Das Außengelände des Schullandheims ermöglicht – wie auf diesem Bild von 1979 – Aktivitäten im Freien. (Archiv OS Helgolander Straße)

Im Februar war für Schulleiterin Ingrid Brücker-Götz und den Elternverein des Schullandheims Ristedt die Welt noch in Ordnung. Wie in jedem Jahr hatten sich Eltern und ein Großteil des Kollegiums der Oberschule an der Helgolander Straße im Schullandheim Ristedt bei Syke getroffen, um in dem alten Gebäude anfallende Reparaturen zu erledigen, die Einrichtung für die bevorstehende Saison zu putzen und den Garten auf Vordermann zu bringen.

Doch dann kam Corona – und nun muss sich Brücker-Götz um die Existenz des fast 100 Jahre alten Bremer Schullandheims Sorgen machen: „Durch die Absagen der Klassenfahrten und Freizeiten aufgrund der Corona-Pandemie kommt der Elternverein langsam in eine finanzielle Notlage. Die Rücklagen aus dem Jahr 2019 wurden durch die dringend notwendigen Reparaturarbeiten im Januar und Februar fast aufgebraucht. Zu dem Zeitpunkt war die Krise noch nicht abzusehen und die laufenden Kosten hätten durch die anstehenden Klassenfahrten und Freizeiten finanziert werden können.“

Zwar habe die Bildungsbehörde den Eltern zugesagt, die Stornokosten für die Klassenfahrten zu übernehmen: „Das reicht aber voraussichtlich nicht aus, um das Schullandheim über einen längeren Zeitraum finanzieren zu können. Und ob die restlichen Gruppen in dieser Situation die Stornorechnungen akzeptieren, bleibt noch abzuwarten.“ Geriete der Elternverein tatsächlich in eine finanzielle Schieflage, würde dies nach 95 Jahren das Aus für die pädagogische Arbeit in Ristedt bedeuten, so Brücker-Götz: „Der Elternverein hofft nun auf ehemalige Schülerinnen und Schüler, die sich gerne an ihren Aufenthalt im Schullandheim Ristedt erinnern. Und auf Mitmenschen, die die Schullandarbeit für wichtig ansehen und bereit sind, durch eine Spende den Weiterbestand des Schullandheims zu unterstützen und zu sichern.“

Die fast 100-jährige Geschichte des Schullandheims ist seit jeher die Geschichte eines starken Zusammenhalts. Die kurz nach dem Ersten Weltkrieg gegründete Schule an der Helgolander Straße verfolgte das pädagogische Ziel, Kinder, Eltern und Lehrer zu einer Gemeinschaft zusammenzuführen. Dies ließe sich beim Zusammenleben in einem Landschulheim gut verwirklichen, so die Überzeugung. Gleichzeitig wollten Eltern und Lehrer einen Ort für Schülerinnen und Schüler aus dem Bremer Westen schaffen, an dem die Kinder von Hafenarbeitern die Möglichkeit bekämen, auf dem Land an Projekten zu lernen. Und so schien die Erziehungsarbeit im Landschulheim ein vielversprechender pädagogischer Weg zu sein, den zur selben Zeit in Bremen auch die Schulen Schleswiger Straße und Stader Straße beschritten.

Während die beiden anderen Schulen in Wremen und Sahlenburg Gebäude anmieteten, hatten an der Helgolander Straße die Lehrer im Jahr 1923 einen leer stehenden Schweinestall in Fischerhude gefunden, den sie notdürftig ausbauten. Viele Schulklassen verlebten dort unter einfachsten Verhältnissen schöne Tage und als 1925 der Bauer den Pachtvertrag kündigte, begann die Suche nach anderen Räumlichkeiten.

1925 gelang es dem von Eltern und Lehrern gegründeten Elternverein, ein Kötnerhaus in Ristedt inklusive zwei Morgen Land zu erwerben. Um die dafür benötigten 10 000 Reichsmark aufzubringen, wurde Geld gesammelt und einige Eltern und Lehrer verbürgten sich für ein Sparkassen-Darlehen. Viele Mütter und Väter folgten damals dem Aufruf, zu helfen. Immer sonntags kamen Eltern, Lehrer und größere Schüler zu Fuß vom Bahnhof Barrien oder mit dem Fahrrad von Bremen nach Ristedt, um das ehemalige Bauernhaus mit vereinten Kräften auszubauen.

„Im September 1926 war es dann soweit. 30 Mütter hatten das Heim noch einmal gründlich geschrubbt und auf Hochglanz poliert. Wir fuhren mit einem Sonderzug von Bremen nach Barrien und gingen von dort aus zu Fuß, um das neue Heim einzuweihen. 2000 Menschen kamen zusammen“, schilderte in der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Landschulheims im Jahr 1976 die ehemalige „Kochmutti“ Luise Mehrtens, deren Sohn an einer der ersten Aussendungen teilgenommen hatte. „16 Tage Ristedt bedeuten mehr als ein Jahr Stadtschule“, hieß es schon bald. Das Schullandheim Ristedt wurde für Generationen Waller Bürger zu einem festen Begriff und in Gemeinschaftsarbeit stetig weiter ausgebaut und renoviert.

Nach wie vor sei das Heim ein außerschulischer Lernort für Klassen, in dem Lesenächte, Mathewochen oder Projekte durchgeführt werden, so Brücker-Götz. Kochmütter gebe es aber nicht mehr – das Kochen haben Schüler und Lehrer übernommen: „Das soziale Lernen findet hier ganz automatisch statt, da die Gruppen ganz auf sich allein gestellt sind. Es ist niemand da, der einkauft, kocht, den Tisch auf- und abdeckt oder das Geschirr spült. All das müssen die Jugendlichen selbst organisieren. Jeder wird in die Verantwortung genommen sich für die Gemeinschaft einzubringen, denn sonst funktioniert das Zusammenleben nicht.“ Neben Schulklassen kommen regelmäßig auch andere Gruppen nach Ristedt. So wird das Schullandheim für Konfirmandenfreizeiten oder für kirchliche und soziale Freizeiten in den Ferien genutzt und bietet auch Studierenden die Möglichkeit, sich bei einer Erstsemesterfahrt kennenzulernen.

All dies fällt nun weg – die anderen neun Bremer Schullandheime haben dasselbe Problem, wie der Verein Arbeitsgemeinschaft Bremer Schullandheime mitteilt: „Der Einnahmeausfall durch abgesagte Klassenfahrten und die Stornierungen anderer Gruppen können von uns nicht aufgefangen werden und drohen die Gesamtheit unserer Häuser in die Insolvenz zu treiben. Entgegen weit verbreiteter Ansichten sind wir keine Staatsbetriebe des Landes Bremen, sondern eigenständige, gemeinnützige Vereine. Wir betreiben unsere Arbeit ehrenamtlich, aber mit staatlicher Unterstützung und können so sozial verträgliche Tagessätze anbieten.“

Auf die nun eingetretene Situation sei die finanzielle Lage der Schullandheime dabei nicht ausgelegt: „Normalerweise werden pro Saison zwei bis drei Klassenfahrten abgesagt, diese Ausfälle können wir über einen eigenen Ausfallfonds kompensieren. Für die nun bestehende Lage reichen unsere Eigenmittel bei Weitem nicht.“

Weitere Informationen

Wer das Schullandheim Ristedt mit einer Spende unterstützen möchte, kann diese auf das Konto des Elternverein des Schullandheims Ristedt e.V., IBAN DE43 2905 0101 0010 4375 31, überweisen. Der als gemeinnützig anerkannte Verein kann eine Spendenbescheinigung ausstellen.