So sieht er aus, der neue Radweg im Findorfftunnel. Auf der gegenüber liegenden Seite wird die Sanierung jetzt fortgesetzt. (Roland Scheitz)

Findorff-Bürgerweide. Wer jetzt von Findorff aus in die Stadt möchte, wird Rot sehen: Zumindest, wenn auf dem Weg zu Fuß oder mit dem Rad der Findorfftunnel durchquert wird. Am Freitag nahmen Mitglieder der Beiräte Mitte und Findorff ab, was in ihrem Auftrag das Amt für Straßen und Verkehr geplant, und das Bauunternehmen Heitmann umgesetzt hatte. Richtung stadteinwärts wurden in den vergangenen beiden Wochen Fuß und Radweg saniert. Der Radverkehr hat einen hindernisfreien, gut sichtbaren und klar abgegrenzten roten Fahrstreifen aus feinstrukturiertem Spezialkunststoff erhalten. In den kommenden zwei Wochen soll die gegenüberliegende Seite in der gleichen Weise bearbeitet werden. Rot ist in diesem Falle die Hoffnung: Und zwar darauf, dass nun die Stadt recht bald ihr Versprechen einlöst, für eine bessere Beleuchtung der düsteren Unterführung zu sorgen.

Mit rund 160 000 Euro wird das Projekt zu Buche schlagen, je 40 000 Euro steuerten die beiden Beiräte aus ihren Stadtteilbudgets bei. Die Straßenbaubehörde selbst finanzierte aus eigenen Mitteln Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen vor den beiden Tunneleingängen. Eine wirkliche Verbesserung, fanden die Stadtteilpolitiker – aber nichts mehr als ein erster Schritt zu einer umfassenden Tunnelsanierung, wie sie in den angrenzenden Stadtteilen seit vielen Jahren gefordert wird, und auch längst politisch beschlossen wurde. Als „schedderig“ bezeichnete Wally Steinke, was von ihrer Seite aus zu sehen ist. „Die Bahnhofsvorstadt ist ein vergessener Ortsteil, der bislang stiefmütterlich behandelt wurde“, so die Grünen-Sprecherin aus dem Beirat Mitte. „Ein sanierter und gut beleuchteter Tunnel wäre eine Aufwertung für die gesamte Umgebung.“

Die Sanierung der 170 Meter langen Unterführung zwischen Bahnhofsvorstadt und Bürgerweide – eigentlich eine Konstruktion aus drei parallelen Brückenbauwerken – ist seit vielen Jahren im Gespräch. Bereits 2013 hatte sich die Stadt im „Innenstadtkonzept 2025“ vorgenommen, „mit besonderer Sorgfalt“ die Verbindungen zu den Quartieren am Rand der City weiterzuentwickeln. Dabei wurde konkret auch an die Verbindung zwischen Bahnhofsvorstadt und Findorff gedacht. Hier stelle die unübersichtliche Situation ein Hindernis dar, sagen die Stadtplaner. Im Jahr 2015 folgte ein Workshop, an dem Vertreter von Bauressort, Bahn und den Beiräten Findorff und Mitte über Verbesserungsmaßnahmen diskutierten. 2017 beschloss die Bürgerschaft die Umsetzung mit Maßnahmen wie h Säuberung, einen neuen Anstrich, ein passendes Lichtkonzept, eine bessere Gestaltung der Verkehrswege sowie künstlerische Maßnahmen. Im November vergangenen Jahres präsentierte der Diepholzer Lichtplaner Oliver Christen den Entwurf für ein neues Lichtkonzept. Er schlug vor, den düsteren „dampfgelben Farb-Brei“ durch eine energiesparende LED-Beleuchtung im Farbton „Bremer Blau“ zu ersetzen, die zur Mitte des Tunnels hin kräftiger und intensiver wird. Die Lichtquellen sollen dabei so eingesetzt werden, dass unschöne Bereiche kaschiert und die präsentableren betont werden.

Was aus den schönen blauen Plänen geworden ist? „Wir werden immer wieder gefragt, aber wir wissen es nicht”, gestand Bauausschusssprecher Jacob. „Es ist eine sehr unbefriedigende Situation.“ Einen letzten großen Besichtigungstermin hatte es im August 2019 gegeben. „Wir wollen schnell Ergebnisse sehen“ hatte Baustaatsrat Ronny Meyer vor der versammelten Stadtteilpolitik gesagt. Mit der Entscheidung, die Sanierung der Rad- und Gehwege in Eigenregie zu beauftragen und zu finanzieren, seien die beiden Beiräte nun in Vorleistung gegangen, so Jacob. „Wir haben damit ein Zeichen gesetzt. Nun ist die Stadt in der Pflicht.“