihn eine Wiege. Doch weil sie keine fanden, die genau ihren Vorstellungen entsprach, bauten sie sich schließlich selbst eine. Das ist, kurz gefasst, die Entstehungsgeschichte eines jungen Waller Familienunternehmens. Oder anders formuliert: eines Junge-Familien-Unternehmens. Die Naturmanufaktur Cosysoul produziert in reiner Handarbeit Dinge, mit denen sich Babys richtig wohl fühlen, und an denen sich ihre Eltern erfreuen sollen. Und ihre Gründer erfüllten sich selbst damit den Wunsch der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

„Cosysoul“ – das sich auf Deutsch etwa als „Wohlfühl-Seele“ übersetzen ließe – sind Michelle und Raphael Wempner, 25 und 29 Jahre jung, die Eltern des kleinen Matheo. Nun können andere Babies von der Federwiege profitieren, an deren Design sie so lange getüftelt haben, bis sie selbst zufrieden und das Produkt nach den strengen europäischen DIN-Normen sicherheitsgeprüft war. Der Wiegenkorb besteht aus einem wasch- und wechselbaren Rahmen aus unbehandelter Buche und festem Baumwoll-Canvas, der an einer Schwingfeder an der Decke befestigt wird. Das Innenleben ist eine punktelastische Matratze aus latexiertem Kokos, der mit einem Schurwollvlies ummantelt ist. Für vegane Eltern wird das Wollvlies durch Baumwolle ersetzt.

Auf dieser Grundlage können ganz individuelle Ausführungen gestaltet werden: Zur Auswahl stehen eine Palette von bislang zwölf Farben und verschiedenen Farbkombinationen, die passenden Betthimmel und Spannbettlaken, sowie Seitentaschen, wie und wo sie die künftigen Besitzer gerne haben möchten. Zum Sortiment gehören mittlerweile auch Babydecken, deren Wolle aus einer biozertifizierten niedersächsischen Schäferei stammt und im Wendland zu Webstoffen verarbeitet wird.

Sonderwünsche sind willkommen, denn jede einzelne Wiege ist ohnehin ein Unikat, das in der Waller Werkstatt eigenhändig hergestellt wird. „Wir wollten eine Wiege gestalten, die in jedes Wohnzimmer passt“, erklärt Michelle Wempner. Denn da gehört sie für die Wempners auch hin: Dort, wo die Eltern ihr Baby immer im Blick haben, und das Baby ihre Nähe spürt. Im Rahmen der Messe „Stadtzwerg“, die im November in den Bremer Messehallen stattfand, wurde die schwebende Cosysoul-Wiege erstmals öffentlich vorgestellt. „Wir hatten ein super Feedback von Branchenkollegen, und viele berührende Gespräche mit jungen und werdenden Eltern“, berichtet Michelle Wempner.

Seit Jahrtausenden wissen Eltern aller Kulturen, dass sanft schaukelnde Babybettchen die zweitbeste Beruhigungsmethode nach dem Herumtragen sind. Einen erholsamen und gemütlichen Schlaf, „geborgen wie in Mamas Bauch“ versprechen die Wempners, und eine intensive Nutzung während der ersten Lebensmonate. Versprechen können sie überdies, dass vollständig auf synthetische Materialien verzichtet wird. Stattdessen kommen weitestgehend bio-zertifizierte Naturmaterialien zum Einsatz. Bei der Entwicklung der Babymatratze konnten sie auf kompetente Unterstützung zurückgreifen: Rafael Wempner hat familiäre Verbindungen zu einer Hamburger Manufaktur für Naturmatratzen. „Nachhaltigkeit und ein gesunder Lebensstil waren für uns schon immer ein Thema“, sagt Michelle Wempner. „Aber mit einem Baby bekommen solche Dinge noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Wir stellten uns die Frage: Wie können wir unserem Kind einen schönen Start ins Leben gestalten?“

Der kleine Matheo ist zwischenzeitlich aus dem Babywiegenalter heraus- und zu einem sonnigen, bald eineinhalbjährigen Blondschopf herangewachsen. Seine Eltern tüfteln daher bereits an einem Nachfolgeprodukt, mit dem sich die Federkonstruktion der Wiege weiternutzen lassen könnte. Bislang wird das Cosysoul-Sortiment ausschließlich direkt über die Website www.cosysoul.de vertrieben und ist in den Social Media-Kanälen Facebook und Instagram vertreten. Sehr gerne sähen es die Wempners aber, wenn ihre Zielgruppe die Produkte auch im guten stationären Fachhandel finden, und dort anschauen und anfassen könnte. „Wir haben schon mit Händlern in Bremen, Hamburg und der Region Kontakte geknüpft“, erzählt Michelle Wempner. „Die meisten waren begeistert und viele sind sehr interessiert.“

„Die Selbstständigkeit war schon ganz lange unser Traum“, erzählt Raphael Wempner, der bislang als Einzelhandelskaufmann in leitender Funktion tätig war. „Es war uns wichtig, dass wir eine Sache finden, in der wir beide aufgehen, und trotzdem genug Zeit für unsere Familie haben“, erklärt Michelle Wempner, die nach ihrem BWL-Studium bis zur Elternzeit im Gesundheitswesen angestellt war. Das gemeinsame Dach für Familienleben, Büro und Werkstatt fand die Familie vor etwas mehr als einem Jahr in einem Reihenhaus an der Hoffnungstraße. „Das Elternsein hat nicht nur unsere Persönlichkeiten geprägt, sondern auch unsere beruflichen Vorstellungen“, sagt Michelle Wempner. „Wir wollten uns verändern und einen positiven Beitrag leisten. Und wir sind super glücklich, dass wir jso viel Zeit miteinander verbringen können.“